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Абаев рассказал о миграционном потоке из Казахстана в Россию

Абаев рассказал о миграционном потоке из Казахстана в Россию - РИА Новости, 01.03.2025

Абаев рассказал о миграционном потоке из Казахстана в Россию

Миграционный поток из Казахстана в Россию не растет уже 5 лет, заявил РИА Новости посол Казахстана в РФ Даурен Абаев. РИА Новости, 01.03.2025

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Миграционный поток из Казахстана в Россию не растет уже 5 лет, заявил РИА Новости посол Казахстана в РФ Даурен Абаев. "По информации Министерства внутренних дел РФ, в 2024 году в России с целью работы находились более 105 000 граждан Казахстана. Это менее 2% от общего количества иностранных граждан, находящихся на миграционном учете (более 6 миллионов человек). При этом в течение последних 5 лет тенденции к росту этой цифры не наблюдается", - сказал Абаев. Он отметил, что в основном казахстанцы трудятся в юридических организациях, коммерческих компаниях и на предприятиях. Посольство оказывает им всю необходимую помощь в соответствии с двусторонними соглашениями с Россией, а также в рамках заключенной странами СНГ Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. "В частности, в период с августа по ноябрь 2024 года к нам поступили обращения от граждан, прибывших по приглашению для работы в ряд компаний во Владимирской, Курской и Тверской областях. Возникшие споры, касающиеся условий их труда, контрактов, оплаты и так далее, рассматриваются и решаются путем обращений в МИД и другие компетентные органы Российской Федерации", - отметил посол.

https://ria.ru/20241220/kazakhstan-1990522051.html

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россия, казахстан, даурен абаев, снг, в мире