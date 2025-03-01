https://ria.ru/20250301/pozhar-2002406755.html

Во Владимире локализовали пожар на складе

Во Владимире локализовали пожар на складе - РИА Новости, 01.03.2025

Во Владимире локализовали пожар на складе

Пожар на складе во Владимире локализован на площади 3,5 тысячи квадратных метров, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T08:02:00+03:00

2025-03-01T08:02:00+03:00

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происшествия

владимир

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пожар на складе во Владимире локализован на площади 3,5 тысячи квадратных метров, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что склад тушат во Владимире на площади 3,5 тысячи квадратных метров, предварительно, пострадавших нет. "Пожар во Владимире локализован на 3500 квадратах. На месте работают более 60 сотрудников и 16 единиц техники МЧС России", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20250301/pozhar-2002405920.html

владимир

россия

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Дарья Буймова

происшествия, владимир, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)