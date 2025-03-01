https://ria.ru/20250301/ukraina-2002378731.html

Депутат Рады призвал к импичменту Зеленского после его провала в США

Депутат Рады призвал к импичменту Зеленского после его провала в США - РИА Новости, 01.03.2025

Депутат Рады призвал к импичменту Зеленского после его провала в США

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся украинском в СИЗО по обвинению в госизмене, в Telegram-канале назвал "финальным актом краха... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T00:26:00+03:00

2025-03-01T00:26:00+03:00

2025-03-01T00:26:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся украинском в СИЗО по обвинению в госизмене, в Telegram-канале назвал "финальным актом краха режима" Владимира Зеленского его публичное унижение в Белом доме, и потребовал немедленного созыва экстренного заседания Рады для принятия решения об импичменте Зеленского. Встреча президента США Дональда Трампа и Зеленского состоялась в пятницу в Вашингтоне. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. По данным телеканала Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. "События последних часов – публичное унижение Зеленского в Белом доме, признание Трампом его дипломатического банкротства и потеря Украиной безусловной поддержки США – стали финальным актом краха режима", - написал Дубинский. Он также потребовал немедленного созыва экстренного заседания Верховной рады, на котором парламент должен принять решение об импичменте Зеленского. Депутат, в частности, указывает на такие причины, как провал внешней политики, "приведший к международной изоляции Украины и утрате поддержки союзников", проигрыш в конфликте, который стал "следствием бездарного руководства и катастрофических решений", а также нарушения прав граждан и узурпацию власти, "выражающиеся в подавлении оппозиции, преследовании несогласных и авторитарных методах управления". Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.

https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002377118.html

https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002375920.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, александр дубинский, верховная рада украины