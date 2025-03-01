В Белом доме назвали позицию России на переговорах в Эр-Рияде разумной
CBS: в Белом доме опасались, что Россия выступит с максималистскими требованиями
© РИА Новости / Михаил Тургиев | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США
Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В Белом доме опасались, что представители России в ходе переговоров в Эр-Рияде выступят с максималистскими требованиями, однако позиция Москвы была разумной, сообщает телеканал CBS со ссылкой на чиновников.
"Чиновники (президента США Дональда) Трампа были обеспокоены тем, что россияне выдвинут требования по типу "все или ничего" в ходе недавней встречи в Эр-Рияде, но они не сделали этого. У переговорщиков были разумные требования в адрес (госсекретаря США Марко) Рубио и (советника по национальной безопасности Майка) Уолтца", - говорится в сообщении телеканала.
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Как отмечает CBS, вместо этого Украина выступает с максималистскими требованиями.
Встреча Трампа и Владимира Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.