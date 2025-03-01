Рейтинг@Mail.ru
РПК заявила о готовности обсудить самороспуск только в присутствии Оджалана - РИА Новости, 01.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:36 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/rpk-2002422560.html
РПК заявила о готовности обсудить самороспуск только в присутствии Оджалана
РПК заявила о готовности обсудить самороспуск только в присутствии Оджалана - РИА Новости, 01.03.2025
РПК заявила о готовности обсудить самороспуск только в присутствии Оджалана
Признанная в Турции террористической "Рабочая партия Курдистана" (РПК) готова созвать конгресс, где обсудит вопрос самороспуска, но только при личном... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T10:36:00+03:00
2025-03-01T10:36:00+03:00
в мире
турция
мраморное море
абдуллах оджалан
реджеп тайип эрдоган
рабочая партия курдистана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866038733_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_f7bfa4b2a46635a34fab04769cd77c0d.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Признанная в Турции террористической "Рабочая партия Курдистана" (РПК) готова созвать конгресс, где обсудит вопрос самороспуска, но только при личном присутствии ее лидера Абдуллы Оджалана, отбывающего сейчас пожизненное наказание, сообщает телеканал Rudaw. РПК в субботу объявила о прекращении огня с Турцией в ответ на призыв ее лидера Оджалана, отбывающего пожизненное наказание в тюрьме на острове Имралы в Мраморном море. Реакции со стороны турецких властей пока не последовало. Оджалан призывал боевиков созвать конгресс и объявить по его итогам о самороспуске партии и разоружении ее отрядов. "Необходимо обеспечить безопасную атмосферу, чтобы конгресс состоялся, а для его успешного проведения необходимо, чтобы лидер Апо (Оджалан - ред.) лично провел его и руководил процессом... только он может руководить в период мира и демократического общества", - приводит телеканал заявление партии. РПК подчеркнула, что прекращение огня действует, пока на отряды РПК никто не нападает. Представители турецкой прокурдской партии DEM зачитали в четверг обращение отбывающего пожизненное наказание в тюрьме лидера РПК Абдуллы Оджалана к боевикам группировки с призывом к роспуску и разоружению. Курдские вооруженные отряды PYD (Партии демократического союза) заявили после этого, что готовы сложить оружие, если им разрешат вести политическую деятельность в Турции. Правительство Турции рассчитывает, что роспуск РПК займет два-три месяца, передал CNN Türk со ссылкой на источники. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу на фоне призыва к роспуску РПК заявил, что в стране "открылась новая страница" без террора. Это уже не первый подобный призыв Оджалана к РПК из тюрьмы. Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году.
https://ria.ru/20250228/turtsiya-2002090144.html
https://ria.ru/20250227/kurdy-2002055002.html
турция
мраморное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866038733_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_22e29d1207460947e57c64dd768697e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, мраморное море, абдуллах оджалан, реджеп тайип эрдоган, рабочая партия курдистана
В мире, Турция, Мраморное море, Абдуллах Оджалан, Реджеп Тайип Эрдоган, Рабочая партия Курдистана
РПК заявила о готовности обсудить самороспуск только в присутствии Оджалана

РПК готова обсудить самороспуск на конгрессе, но только в присутствии Оджалана

© AP Photo / Andrew MedichiniФлаг Рабочей партии Курдистана
Флаг Рабочей партии Курдистана - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаг Рабочей партии Курдистана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Признанная в Турции террористической "Рабочая партия Курдистана" (РПК) готова созвать конгресс, где обсудит вопрос самороспуска, но только при личном присутствии ее лидера Абдуллы Оджалана, отбывающего сейчас пожизненное наказание, сообщает телеканал Rudaw.
РПК в субботу объявила о прекращении огня с Турцией в ответ на призыв ее лидера Оджалана, отбывающего пожизненное наказание в тюрьме на острове Имралы в Мраморном море. Реакции со стороны турецких властей пока не последовало. Оджалан призывал боевиков созвать конгресс и объявить по его итогам о самороспуске партии и разоружении ее отрядов.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Глава МИД Турции призвал США отказаться от поддержки РПК
Вчера, 03:57
"Необходимо обеспечить безопасную атмосферу, чтобы конгресс состоялся, а для его успешного проведения необходимо, чтобы лидер Апо (Оджалан - ред.) лично провел его и руководил процессом... только он может руководить в период мира и демократического общества", - приводит телеканал заявление партии.
РПК подчеркнула, что прекращение огня действует, пока на отряды РПК никто не нападает.
Представители турецкой прокурдской партии DEM зачитали в четверг обращение отбывающего пожизненное наказание в тюрьме лидера РПК Абдуллы Оджалана к боевикам группировки с призывом к роспуску и разоружению. Курдские вооруженные отряды PYD (Партии демократического союза) заявили после этого, что готовы сложить оружие, если им разрешат вести политическую деятельность в Турции. Правительство Турции рассчитывает, что роспуск РПК займет два-три месяца, передал CNN Türk со ссылкой на источники.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу на фоне призыва к роспуску РПК заявил, что в стране "открылась новая страница" без террора.
Это уже не первый подобный призыв Оджалана к РПК из тюрьмы. Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году.
Бойцы Рабочей партии Курдистана (РПК) под портретом Абдуллы Оджалана и флагами РПК и JPG (курдское ополчение в Сирии) - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Президент Иракского Курдистана приветствовал призыв РПК к миру
27 февраля, 19:57
 
В миреТурцияМраморное мореАбдуллах ОджаланРеджеп Тайип ЭрдоганРабочая партия Курдистана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала