Экс-советник Трампа призвал Рубио и Уолтца уйти в отставку
Болтон призвал Рубио и Уолтца уйти в отставку из-за позиции по Украине
Джон Болтон. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Бывший советник по национальной безопасности США Дональда Трампа в первый президентский срок Джон Болтон призвал госсекретаря страны Марко Рубио и помощника президента по национальной безопасности Майка Уолтца уйти в отставку из-за их позиции по Украине. Его слова приводит телеканал NBC.
"Это тот момент, когда кто-то делает поворот на 180 градусов от понимания американских союзников к поддержке противников Америки, и вы уходите в отставку... Сейчас правда самое время сделать это... Если они (Рубио и Уолтц - ред.) не уйдут сейчас, я думаю, что их репутация будет страдать ещё долгое-долгое время, и это будет грустно, потому что их репутация веры в сильную политику национальной безопасности Америки до сих пор была очень хорошей", - приводит слова Болтона телеканал NBC.
Встреча Трампа и Владимира Зеленского состоялась в пятницу в Вашингтоне. Она перешла в перепалку. По данным телеканала, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.