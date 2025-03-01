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"Потерял поддержку": в Раде обратились к СБУ после выходки Зеленского в США - РИА Новости, 01.03.2025
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14:54 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/rada-2002458310.html
"Потерял поддержку": в Раде обратились к СБУ после выходки Зеленского в США
"Потерял поддержку": в Раде обратились к СБУ после выходки Зеленского в США - РИА Новости, 01.03.2025
"Потерял поддержку": в Раде обратились к СБУ после выходки Зеленского в США
Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, обратился в Telegram к силовым структурам страны из-за... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T14:54:00+03:00
2025-03-01T14:54:00+03:00
в мире
украина
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владимир зеленский
дональд трамп
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, обратился в Telegram к силовым структурам страны из-за возможности провокаций со стороны Владимира Зеленского после его перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.По его словам, из-за провала переговоров в США, публичного скандала в Овальном кабинете и перспективы полного лишения помощи Украине, глава киевского режима может искусственно раздуть новые кризисы и пойти на провокации ради сохранения власти."Обращаюсь к силовым структурам. Я обращаюсь к Службе безопасности Украины, Генеральному штабу, всем представителям армии и спецслужб. Сохраняйте рассудок. Не позволяйте втянуть себя в грязные игры ради политического выживания отдельных персон", — призвал Дубинский.Депутат добавил, что после всего случившегося Зеленский уже потерял международную поддержку, в связи с чем его окружение будет всячески пытаться накалить обстановку для ужесточения положения в стране.Накануне в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. По данным телеканала Fox News, президент США вышвырнул главу киевского режима после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение.
https://ria.ru/20250301/bajden-2002443316.html
https://ria.ru/20250301/ukraina-2002448336.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины
"Потерял поддержку": в Раде обратились к СБУ после выходки Зеленского в США

Депутат Рады Дубинский обратился к СБУ после перепалки Зеленского и Трампа

© Фото : СБУНашивка СБУ
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, обратился в Telegram к силовым структурам страны из-за возможности провокаций со стороны Владимира Зеленского после его перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
По его словам, из-за провала переговоров в США, публичного скандала в Овальном кабинете и перспективы полного лишения помощи Украине, глава киевского режима может искусственно раздуть новые кризисы и пойти на провокации ради сохранения власти.
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"Обращаюсь к силовым структурам. Я обращаюсь к Службе безопасности Украины, Генеральному штабу, всем представителям армии и спецслужб. Сохраняйте рассудок. Не позволяйте втянуть себя в грязные игры ради политического выживания отдельных персон", — призвал Дубинский.
Депутат добавил, что после всего случившегося Зеленский уже потерял международную поддержку, в связи с чем его окружение будет всячески пытаться накалить обстановку для ужесточения положения в стране.
Накануне в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. По данным телеканала Fox News, президент США вышвырнул главу киевского режима после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение.
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В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампВерховная Рада Украины
 
 
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