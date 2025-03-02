https://ria.ru/20250302/blogosfera-2002189655.html

Полиция, разбитые стекла и отмена концертов. Кто мстит блогеру Ивану Золо

Полиция, разбитые стекла и отмена концертов. Кто мстит блогеру Ивану Золо - РИА Новости, 02.03.2025

Полиция, разбитые стекла и отмена концертов. Кто мстит блогеру Ивану Золо

Очередной скандал прогремел в отечественном шоу-бизнесе. На этот раз отличился "внезапно" запевший трэш-блогер Иван Золо. Большой концертный тур, в который он... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T09:05:00+03:00

2025-03-02T09:05:00+03:00

2025-03-02T09:05:00+03:00

россия

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

шоубиз

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Очередной скандал прогремел в отечественном шоу-бизнесе. На этот раз отличился "внезапно" запевший трэш-блогер Иван Золо. Большой концертный тур, в который он отправился в начале 2025 года, сопровождается отменой концертов, беспорядками и полицейскими рейдами.Кто такой Иван ЗолоНастоящее имя певца-блогера — Иван Золочевский. Он родился 29 июля 2004 года в Подмосковье. Единственный ребенок в семье.В 2020-м он завел аккаунт в TikTok и стал постить главным образом караоке-дуэты, танцы, приколы.Всё это хорошо приняла интернет-аудитория, но большую популярность ему принесли всё же не тик-токи, а стримы со скандальным блогером Некоглаем (он же Николай Лебедев), которого депортировали из России летом 2022 года за нарушение миграционного законодательства.Блогеры совместно провели несколько стримов на Twitch, где Некоглай по большей части издевался над необразованностью Ивана, его внешностью, дефектом речи. Золо ему всячески подыгрывал, изображая этакого простачка. Стримы пользовались популярностью, один из таких эфиров посмотрели почти 540 тысяч человек.В 2022 году Иван вместе с отцом Сергеем Золочевским побывали в эфире "Тамаев шоу", где рассказали зрителям о нападках хейтеров по поводу внешнего вида сына и его манеры речи.Золочевский-старший заверил аудиторию, что с умственными способностями у Золо всё в порядке, никаких расстройств аутистического спектра у него нет.Вместе с тем в детстве у мальчика были проблемы со здоровьем, потребовалось даже провести две операции, но что конкретно произошло с Иваном, Сергей не раскрыл.Минирование метроВ 2021-м Золочевский угодил в скандал после сообщения о минировании станций метро в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Письмо об этом якобы от имени Ивана Золо пришло на электронную почту МЧС.Никакой взрывчатки при проверке, естественно, не нашли, а сам блогер позже заверил, что письмо спасателям не отправлял, всё происходящее — пранк."Злоумышленники меня подставляют. Маме звонят, говорят, что я где-то там заминировал школу, но на самом деле я этого не делал, а вчера в Ленинграде это произошло, хотя меня вообще там нет. Мы пошли в полицию, написали заявление, не помню, что дальше было, я думаю, это какие-то завистники", — рассказал Иван в беседе с Shot.Скандальное турнеВ начале 2025 года Золо отправился в масштабный тур по России, и вот тут начинается настоящее "веселье".Тринадцатого января Иван выступает в Кемерово. Во время концерта началась толкучка, подростки разбили стеклянную стену, несколько человек получили травмы из-за битого стекла.Двадцать пятого января Золо должен был выступить в клубе "Калипсо" в Севастополе. Однако незадолго до начала мероприятия организаторы сообщили уже собравшимся в зале зрителям, что концерт переносится. Приехала полиция, всех вывели на улицу, зал начали проверять. Как позже выяснилось в тот же день, причиной отмены концерта стал звонок о ложном минировании.Спустя день Золо должен был выступить с концертом в сочинском ТЦ "Мелодия", но буквально за час до начала мероприятие отменили.Стоявшим в очереди на вход фанатам певца это, естественно, не понравилось, и они встретили новость криками и попытками выломать входную дверь.Толпа подростков так разбушевалась, что беспорядки смогла утихомирить лишь подоспевшие бойцы Росгвардии, задержав 20 человек. Иван Золо вышел на связь с фанатами в своем телеграм-канале, где объяснил, что причина отмены концерта - снова звонок о минировании.Стоит также напомнить о концерте в Ярославле 24 декабря 2024 года, куда билетов продали больше, чем было мест в зрительном зале. В итоге возникла давка, некоторым зрителям стало плохо, пришлось вызывать скорую помощь.

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россия, санкт-петербург, московская область (подмосковье)