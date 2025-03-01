Рейтинг@Mail.ru
Стали известны подробности о клирике, готовившем теракт против митрополита - РИА Новости, 01.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:31 01.03.2025 (обновлено: 05:24 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/terakt-2002388182.html
Стали известны подробности о клирике, готовившем теракт против митрополита
Стали известны подробности о клирике, готовившем теракт против митрополита - РИА Новости, 01.03.2025
Стали известны подробности о клирике, готовившем теракт против митрополита
Готовивший теракт против митрополита Тихона клирик Никита Иванкович был сторонником Алексея Навального, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T02:31:00+03:00
2025-03-01T05:24:00+03:00
происшествия
попытка покушения на митрополита тихона
сретенский монастырь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
москва
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002155135_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bf5b78fdcdff702218befe1eaf1b12f8.jpg
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Готовивший теракт против митрополита Тихона клирик Никита Иванкович был сторонником Алексея Навального, сообщил РИА Новости осведомленный источник."Задержанный Никита Иванкович регистрировался на интернет-платформах, поддерживающих Алексея Навального", — сказал собеседник агентства.В пятницу в ФСБ сообщили о предотвращении теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), которого планировали убить его приближенные, завербованные украинскими спецслужбами. Убийство готовили помощник митрополита Денис Попович и клирик Никита Иванкович. По данным силовиков у них изъяли самодельную бомбу.Задержанный за подготовку теракта мужчина признался, что взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре в Москве. Он также рассказал, что за несогласие совершить преступление киевские спецслужбы угрожали ему убийством родственников.
https://ria.ru/20250228/peskov-2002186365.html
https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002278276.html
россия
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002155135_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_03673e744e1b9886f5711f92afd64d65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, попытка покушения на митрополита тихона, сретенский монастырь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, москва, украина
Происшествия, Попытка покушения на митрополита Тихона, Сретенский монастырь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Москва, Украина
Стали известны подробности о клирике, готовившем теракт против митрополита

Клирик, готовивший теракт против митрополита Тихона, поддерживал Навального

© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкНикита Иванкович
Никита Иванкович - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
Никита Иванкович. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Готовивший теракт против митрополита Тихона клирик Никита Иванкович был сторонником Алексея Навального, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Задержанный Никита Иванкович регистрировался на интернет-платформах, поддерживающих Алексея Навального", — сказал собеседник агентства.
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
В Кремле отреагировали на попытку покушения на митрополита Тихона
Вчера, 12:56
В пятницу в ФСБ сообщили о предотвращении теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), которого планировали убить его приближенные, завербованные украинскими спецслужбами. Убийство готовили помощник митрополита Денис Попович и клирик Никита Иванкович. По данным силовиков у них изъяли самодельную бомбу.
Задержанный за подготовку теракта мужчина признался, что взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре в Москве. Он также рассказал, что за несогласие совершить преступление киевские спецслужбы угрожали ему убийством родственников.
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
В РПЦ ждут реакции СБ ООН на попытку покушения на митрополита Тихона
Вчера, 17:32
 
ПроисшествияПопытка покушения на митрополита ТихонаСретенский монастырьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияМоскваУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала