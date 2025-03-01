Рейтинг@Mail.ru
Абаев рассказал о миграционном потоке из Казахстана в Россию - РИА Новости, 01.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:01 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/posol-2002417784.html
Абаев рассказал о миграционном потоке из Казахстана в Россию
Абаев рассказал о миграционном потоке из Казахстана в Россию - РИА Новости, 01.03.2025
Абаев рассказал о миграционном потоке из Казахстана в Россию
Миграционный поток из Казахстана в Россию не растет уже 5 лет, заявил РИА Новости посол Казахстана в РФ Даурен Абаев. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T10:01:00+03:00
2025-03-01T10:01:00+03:00
россия
казахстан
даурен абаев
снг
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/01/2002416934_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_de3e491a454bc40d41c3bf626a486ebc.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Миграционный поток из Казахстана в Россию не растет уже 5 лет, заявил РИА Новости посол Казахстана в РФ Даурен Абаев. "По информации Министерства внутренних дел РФ, в 2024 году в России с целью работы находились более 105 000 граждан Казахстана. Это менее 2% от общего количества иностранных граждан, находящихся на миграционном учете (более 6 миллионов человек). При этом в течение последних 5 лет тенденции к росту этой цифры не наблюдается", - сказал Абаев. Он отметил, что в основном казахстанцы трудятся в юридических организациях, коммерческих компаниях и на предприятиях. Посольство оказывает им всю необходимую помощь в соответствии с двусторонними соглашениями с Россией, а также в рамках заключенной странами СНГ Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. "В частности, в период с августа по ноябрь 2024 года к нам поступили обращения от граждан, прибывших по приглашению для работы в ряд компаний во Владимирской, Курской и Тверской областях. Возникшие споры, касающиеся условий их труда, контрактов, оплаты и так далее, рассматриваются и решаются путем обращений в МИД и другие компетентные органы Российской Федерации", - отметил посол.
https://ria.ru/20241220/kazakhstan-1990522051.html
россия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/01/2002416934_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_e182f47e6b8e7826be13457337204391.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, казахстан, даурен абаев, снг, в мире
Россия, Казахстан, Даурен Абаев, СНГ, В мире
Абаев рассказал о миграционном потоке из Казахстана в Россию

Посол Абаев: миграционный поток из Казахстана в Россию не растет уже пять лет

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПосол Республики Казахстан в РФ Даурен Абаев
Посол Республики Казахстан в РФ Даурен Абаев - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Посол Республики Казахстан в РФ Даурен Абаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Миграционный поток из Казахстана в Россию не растет уже 5 лет, заявил РИА Новости посол Казахстана в РФ Даурен Абаев.
"По информации Министерства внутренних дел РФ, в 2024 году в России с целью работы находились более 105 000 граждан Казахстана. Это менее 2% от общего количества иностранных граждан, находящихся на миграционном учете (более 6 миллионов человек). При этом в течение последних 5 лет тенденции к росту этой цифры не наблюдается", - сказал Абаев.
Он отметил, что в основном казахстанцы трудятся в юридических организациях, коммерческих компаниях и на предприятиях. Посольство оказывает им всю необходимую помощь в соответствии с двусторонними соглашениями с Россией, а также в рамках заключенной странами СНГ Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.
"В частности, в период с августа по ноябрь 2024 года к нам поступили обращения от граждан, прибывших по приглашению для работы в ряд компаний во Владимирской, Курской и Тверской областях. Возникшие споры, касающиеся условий их труда, контрактов, оплаты и так далее, рассматриваются и решаются путем обращений в МИД и другие компетентные органы Российской Федерации", - отметил посол.
Паспорта гражданина Казахстана - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Казахстан выдворил троих россиян за двойное гражданство
20 декабря 2024, 19:31
 
РоссияКазахстанДаурен АбаевСНГВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала