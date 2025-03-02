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Фон дер Ляйен рассказала о гарантиях безопасности для Украины - РИА Новости, 02.03.2025
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21:40 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/bezopasnost-2002623780.html
Фон дер Ляйен рассказала о гарантиях безопасности для Украины
Фон дер Ляйен рассказала о гарантиях безопасности для Украины - РИА Новости, 02.03.2025
Фон дер Ляйен рассказала о гарантиях безопасности для Украины
Гарантии безопасности для Украины должны включать не только военные поставки, на которых настаивает Киев, но быть всеобъемлющими, то есть также обеспечивать... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T21:40:00+03:00
2025-03-02T21:40:00+03:00
в мире
украина
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урсула фон дер ляйен
кайя каллас
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БРЮССЕЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Гарантии безопасности для Украины должны включать не только военные поставки, на которых настаивает Киев, но быть всеобъемлющими, то есть также обеспечивать экономическую устойчивость, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи ряда европейских лидеров с Владимиром Зеленским в Лондоне. "Мы обсудили все, что связано с миром и обеспечением сильной позиции. И, конечно, гарантии безопасности тут имеют первостепенное значение для Украины, но нам нужны всеобъемлющие гарантии безопасности. Это включает в себя то, что мы должны поставить Украину в позицию силы, чтобы у нее были средства защищать себя: от экономической выживаемости до военной стойкости. И, следовательно, основное внимание должно уделяться не только военным поставкам, но также, например, обеспечению безопасности их энергетической системы", - пояснила глава ЕК. Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас после скандала в Белом доме, где Зеленский требовал от президента США Дональда Трампа гарантий безопасности для Киева, заявила, что ЕС продолжит поставлять киевскому режиму оружие для продолжения боевых действий, а также выразила мнение о необходимости для "свободного мира" найти нового лидера. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250302/britaniya-2002617453.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, кайя каллас, еврокомиссия, нато, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Кайя Каллас, Еврокомиссия, НАТО, Евросоюз
Фон дер Ляйен рассказала о гарантиях безопасности для Украины

Фон дер Ляйен: гарантии безопасности для Киева должны быть всеобъемлющими

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Гарантии безопасности для Украины должны включать не только военные поставки, на которых настаивает Киев, но быть всеобъемлющими, то есть также обеспечивать экономическую устойчивость, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи ряда европейских лидеров с Владимиром Зеленским в Лондоне.
«
"Мы обсудили все, что связано с миром и обеспечением сильной позиции. И, конечно, гарантии безопасности тут имеют первостепенное значение для Украины, но нам нужны всеобъемлющие гарантии безопасности. Это включает в себя то, что мы должны поставить Украину в позицию силы, чтобы у нее были средства защищать себя: от экономической выживаемости до военной стойкости. И, следовательно, основное внимание должно уделяться не только военным поставкам, но также, например, обеспечению безопасности их энергетической системы", - пояснила глава ЕК.
Флаги Британии и Украины - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Британия выделит Украине более двух миллиардов долларов на военные закупки
Вчера, 20:42
Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас после скандала в Белом доме, где Зеленский требовал от президента США Дональда Трампа гарантий безопасности для Киева, заявила, что ЕС продолжит поставлять киевскому режиму оружие для продолжения боевых действий, а также выразила мнение о необходимости для "свободного мира" найти нового лидера.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
ЕС должен отвечать за гарантии безопасности Украине, заявил Бессент
Вчера, 19:08
 
В миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийУрсула фон дер ЛяйенКайя КалласЕврокомиссияНАТОЕвросоюз
 
 
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