https://ria.ru/20250301/rpts-2002512743.html

В РПЦ поддержали ограничение на аборты в Вологодской области

В РПЦ поддержали ограничение на аборты в Вологодской области - РИА Новости, 01.03.2025

В РПЦ поддержали ограничение на аборты в Вологодской области

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов поддержал призыв губернатора Вологодской области Георгия... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T22:44:00+03:00

2025-03-01T22:44:00+03:00

2025-03-01T22:45:00+03:00

вологодская область

вологда

россия

федор лукьянов

георгий филимонов

александр морозов

кпрф

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897267736_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_ec680197432b61b831e4b6e3f3f925f9.jpg

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов поддержал призыв губернатора Вологодской области Георгия Филимонова частным и государственным клиникам полностью отказаться от лицензии на оказание процедуры по искусственному прерыванию беременности. "Решение губернатора и властей Вологодской области способно значительно улучшить демографическую ситуацию в регионе. В том числе уменьшить вероятность криминальных абортов, которые делаются преимущественно в частных клиниках. Решение властей Вологды продиктовано желанием усилить государственный контроль в сфере искусственного прерывания беременности и направлено на охрану материнства и детства", - сказал протоиерей на VIII Гиппократовском форуме. По его словам, "заявления ряда депутатов в поддержку абортов в Вологде попадают под закон о запрете пропаганды "чайлдфри". "Надеюсь, что правоохранительные органы отреагируют на подобные заявления, противоречащие государственной политике поддержки семьи, материнства и детства", - сказал Лукьянов. Глава фракции КПРФ в законодательном собрании Вологодской области Александр Морозов ранее направил обращение прокурору региона с просьбой провести проверку в связи с обращениями женщин, жалующихся на отказ медицинских учреждений проводить аборты. В ноябре Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который предусматривает штрафы до пяти миллионов рублей за нарушение запрета пропаганды идеологии отказа от рождения детей (чайлдфри). Теперь отказ от деторождения нельзя пропагандировать в интернете, СМИ, кино и рекламе. В сопутствующем законе содержится примечание, в соответствии с которым распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, соблюдении обета безбрачия и связанном с ними отказе от деторождения не будет наказываться как пропаганда чайлдфри. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Ранее губернатор Георгий Филимонов сообщил, что 25 февраля состоялась встреча с врачами частных и государственных клиник по вопросу народосбережения в регионе. Во встрече приняли участие иерей Федор Лукьянов, митрополит Вологодский и Кирилловский Савва, учредитель благотворительной организации "Спаси жизнь" Владислав Юрьев, представители медицинского сообщества региона. Глава региона отметил, что власти призвали частные и государственные клиники полностью отказаться от лицензии на оказание процедуры по искусственному прерыванию беременности.

https://ria.ru/20241127/rpts-1986115798.html

https://ria.ru/20250207/peskov-1997945166.html

https://ria.ru/20250228/abort-2002239475.html

вологодская область

вологда

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вологодская область, вологда, россия, федор лукьянов, георгий филимонов, александр морозов, кпрф, госдума рф