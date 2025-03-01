https://ria.ru/20250301/posol-2002405083.html
Посол Казахстана оценил идею мирных переговоров по Украине
Посол Казахстана оценил идею мирных переговоров по Украине - РИА Новости, 01.03.2025
Посол Казахстана оценил идею мирных переговоров по Украине
Идея мирных переговоров по Украине впервые стала осязаемой, и Казахстан воспринимает эту тенденцию как очень позитивный сигнал, республика с самого начала... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T07:31:00+03:00
2025-03-01T07:31:00+03:00
2025-03-01T07:31:00+03:00
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Идея мирных переговоров по Украине впервые стала осязаемой, и Казахстан воспринимает эту тенденцию как очень позитивный сигнал, республика с самого начала выступала за урегулирование конфликта на основе международного права, заявил РИА Новости посол Казахстана в РФ Даурен Абаев. "С самого начала Казахстан выступает за прекращение боевых действий, за урегулирование конфликта на основе международного права и принципов устава ООН. Сегодня идея мирных переговоров впервые стала столь осязаемой, и, конечно, мы воспринимаем эту тенденцию как очень позитивный сигнал", - заявил Абаев. Он отметил, что мир – это абсолютная ценность, и для Казахстана не важно, где и при чьем посредничестве он будет заключен. "В данном ключе лучше всех высказался глава нашего государства Касым-Жомарт Токаев: Казахстан нигде "не напрашивается" в посредники, на международной арене ведет себя сообразно потенциалу и возможностям страны, но всегда готов прийти на помощь в разрешении международных проблем", - заявил посол.
https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002393277.html
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РИА Новости
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В мире, Казахстан, Украина, Россия, Даурен Абаев, Касым-Жомарт Токаев, ООН
Посол Казахстана оценил идею мирных переговоров по Украине
Посол Абаев: идея мирных переговоров по Украине стала осязаемой