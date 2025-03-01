РПК заявила о готовности обсудить самороспуск только в присутствии Оджалана
РПК готова обсудить самороспуск на конгрессе, но только в присутствии Оджалана
© AP Photo / Andrew MedichiniФлаг Рабочей партии Курдистана
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаг Рабочей партии Курдистана. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Признанная в Турции террористической "Рабочая партия Курдистана" (РПК) готова созвать конгресс, где обсудит вопрос самороспуска, но только при личном присутствии ее лидера Абдуллы Оджалана, отбывающего сейчас пожизненное наказание, сообщает телеканал Rudaw.
РПК в субботу объявила о прекращении огня с Турцией в ответ на призыв ее лидера Оджалана, отбывающего пожизненное наказание в тюрьме на острове Имралы в Мраморном море. Реакции со стороны турецких властей пока не последовало. Оджалан призывал боевиков созвать конгресс и объявить по его итогам о самороспуске партии и разоружении ее отрядов.
"Необходимо обеспечить безопасную атмосферу, чтобы конгресс состоялся, а для его успешного проведения необходимо, чтобы лидер Апо (Оджалан - ред.) лично провел его и руководил процессом... только он может руководить в период мира и демократического общества", - приводит телеканал заявление партии.
РПК подчеркнула, что прекращение огня действует, пока на отряды РПК никто не нападает.
Представители турецкой прокурдской партии DEM зачитали в четверг обращение отбывающего пожизненное наказание в тюрьме лидера РПК Абдуллы Оджалана к боевикам группировки с призывом к роспуску и разоружению. Курдские вооруженные отряды PYD (Партии демократического союза) заявили после этого, что готовы сложить оружие, если им разрешат вести политическую деятельность в Турции. Правительство Турции рассчитывает, что роспуск РПК займет два-три месяца, передал CNN Türk со ссылкой на источники.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу на фоне призыва к роспуску РПК заявил, что в стране "открылась новая страница" без террора.
Это уже не первый подобный призыв Оджалана к РПК из тюрьмы. Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году.
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