https://ria.ru/20250301/terakt-2002388182.html

Стали известны подробности о клирике, готовившем теракт против митрополита

Стали известны подробности о клирике, готовившем теракт против митрополита - РИА Новости, 01.03.2025

Стали известны подробности о клирике, готовившем теракт против митрополита

Готовивший теракт против митрополита Тихона клирик Никита Иванкович был сторонником Алексея Навального, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T02:31:00+03:00

2025-03-01T02:31:00+03:00

2025-03-01T05:24:00+03:00

происшествия

попытка покушения на митрополита тихона

сретенский монастырь

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

москва

украина

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Готовивший теракт против митрополита Тихона клирик Никита Иванкович был сторонником Алексея Навального, сообщил РИА Новости осведомленный источник."Задержанный Никита Иванкович регистрировался на интернет-платформах, поддерживающих Алексея Навального", — сказал собеседник агентства.В пятницу в ФСБ сообщили о предотвращении теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), которого планировали убить его приближенные, завербованные украинскими спецслужбами. Убийство готовили помощник митрополита Денис Попович и клирик Никита Иванкович. По данным силовиков у них изъяли самодельную бомбу.Задержанный за подготовку теракта мужчина признался, что взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре в Москве. Он также рассказал, что за несогласие совершить преступление киевские спецслужбы угрожали ему убийством родственников.

https://ria.ru/20250228/peskov-2002186365.html

https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002278276.html

россия

москва

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, попытка покушения на митрополита тихона, сретенский монастырь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, москва, украина