https://ria.ru/20250301/rada-2002458310.html

"Потерял поддержку": в Раде обратились к СБУ после выходки Зеленского в США

"Потерял поддержку": в Раде обратились к СБУ после выходки Зеленского в США - РИА Новости, 01.03.2025

"Потерял поддержку": в Раде обратились к СБУ после выходки Зеленского в США

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, обратился в Telegram к силовым структурам страны из-за... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T14:54:00+03:00

2025-03-01T14:54:00+03:00

2025-03-01T14:54:00+03:00

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дональд трамп

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, обратился в Telegram к силовым структурам страны из-за возможности провокаций со стороны Владимира Зеленского после его перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.По его словам, из-за провала переговоров в США, публичного скандала в Овальном кабинете и перспективы полного лишения помощи Украине, глава киевского режима может искусственно раздуть новые кризисы и пойти на провокации ради сохранения власти."Обращаюсь к силовым структурам. Я обращаюсь к Службе безопасности Украины, Генеральному штабу, всем представителям армии и спецслужб. Сохраняйте рассудок. Не позволяйте втянуть себя в грязные игры ради политического выживания отдельных персон", — призвал Дубинский.Депутат добавил, что после всего случившегося Зеленский уже потерял международную поддержку, в связи с чем его окружение будет всячески пытаться накалить обстановку для ужесточения положения в стране.Накануне в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. По данным телеканала Fox News, президент США вышвырнул главу киевского режима после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение.

https://ria.ru/20250301/bajden-2002443316.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, верховная рада украины