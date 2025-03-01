Рейтинг@Mail.ru
Экс-советник Трампа призвал Рубио и Уолтца уйти в отставку - РИА Новости, 01.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:02 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/ssha-2002394549.html
Экс-советник Трампа призвал Рубио и Уолтца уйти в отставку
Экс-советник Трампа призвал Рубио и Уолтца уйти в отставку - РИА Новости, 01.03.2025
Экс-советник Трампа призвал Рубио и Уолтца уйти в отставку
Бывший советник по национальной безопасности США Дональда Трампа в первый президентский срок Джон Болтон призвал госсекретаря страны Марко Рубио и помощника... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T04:02:00+03:00
2025-03-01T04:02:00+03:00
сша
россия
украина
дональд трамп
марко рубио
майк уолтц
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155858/41/1558584130_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_a68511be1e106d6dda937cfbcd3ee260.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Бывший советник по национальной безопасности США Дональда Трампа в первый президентский срок Джон Болтон призвал госсекретаря страны Марко Рубио и помощника президента по национальной безопасности Майка Уолтца уйти в отставку из-за их позиции по Украине. Его слова приводит телеканал NBC."Это тот момент, когда кто-то делает поворот на 180 градусов от понимания американских союзников к поддержке противников Америки, и вы уходите в отставку... Сейчас правда самое время сделать это... Если они (Рубио и Уолтц - ред.) не уйдут сейчас, я думаю, что их репутация будет страдать ещё долгое-долгое время, и это будет грустно, потому что их репутация веры в сильную политику национальной безопасности Америки до сих пор была очень хорошей", - приводит слова Болтона телеканал NBC. Встреча Трампа и Владимира Зеленского состоялась в пятницу в Вашингтоне. Она перешла в перепалку. По данным телеканала, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002387250.html
https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002393183.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155858/41/1558584130_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_42bf7c6b97c7508fc17294528e16c160.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, украина, дональд трамп, марко рубио, майк уолтц, nbc
США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Марко Рубио, Майк Уолтц, NBC
Экс-советник Трампа призвал Рубио и Уолтца уйти в отставку

Болтон призвал Рубио и Уолтца уйти в отставку из-за позиции по Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДжон Болтон
Джон Болтон - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Джон Болтон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Бывший советник по национальной безопасности США Дональда Трампа в первый президентский срок Джон Болтон призвал госсекретаря страны Марко Рубио и помощника президента по национальной безопасности Майка Уолтца уйти в отставку из-за их позиции по Украине. Его слова приводит телеканал NBC.
"Это тот момент, когда кто-то делает поворот на 180 градусов от понимания американских союзников к поддержке противников Америки, и вы уходите в отставку... Сейчас правда самое время сделать это... Если они (Рубио и Уолтц - ред.) не уйдут сейчас, я думаю, что их репутация будет страдать ещё долгое-долгое время, и это будет грустно, потому что их репутация веры в сильную политику национальной безопасности Америки до сих пор была очень хорошей", - приводит слова Болтона телеканал NBC.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Зеленский отказался извиняться перед Трампом
02:13
Встреча Трампа и Владимира Зеленского состоялась в пятницу в Вашингтоне. Она перешла в перепалку. По данным телеканала, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Перепалку с Вэнсом спровоцировал Зеленский, заявили в Белом доме
03:38
 
СШАРоссияУкраинаДональд ТрампМарко РубиоМайк УолтцNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала