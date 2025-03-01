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Советник главы ЦБ рассказал, чего ждать от заседания по ключевой ставке
Советник главы ЦБ рассказал, чего ждать от заседания по ключевой ставке - РИА Новости, 01.03.2025
Советник главы ЦБ рассказал, чего ждать от заседания по ключевой ставке
На мартовском заседании ЦБ могут быть предложения как понизить, так и повысить ставку, сказал советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов в кулуарах конференции... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T14:58:00+03:00
2025-03-01T14:58:00+03:00
2025-03-01T14:58:00+03:00
экономика
кирилл тремасов
центральный банк рф (цб рф)
ключевая ставка
россия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. На мартовском заседании ЦБ могут быть предложения как понизить, так и повысить ставку, сказал советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов в кулуарах конференции Cbonds&Smart-Lab PRO облигации. "Мы все понимаем, что текущие параметры денежно-кредитной политики жесткие. Действительно, многие полагают, что следующим шагом будет движение вниз. Да, наверное, есть ощущение переломной точки и в такой точке всегда разброс мнений большой. Не удивлюсь, если на мартовском заседании будем рассматривать и снижение ставки, и будут голоса и за повышение ставки", - отметил он. "Не воспринимайте это как прогноз. Я такому плюрализму мнений не удивлюсь", - добавил он.
https://ria.ru/20250301/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, кирилл тремасов, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка, россия
Экономика, Кирилл Тремасов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ключевая ставка, Россия
Советник главы ЦБ рассказал, чего ждать от заседания по ключевой ставке
Тремасов: на заседании ЦБ могут быть предложения и понизить, и повысить ставку