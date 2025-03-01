https://ria.ru/20250301/ukraina-2002428935.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.03.2025
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в субботу в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T11:24:00+03:00
2025-03-01T11:24:00+03:00
2025-03-01T11:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
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дмитрий песков
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, сигнал тревоги в Сумской и Харьковской областях звучит более полутора часа. В 11.12 мск тревогу объявили в Днепропетровской область. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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днепропетровская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
По данным ресурса, сигнал тревоги в Сумской и Харьковской областях звучит более полутора часа. В 11.12 мск тревогу объявили в Днепропетровской область.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.