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ВС России уничтожили зарубежных инструкторов ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 01.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:47 01.03.2025 (обновлено: 21:41 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/vsu-2002500834.html
ВС России уничтожили зарубежных инструкторов ВСУ в Днепропетровской области
ВС России уничтожили зарубежных инструкторов ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 01.03.2025
ВС России уничтожили зарубежных инструкторов ВСУ в Днепропетровской области
Российские военные уничтожили до 150 боевиков ВСУ, в том числе до 30 иностранных инструкторов на полигоне в Днепропетровской области, сообщило Министерство... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T20:47:00+03:00
2025-03-01T21:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
дмитрий песков
украина
безопасность
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российские военные уничтожили до 150 боевиков ВСУ, в том числе до 30 иностранных инструкторов на полигоне в Днепропетровской области, сообщило Министерство обороны."Расчетом ОТРК "Искандер-М" нанесен удар по военному полигону Новомосковский в Днепропетровской области на котором проходили подготовку военнослужащие 157-й механизированной бригады ВСУ. В результате удара было уничтожено до 150 украинских националистов, в том числе до 30 иностранных инструкторов", — говорится в заявлении ведомства.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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Удар по военному полигону Новомосковский
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днепропетровская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, дмитрий песков, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия, Дмитрий Песков, Украина, Безопасность
ВС России уничтожили зарубежных инструкторов ВСУ в Днепропетровской области

ВС РФ уничтожили до 30 иностранных инструкторов ВСУ в Днепропетровской области

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российские военные уничтожили до 150 боевиков ВСУ, в том числе до 30 иностранных инструкторов на полигоне в Днепропетровской области, сообщило Министерство обороны.
"Расчетом ОТРК "Искандер-М" нанесен удар по военному полигону Новомосковский в Днепропетровской области на котором проходили подготовку военнослужащие 157-й механизированной бригады ВСУ. В результате удара было уничтожено до 150 украинских националистов, в том числе до 30 иностранных инструкторов", — говорится в заявлении ведомства.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРоссияДмитрий ПесковУкраинаБезопасность
 
 
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