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В Совете Федерации оценили отказ Пентагона от киберопераций против России - РИА Новости, 01.03.2025
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15:54 01.03.2025 (обновлено: 15:56 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/senator-2002463133.html
В Совете Федерации оценили отказ Пентагона от киберопераций против России
В Совете Федерации оценили отказ Пентагона от киберопераций против России - РИА Новости, 01.03.2025
В Совете Федерации оценили отказ Пентагона от киберопераций против России
Отказ Пентагона от киберопераций против России можно приветствовать, но РФ важно иметь свой высокий суверенный уровень защиты критических данных, уверен сенатор РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T15:54:00+03:00
2025-03-01T15:56:00+03:00
россия
сша
александр шендерюк-жидков
пит хегсет
министерство обороны сша
в мире
совет федерации рф
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Отказ Пентагона от киберопераций против России можно приветствовать, но РФ важно иметь свой высокий суверенный уровень защиты критических данных, уверен сенатор Александр Шендерюк-Жидков. Министр обороны США Пит Хегсет приказал киберкомандованию США прекратить любую деятельность против России, включая наступательные кибероперации, сообщило ранее профильное издание Record со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Конечно, похвально, что новая администрация США все больше отказывается от противостояния с Россией. Однако очень важно иметь высокий суверенный уровень защиты критических данных, чтобы быть готовым к любому новому внезапному изменению внешнеполитического вектора", - сказал РИА Новости сенатор. Он также отметил, что своим отказом от киберопераций новый министр обороны подтвердил, что все эти годы США, по сути дела, вели с Россией "войну в цифровом пространстве". "А мнимое сотрудничество в сфере компьютерной безопасности, о котором говорили американцы все эти годы, являлось лишь прикрытием большой лжи", - заключил Шендерюк-Жидков.
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россия, сша, александр шендерюк-жидков, пит хегсет, министерство обороны сша, в мире, совет федерации рф
Россия, США, Александр Шендерюк-Жидков, Пит Хегсет, Министерство обороны США, В мире, Совет Федерации РФ
В Совете Федерации оценили отказ Пентагона от киберопераций против России

Сенатор Шендерюк-Жидков приветствовал отказ Пентагона от киберопераций

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Отказ Пентагона от киберопераций против России можно приветствовать, но РФ важно иметь свой высокий суверенный уровень защиты критических данных, уверен сенатор Александр Шендерюк-Жидков.
Министр обороны США Пит Хегсет приказал киберкомандованию США прекратить любую деятельность против России, включая наступательные кибероперации, сообщило ранее профильное издание Record со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Конечно, похвально, что новая администрация США все больше отказывается от противостояния с Россией. Однако очень важно иметь высокий суверенный уровень защиты критических данных, чтобы быть готовым к любому новому внезапному изменению внешнеполитического вектора", - сказал РИА Новости сенатор.
Он также отметил, что своим отказом от киберопераций новый министр обороны подтвердил, что все эти годы США, по сути дела, вели с Россией "войну в цифровом пространстве".
"А мнимое сотрудничество в сфере компьютерной безопасности, о котором говорили американцы все эти годы, являлось лишь прикрытием большой лжи", - заключил Шендерюк-Жидков.
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
СМИ: шеф Пентагона приказал остановить кибердеятельность против России
28 февраля, 23:19
 
РоссияСШААлександр Шендерюк-ЖидковПит ХегсетМинистерство обороны СШАВ миреСовет Федерации РФ
 
 
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