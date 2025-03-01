В Австрии призвали Европу вести переговоры с Трампом
Шалленберг: Европа должна вести переговоры с Трампом, а не читать нравоучения
Президент США Дональд Трамп в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Европейские страны должны вести переговоры с президентом США Дональдом Трампом, а не читать нравоучения и отказываться от диалога в свете попыток политика урегулировать конфликт на Украине без участия Европы, заявил врио канцлера и глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Die Presse.
"Трамп — человек деловой и поставил перед собой цели. Европа должна вести с ним диалог о том, каким образом у него могло бы получиться достичь некоторых целей другим путем. Было бы неправильно, если бы Европа нравоучительно уходила дуться в угол", — положительно оценил политик попытки президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера вести переговоры с Трампом.
Шалленберг также отметил, что у европейцев остаются рычаги влияния в украинском вопросе. Под ними он подразумевает замороженные в ЕС российские активы в размере 200 миллиардов евро. Поэтому, по мнению врио канцлера, Европа "в любом случае" должна сидеть за столом переговоров и участвовать в урегулировании конфликта.
При сохранении открытости к диалогу Европа не должна мириться со всеми действиями Трампа, подчеркнул политик.
"Если Трамп угрожает поднять пошлины на 25%, Европа тоже должна угрожать (ввести пошлины в размере – ред.) как минимум 25%. И тогда мы будем вести переговоры. Мы к этому готовы", - заявил он.
В понедельник с Трампом в Вашингтоне встречался президент Франции Эммануэль Макрон. В четверг визит в США совершил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
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Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
После начала конфликта на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В ведомстве подчеркивали, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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