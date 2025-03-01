https://ria.ru/20250301/stavka-2002458834.html

Советник главы ЦБ рассказал, чего ждать от заседания по ключевой ставке

Советник главы ЦБ рассказал, чего ждать от заседания по ключевой ставке - РИА Новости, 01.03.2025

Советник главы ЦБ рассказал, чего ждать от заседания по ключевой ставке

На мартовском заседании ЦБ могут быть предложения как понизить, так и повысить ставку, сказал советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов в кулуарах конференции... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T14:58:00+03:00

2025-03-01T14:58:00+03:00

2025-03-01T14:58:00+03:00

экономика

кирилл тремасов

центральный банк рф (цб рф)

ключевая ставка

россия

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. На мартовском заседании ЦБ могут быть предложения как понизить, так и повысить ставку, сказал советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов в кулуарах конференции Cbonds&Smart-Lab PRO облигации. "Мы все понимаем, что текущие параметры денежно-кредитной политики жесткие. Действительно, многие полагают, что следующим шагом будет движение вниз. Да, наверное, есть ощущение переломной точки и в такой точке всегда разброс мнений большой. Не удивлюсь, если на мартовском заседании будем рассматривать и снижение ставки, и будут голоса и за повышение ставки", - отметил он. "Не воспринимайте это как прогноз. Я такому плюрализму мнений не удивлюсь", - добавил он.

https://ria.ru/20250301/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, кирилл тремасов, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка, россия