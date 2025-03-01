Депутат Рады призвал к импичменту Зеленского после его провала в США
Депутат Рады Дубинский назвал унижение Зеленского в США финалом краха режима
© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся украинском в СИЗО по обвинению в госизмене, в Telegram-канале назвал "финальным актом краха режима" Владимира Зеленского его публичное унижение в Белом доме, и потребовал немедленного созыва экстренного заседания Рады для принятия решения об импичменте Зеленского.
Встреча президента США Дональда Трампа и Зеленского состоялась в пятницу в Вашингтоне. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. По данным телеканала Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено.
Он также потребовал немедленного созыва экстренного заседания Верховной рады, на котором парламент должен принять решение об импичменте Зеленского. Депутат, в частности, указывает на такие причины, как провал внешней политики, "приведший к международной изоляции Украины и утрате поддержки союзников", проигрыш в конфликте, который стал "следствием бездарного руководства и катастрофических решений", а также нарушения прав граждан и узурпацию власти, "выражающиеся в подавлении оппозиции, преследовании несогласных и авторитарных методах управления".
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.