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В России вступили в силу новые правила приема в вузы - РИА Новости, 01.03.2025
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01:09 01.03.2025 (обновлено: 01:31 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/rossija-2002382298.html
В России вступили в силу новые правила приема в вузы
В России вступили в силу новые правила приема в вузы - РИА Новости, 01.03.2025
В России вступили в силу новые правила приема в вузы
Новые правила приема в российские вузы и перечень предметов для поступления в университеты по всем программам и специальностям вступили в законную силу. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T01:09:00+03:00
2025-03-01T01:31:00+03:00
общество
россия
валерий фальков
образование
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Новые правила приема в российские вузы и перечень предметов для поступления в университеты по всем программам и специальностям вступили в законную силу. Согласно документам министерства, обновления, предусмотренные при поступлении в высшие учебные заведения, будут действовать с 1 марта 2025 года до 1 сентября 2029 года. "Совершенствование правил поступления в вузы - неотъемлемая часть комплексной работы по совершенствованию всей системы высшего образования. Для абитуриентов при поступлении созданы более понятные и комфортные условия, у талантливых ребят появляется еще больше возможностей претендовать на бюджет. Вся высшая школа отстраивается таким образом, чтобы готовить сильные кадры для ведущих отраслей экономики", - рассказал РИА Новости глава Минобрнауки Валерий Фальков. Теперь для российских абитуриентов введены единые сроки приема на программы высшего образования - с 20 июня. Окончание приема на бюджет по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры - до 1 сентября. С учетом приема на контракт и дополнительного набора - до 1 октября. Кроме того, подать документы для поступления на программы магистратуры впервые будет возможно через суперсервис (Госуслуги). Также Минобрнауки РФ приказом, который в субботу вступил в силу, установило единое для всех вузов предельное количество специальностей, по которым абитуриент вправе одновременно участвовать в конкурсе по программам бакалавриата и специалитета в каждом вузе, - пять специальностей и направлений подготовки. Ранее количество устанавливалось вузом, но не должно было превышать пяти программ для поступления. Помимо этого, теперь абитуриент может получить дополнительные баллы при поступлении за наличие дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам. Кроме этого, зачисление на бюджетные места будет осуществляться не по оригиналу документа об образовании, а по заявлению о согласии на зачисление. Подать его будет возможно через суперсервис и только в один вуз на выбранную специальность. Приказом министерства также установлено, что если в вузе закончились места на поступление по отдельной квоте, а на особой квоте они не были полностью выбраны, руководство вуза может перераспределить места между квотами. Что касается перечня экзаменов, которые необходимо сдать для поступления в университеты, то приказом Минобрнауки сохранена обязательная сдача экзамена по русскому языку для всех специальностей и направлений подготовки в вузах РФ. Помимо русского, в качестве вступительных испытаний университеты устанавливают профильные предметы из списка обязательных на выбор вуза, а также один-два профильных предмета из оставшихся в перечне: университет может сделать этот выбор сам или предоставить его абитуриенту. Все иностранцы, поступающие в российские вузы, в том числе на платные места, будут обязательно сдавать экзамен по русскому языку. Исключением станут те образовательные программы, обучение по которым с первого курса проходит на иностранном языке (на платной основе). Ранее вузы самостоятельно устанавливали вступительные испытания для иностранных абитуриентов при приеме на платные места. Также министерство приказом оставило экзамен по иностранному языку для таких направлений подготовки, как экономика, менеджмент и управление персоналом. Ранее проектом приказа предлагалось исключить его из перечня вступительных испытаний при приеме на указанные направления.
https://ria.ru/20250107/obrazovanie-1992703583.html
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общество, россия, валерий фальков, образование
Общество, Россия, Валерий Фальков, Образование
В России вступили в силу новые правила приема в вузы

Новые правила приема в российские вузы вступают в силу с 1 марта 2025 года

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСписки подавших документы в ВУЗ
Списки подавших документы в ВУЗ - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Списки подавших документы в ВУЗ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Новые правила приема в российские вузы и перечень предметов для поступления в университеты по всем программам и специальностям вступили в законную силу.
Согласно документам министерства, обновления, предусмотренные при поступлении в высшие учебные заведения, будут действовать с 1 марта 2025 года до 1 сентября 2029 года.
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"Совершенствование правил поступления в вузы - неотъемлемая часть комплексной работы по совершенствованию всей системы высшего образования. Для абитуриентов при поступлении созданы более понятные и комфортные условия, у талантливых ребят появляется еще больше возможностей претендовать на бюджет. Вся высшая школа отстраивается таким образом, чтобы готовить сильные кадры для ведущих отраслей экономики", - рассказал РИА Новости глава Минобрнауки Валерий Фальков.
Теперь для российских абитуриентов введены единые сроки приема на программы высшего образования - с 20 июня. Окончание приема на бюджет по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры - до 1 сентября. С учетом приема на контракт и дополнительного набора - до 1 октября. Кроме того, подать документы для поступления на программы магистратуры впервые будет возможно через суперсервис (Госуслуги).
Также Минобрнауки РФ приказом, который в субботу вступил в силу, установило единое для всех вузов предельное количество специальностей, по которым абитуриент вправе одновременно участвовать в конкурсе по программам бакалавриата и специалитета в каждом вузе, - пять специальностей и направлений подготовки. Ранее количество устанавливалось вузом, но не должно было превышать пяти программ для поступления.
Помимо этого, теперь абитуриент может получить дополнительные баллы при поступлении за наличие дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам.
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Кроме этого, зачисление на бюджетные места будет осуществляться не по оригиналу документа об образовании, а по заявлению о согласии на зачисление. Подать его будет возможно через суперсервис и только в один вуз на выбранную специальность.
Приказом министерства также установлено, что если в вузе закончились места на поступление по отдельной квоте, а на особой квоте они не были полностью выбраны, руководство вуза может перераспределить места между квотами.
Что касается перечня экзаменов, которые необходимо сдать для поступления в университеты, то приказом Минобрнауки сохранена обязательная сдача экзамена по русскому языку для всех специальностей и направлений подготовки в вузах РФ. Помимо русского, в качестве вступительных испытаний университеты устанавливают профильные предметы из списка обязательных на выбор вуза, а также один-два профильных предмета из оставшихся в перечне: университет может сделать этот выбор сам или предоставить его абитуриенту.
Все иностранцы, поступающие в российские вузы, в том числе на платные места, будут обязательно сдавать экзамен по русскому языку. Исключением станут те образовательные программы, обучение по которым с первого курса проходит на иностранном языке (на платной основе). Ранее вузы самостоятельно устанавливали вступительные испытания для иностранных абитуриентов при приеме на платные места.
Также министерство приказом оставило экзамен по иностранному языку для таких направлений подготовки, как экономика, менеджмент и управление персоналом. Ранее проектом приказа предлагалось исключить его из перечня вступительных испытаний при приеме на указанные направления.
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