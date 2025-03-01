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Во Владимире локализовали пожар на складе
Во Владимире локализовали пожар на складе - РИА Новости, 01.03.2025
Во Владимире локализовали пожар на складе
Пожар на складе во Владимире локализован на площади 3,5 тысячи квадратных метров, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T08:02:00+03:00
2025-03-01T08:02:00+03:00
2025-03-01T10:03:00+03:00
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пожар на складе во Владимире локализован на площади 3,5 тысячи квадратных метров, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что склад тушат во Владимире на площади 3,5 тысячи квадратных метров, предварительно, пострадавших нет. "Пожар во Владимире локализован на 3500 квадратах. На месте работают более 60 сотрудников и 16 единиц техники МЧС России", - говорится в сообщении ведомства.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимир, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владимир, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владимире локализовали пожар на складе
МЧС сообщило о локализации пожара на складе во Владимире на 3500 квадратах