Абаев рассказал о миграционном потоке из Казахстана в Россию
Посол Абаев: миграционный поток из Казахстана в Россию не растет уже пять лет
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПосол Республики Казахстан в РФ Даурен Абаев
Посол Республики Казахстан в РФ Даурен Абаев. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Миграционный поток из Казахстана в Россию не растет уже 5 лет, заявил РИА Новости посол Казахстана в РФ Даурен Абаев.
"По информации Министерства внутренних дел РФ, в 2024 году в России с целью работы находились более 105 000 граждан Казахстана. Это менее 2% от общего количества иностранных граждан, находящихся на миграционном учете (более 6 миллионов человек). При этом в течение последних 5 лет тенденции к росту этой цифры не наблюдается", - сказал Абаев.
Он отметил, что в основном казахстанцы трудятся в юридических организациях, коммерческих компаниях и на предприятиях. Посольство оказывает им всю необходимую помощь в соответствии с двусторонними соглашениями с Россией, а также в рамках заключенной странами СНГ Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.
"В частности, в период с августа по ноябрь 2024 года к нам поступили обращения от граждан, прибывших по приглашению для работы в ряд компаний во Владимирской, Курской и Тверской областях. Возникшие споры, касающиеся условий их труда, контрактов, оплаты и так далее, рассматриваются и решаются путем обращений в МИД и другие компетентные органы Российской Федерации", - отметил посол.
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