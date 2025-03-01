Рейтинг@Mail.ru
Посол Казахстана оценил идею мирных переговоров по Украине - РИА Новости, 01.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:31 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/posol-2002405083.html
Посол Казахстана оценил идею мирных переговоров по Украине
Посол Казахстана оценил идею мирных переговоров по Украине - РИА Новости, 01.03.2025
Посол Казахстана оценил идею мирных переговоров по Украине
Идея мирных переговоров по Украине впервые стала осязаемой, и Казахстан воспринимает эту тенденцию как очень позитивный сигнал, республика с самого начала... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T07:31:00+03:00
2025-03-01T07:31:00+03:00
в мире
казахстан
украина
россия
даурен абаев
касым-жомарт токаев
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/01/1868998814_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_75aa7b37a34a0b1b35efe28b04dace68.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Идея мирных переговоров по Украине впервые стала осязаемой, и Казахстан воспринимает эту тенденцию как очень позитивный сигнал, республика с самого начала выступала за урегулирование конфликта на основе международного права, заявил РИА Новости посол Казахстана в РФ Даурен Абаев. "С самого начала Казахстан выступает за прекращение боевых действий, за урегулирование конфликта на основе международного права и принципов устава ООН. Сегодня идея мирных переговоров впервые стала столь осязаемой, и, конечно, мы воспринимаем эту тенденцию как очень позитивный сигнал", - заявил Абаев. Он отметил, что мир – это абсолютная ценность, и для Казахстана не важно, где и при чьем посредничестве он будет заключен. "В данном ключе лучше всех высказался глава нашего государства Касым-Жомарт Токаев: Казахстан нигде "не напрашивается" в посредники, на международной арене ведет себя сообразно потенциалу и возможностям страны, но всегда готов прийти на помощь в разрешении международных проблем", - заявил посол.
https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002393277.html
https://ria.ru/20250226/konsultatsii-2001779505.html
казахстан
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/01/1868998814_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2d4c429b9a33cf88d778b51fff7222f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, украина, россия, даурен абаев, касым-жомарт токаев, оон
В мире, Казахстан, Украина, Россия, Даурен Абаев, Касым-Жомарт Токаев, ООН
Посол Казахстана оценил идею мирных переговоров по Украине

Посол Абаев: идея мирных переговоров по Украине стала осязаемой

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАстана
Астана - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Астана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Идея мирных переговоров по Украине впервые стала осязаемой, и Казахстан воспринимает эту тенденцию как очень позитивный сигнал, республика с самого начала выступала за урегулирование конфликта на основе международного права, заявил РИА Новости посол Казахстана в РФ Даурен Абаев.
"С самого начала Казахстан выступает за прекращение боевых действий, за урегулирование конфликта на основе международного права и принципов устава ООН. Сегодня идея мирных переговоров впервые стала столь осязаемой, и, конечно, мы воспринимаем эту тенденцию как очень позитивный сигнал", - заявил Абаев.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Зеленский не понимает, как вести переговоры, заявили в Белом доме
03:40
Он отметил, что мир – это абсолютная ценность, и для Казахстана не важно, где и при чьем посредничестве он будет заключен.
"В данном ключе лучше всех высказался глава нашего государства Касым-Жомарт Токаев: Казахстан нигде "не напрашивается" в посредники, на международной арене ведет себя сообразно потенциалу и возможностям страны, но всегда готов прийти на помощь в разрешении международных проблем", - заявил посол.
Астана - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Астана провела консультации с Киевом после украинской атаки на НПС
26 февраля, 17:30
 
В миреКазахстанУкраинаРоссияДаурен АбаевКасым-Жомарт ТокаевООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала