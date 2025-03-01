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ВС России уничтожили зарубежных инструкторов ВСУ в Днепропетровской области
ВС России уничтожили зарубежных инструкторов ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 01.03.2025
ВС России уничтожили зарубежных инструкторов ВСУ в Днепропетровской области
Российские военные уничтожили до 150 боевиков ВСУ, в том числе до 30 иностранных инструкторов на полигоне в Днепропетровской области, сообщило Министерство... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T20:47:00+03:00
2025-03-01T20:47:00+03:00
2025-03-01T21:41:00+03:00
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российские военные уничтожили до 150 боевиков ВСУ, в том числе до 30 иностранных инструкторов на полигоне в Днепропетровской области, сообщило Министерство обороны."Расчетом ОТРК "Искандер-М" нанесен удар по военному полигону Новомосковский в Днепропетровской области на котором проходили подготовку военнослужащие 157-й механизированной бригады ВСУ. В результате удара было уничтожено до 150 украинских националистов, в том числе до 30 иностранных инструкторов", — говорится в заявлении ведомства.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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Удар по военному полигону Новомосковский
Удар по военному полигону Новомосковский
2025-03-01T20:47
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ВС России уничтожили зарубежных инструкторов ВСУ в Днепропетровской области
ВС РФ уничтожили до 30 иностранных инструкторов ВСУ в Днепропетровской области