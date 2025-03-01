Против рэп-исполнителя Diddy подали новые иски
В США против скандального рэп-исполнителя Diddy подали четыре новых иска
© AP Photo / Evan AgostiniАмериканский рэпер Diddy (Шон Комбс)
© AP Photo / Evan Agostini
Американский рэпер Diddy (Шон Комбс). Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Четыре новых иска по обвинению в сексуальном насилии было подано в США против скандального рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом Diddy, сообщает New York Times со ссылкой на судебные документы.
"Четыре новых иска по обвинению в сексуальном насилии подали в отношении Шона Комбса, включая один от женщины, которая говорит, что подверглась насилию, когда была участницей реалити-шоу на (канале - ред.) VH1, в котором люди соревновались за право быть нанятыми в качестве личного помощника хип-хоп-магната", - говорится в публикации со ссылкой на исковые заявления, поданные в Верховный суд штата Нью-Йорк в Манхэттене.
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Отмечается, что иск о насилии, которое произошло во время съемок реалити-шоу в конце 2000-х годов, подала Кендра Хаффони, которая утверждает, что Комбс опоил ее и принудил к действиям сексуального характера. Другой иск подал Джастин Гуч, который утверждает, что насилие произошло в 1999 году, когда ему было 16 лет. Рэпер якобы также напоил его и дал молодому человеку наркотики. Третий иск подала Лесли Кокрелл, она заявляет, что в том же 1999 году Diddy тоже опоил ее. В четвертом иске от имени Аристалии Бенитез утверждается, что Комбс под видом безалкогольного напитка, вероятно, подсыпал ей наркотики, после чего она потеряла сознание.
Diddy обвиняют в изнасилованиях, сексуальном насилии, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Diddy. В сентябре 2024 года суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции. Diddy заключен под стражу. Музыкант ожидает суда в федеральном следственном изоляторе в Бруклине.
Комбс, начавший музыкальную карьеру 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в 1 миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.
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