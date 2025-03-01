https://ria.ru/20250301/posol-2002405083.html

Посол Казахстана оценил идею мирных переговоров по Украине

Посол Казахстана оценил идею мирных переговоров по Украине - РИА Новости, 01.03.2025

Посол Казахстана оценил идею мирных переговоров по Украине

Идея мирных переговоров по Украине впервые стала осязаемой, и Казахстан воспринимает эту тенденцию как очень позитивный сигнал, республика с самого начала... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T07:31:00+03:00

2025-03-01T07:31:00+03:00

2025-03-01T07:31:00+03:00

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Идея мирных переговоров по Украине впервые стала осязаемой, и Казахстан воспринимает эту тенденцию как очень позитивный сигнал, республика с самого начала выступала за урегулирование конфликта на основе международного права, заявил РИА Новости посол Казахстана в РФ Даурен Абаев. "С самого начала Казахстан выступает за прекращение боевых действий, за урегулирование конфликта на основе международного права и принципов устава ООН. Сегодня идея мирных переговоров впервые стала столь осязаемой, и, конечно, мы воспринимаем эту тенденцию как очень позитивный сигнал", - заявил Абаев. Он отметил, что мир – это абсолютная ценность, и для Казахстана не важно, где и при чьем посредничестве он будет заключен. "В данном ключе лучше всех высказался глава нашего государства Касым-Жомарт Токаев: Казахстан нигде "не напрашивается" в посредники, на международной арене ведет себя сообразно потенциалу и возможностям страны, но всегда готов прийти на помощь в разрешении международных проблем", - заявил посол.

https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002393277.html

https://ria.ru/20250226/konsultatsii-2001779505.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, казахстан, украина, россия, даурен абаев, касым-жомарт токаев, оон