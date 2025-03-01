https://ria.ru/20250301/terakt-2002388182.html
Стали известны подробности о клирике, готовившем теракт против митрополита
Стали известны подробности о клирике, готовившем теракт против митрополита - РИА Новости, 01.03.2025
Стали известны подробности о клирике, готовившем теракт против митрополита
Готовивший теракт против митрополита Тихона клирик Никита Иванкович был сторонником Алексея Навального, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T02:31:00+03:00
2025-03-01T02:31:00+03:00
2025-03-01T05:24:00+03:00
происшествия
попытка покушения на митрополита тихона
сретенский монастырь
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Готовивший теракт против митрополита Тихона клирик Никита Иванкович был сторонником Алексея Навального, сообщил РИА Новости осведомленный источник."Задержанный Никита Иванкович регистрировался на интернет-платформах, поддерживающих Алексея Навального", — сказал собеседник агентства.В пятницу в ФСБ сообщили о предотвращении теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), которого планировали убить его приближенные, завербованные украинскими спецслужбами. Убийство готовили помощник митрополита Денис Попович и клирик Никита Иванкович. По данным силовиков у них изъяли самодельную бомбу.Задержанный за подготовку теракта мужчина признался, что взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре в Москве. Он также рассказал, что за несогласие совершить преступление киевские спецслужбы угрожали ему убийством родственников.
https://ria.ru/20250228/peskov-2002186365.html
https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002278276.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, попытка покушения на митрополита тихона, сретенский монастырь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, москва, украина
Происшествия, Попытка покушения на митрополита Тихона, Сретенский монастырь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Москва, Украина
Стали известны подробности о клирике, готовившем теракт против митрополита
Клирик, готовивший теракт против митрополита Тихона, поддерживал Навального