В РПЦ поддержали ограничение на аборты в Вологодской области
Протоиерей Лукьянов поддержал призыв вологодских властей отказаться от абортов
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПредседатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов . Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов поддержал призыв губернатора Вологодской области Георгия Филимонова частным и государственным клиникам полностью отказаться от лицензии на оказание процедуры по искусственному прерыванию беременности.
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"Решение губернатора и властей Вологодской области способно значительно улучшить демографическую ситуацию в регионе. В том числе уменьшить вероятность криминальных абортов, которые делаются преимущественно в частных клиниках. Решение властей Вологды продиктовано желанием усилить государственный контроль в сфере искусственного прерывания беременности и направлено на охрану материнства и детства", - сказал протоиерей на VIII Гиппократовском форуме.
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По его словам, "заявления ряда депутатов в поддержку абортов в Вологде попадают под закон о запрете пропаганды "чайлдфри".
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"Надеюсь, что правоохранительные органы отреагируют на подобные заявления, противоречащие государственной политике поддержки семьи, материнства и детства", - сказал Лукьянов.
Глава фракции КПРФ в законодательном собрании Вологодской области Александр Морозов ранее направил обращение прокурору региона с просьбой провести проверку в связи с обращениями женщин, жалующихся на отказ медицинских учреждений проводить аборты.
В ноябре Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который предусматривает штрафы до пяти миллионов рублей за нарушение запрета пропаганды идеологии отказа от рождения детей (чайлдфри). Теперь отказ от деторождения нельзя пропагандировать в интернете, СМИ, кино и рекламе. В сопутствующем законе содержится примечание, в соответствии с которым распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, соблюдении обета безбрачия и связанном с ними отказе от деторождения не будет наказываться как пропаганда чайлдфри. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.
Ранее губернатор Георгий Филимонов сообщил, что 25 февраля состоялась встреча с врачами частных и государственных клиник по вопросу народосбережения в регионе. Во встрече приняли участие иерей Федор Лукьянов, митрополит Вологодский и Кирилловский Савва, учредитель благотворительной организации "Спаси жизнь" Владислав Юрьев, представители медицинского сообщества региона. Глава региона отметил, что власти призвали частные и государственные клиники полностью отказаться от лицензии на оказание процедуры по искусственному прерыванию беременности.
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