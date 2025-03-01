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В РПЦ поддержали ограничение на аборты в Вологодской области - РИА Новости, 01.03.2025
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22:44 01.03.2025 (обновлено: 22:45 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/rpts-2002512743.html
В РПЦ поддержали ограничение на аборты в Вологодской области
В РПЦ поддержали ограничение на аборты в Вологодской области - РИА Новости, 01.03.2025
В РПЦ поддержали ограничение на аборты в Вологодской области
Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов поддержал призыв губернатора Вологодской области Георгия... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T22:44:00+03:00
2025-03-01T22:45:00+03:00
вологодская область
вологда
россия
федор лукьянов
георгий филимонов
александр морозов
кпрф
госдума рф
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов поддержал призыв губернатора Вологодской области Георгия Филимонова частным и государственным клиникам полностью отказаться от лицензии на оказание процедуры по искусственному прерыванию беременности. "Решение губернатора и властей Вологодской области способно значительно улучшить демографическую ситуацию в регионе. В том числе уменьшить вероятность криминальных абортов, которые делаются преимущественно в частных клиниках. Решение властей Вологды продиктовано желанием усилить государственный контроль в сфере искусственного прерывания беременности и направлено на охрану материнства и детства", - сказал протоиерей на VIII Гиппократовском форуме. По его словам, "заявления ряда депутатов в поддержку абортов в Вологде попадают под закон о запрете пропаганды "чайлдфри". "Надеюсь, что правоохранительные органы отреагируют на подобные заявления, противоречащие государственной политике поддержки семьи, материнства и детства", - сказал Лукьянов. Глава фракции КПРФ в законодательном собрании Вологодской области Александр Морозов ранее направил обращение прокурору региона с просьбой провести проверку в связи с обращениями женщин, жалующихся на отказ медицинских учреждений проводить аборты. В ноябре Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который предусматривает штрафы до пяти миллионов рублей за нарушение запрета пропаганды идеологии отказа от рождения детей (чайлдфри). Теперь отказ от деторождения нельзя пропагандировать в интернете, СМИ, кино и рекламе. В сопутствующем законе содержится примечание, в соответствии с которым распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, соблюдении обета безбрачия и связанном с ними отказе от деторождения не будет наказываться как пропаганда чайлдфри. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Ранее губернатор Георгий Филимонов сообщил, что 25 февраля состоялась встреча с врачами частных и государственных клиник по вопросу народосбережения в регионе. Во встрече приняли участие иерей Федор Лукьянов, митрополит Вологодский и Кирилловский Савва, учредитель благотворительной организации "Спаси жизнь" Владислав Юрьев, представители медицинского сообщества региона. Глава региона отметил, что власти призвали частные и государственные клиники полностью отказаться от лицензии на оказание процедуры по искусственному прерыванию беременности.
https://ria.ru/20241127/rpts-1986115798.html
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вологодская область, вологда, россия, федор лукьянов, георгий филимонов, александр морозов, кпрф, госдума рф
Вологодская область, Вологда, Россия, Федор Лукьянов, Георгий Филимонов, Александр Морозов, КПРФ, Госдума РФ
В РПЦ поддержали ограничение на аборты в Вологодской области

Протоиерей Лукьянов поддержал призыв вологодских властей отказаться от абортов

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПредседатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов . Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов поддержал призыв губернатора Вологодской области Георгия Филимонова частным и государственным клиникам полностью отказаться от лицензии на оказание процедуры по искусственному прерыванию беременности.
«
"Решение губернатора и властей Вологодской области способно значительно улучшить демографическую ситуацию в регионе. В том числе уменьшить вероятность криминальных абортов, которые делаются преимущественно в частных клиниках. Решение властей Вологды продиктовано желанием усилить государственный контроль в сфере искусственного прерывания беременности и направлено на охрану материнства и детства", - сказал протоиерей на VIII Гиппократовском форуме.
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По его словам, "заявления ряда депутатов в поддержку абортов в Вологде попадают под закон о запрете пропаганды "чайлдфри".
«
"Надеюсь, что правоохранительные органы отреагируют на подобные заявления, противоречащие государственной политике поддержки семьи, материнства и детства", - сказал Лукьянов.
Глава фракции КПРФ в законодательном собрании Вологодской области Александр Морозов ранее направил обращение прокурору региона с просьбой провести проверку в связи с обращениями женщин, жалующихся на отказ медицинских учреждений проводить аборты.
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В ноябре Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который предусматривает штрафы до пяти миллионов рублей за нарушение запрета пропаганды идеологии отказа от рождения детей (чайлдфри). Теперь отказ от деторождения нельзя пропагандировать в интернете, СМИ, кино и рекламе. В сопутствующем законе содержится примечание, в соответствии с которым распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, соблюдении обета безбрачия и связанном с ними отказе от деторождения не будет наказываться как пропаганда чайлдфри. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.
Ранее губернатор Георгий Филимонов сообщил, что 25 февраля состоялась встреча с врачами частных и государственных клиник по вопросу народосбережения в регионе. Во встрече приняли участие иерей Федор Лукьянов, митрополит Вологодский и Кирилловский Савва, учредитель благотворительной организации "Спаси жизнь" Владислав Юрьев, представители медицинского сообщества региона. Глава региона отметил, что власти призвали частные и государственные клиники полностью отказаться от лицензии на оказание процедуры по искусственному прерыванию беременности.
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Вологодская областьВологдаРоссияФедор ЛукьяновГеоргий ФилимоновАлександр МорозовКПРФГосдума РФ
 
 
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