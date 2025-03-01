Рейтинг@Mail.ru
В Австрии призвали Европу вести переговоры с Трампом - РИА Новости, 01.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:25 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/politika-2002510560.html
В Австрии призвали Европу вести переговоры с Трампом
В Австрии призвали Европу вести переговоры с Трампом - РИА Новости, 01.03.2025
В Австрии призвали Европу вести переговоры с Трампом
Европейские страны должны вести переговоры с президентом США Дональдом Трампом, а не читать нравоучения и отказываться от диалога в свете попыток политика... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T22:25:00+03:00
2025-03-01T22:25:00+03:00
россия
европа
украина
дональд трамп
александер шалленберг
эммануэль макрон
евросоюз
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149952/21/1499522176_0:2:2134:1202_1920x0_80_0_0_f7e1702cdd9a24c8ede032b2bd824caf.jpg
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Европейские страны должны вести переговоры с президентом США Дональдом Трампом, а не читать нравоучения и отказываться от диалога в свете попыток политика урегулировать конфликт на Украине без участия Европы, заявил врио канцлера и глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Die Presse. "Трамп — человек деловой и поставил перед собой цели. Европа должна вести с ним диалог о том, каким образом у него могло бы получиться достичь некоторых целей другим путем. Было бы неправильно, если бы Европа нравоучительно уходила дуться в угол", — положительно оценил политик попытки президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера вести переговоры с Трампом. Шалленберг также отметил, что у европейцев остаются рычаги влияния в украинском вопросе. Под ними он подразумевает замороженные в ЕС российские активы в размере 200 миллиардов евро. Поэтому, по мнению врио канцлера, Европа "в любом случае" должна сидеть за столом переговоров и участвовать в урегулировании конфликта. При сохранении открытости к диалогу Европа не должна мириться со всеми действиями Трампа, подчеркнул политик. "Если Трамп угрожает поднять пошлины на 25%, Европа тоже должна угрожать (ввести пошлины в размере – ред.) как минимум 25%. И тогда мы будем вести переговоры. Мы к этому готовы", - заявил он. В понедельник с Трампом в Вашингтоне встречался президент Франции Эммануэль Макрон. В четверг визит в США совершил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. После начала конфликта на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В ведомстве подчеркивали, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
https://ria.ru/20250301/ssha-2002404534.html
https://ria.ru/20250228/tramp-2001974548.html
https://ria.ru/20250301/evropa-2002334995.html
россия
европа
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149952/21/1499522176_25:0:2134:1582_1920x0_80_0_0_1a394c9e1e44d3eb5d0c0dd4c7ed476c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, украина, дональд трамп, александер шалленберг, эммануэль макрон, евросоюз, российский фонд прямых инвестиций, g7, в мире
Россия, Европа, Украина, Дональд Трамп, Александер Шалленберг, Эммануэль Макрон, Евросоюз, Российский фонд прямых инвестиций, G7, В мире
В Австрии призвали Европу вести переговоры с Трампом

Шалленберг: Европа должна вести переговоры с Трампом, а не читать нравоучения

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп в Брюсселе
Президент США Дональд Трамп в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Президент США Дональд Трамп в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Европейские страны должны вести переговоры с президентом США Дональдом Трампом, а не читать нравоучения и отказываться от диалога в свете попыток политика урегулировать конфликт на Украине без участия Европы, заявил врио канцлера и глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Die Presse.
"Трамп — человек деловой и поставил перед собой цели. Европа должна вести с ним диалог о том, каким образом у него могло бы получиться достичь некоторых целей другим путем. Было бы неправильно, если бы Европа нравоучительно уходила дуться в угол", — положительно оценил политик попытки президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера вести переговоры с Трампом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Трамп и Зеленский устроили самое яркое шоу в истории
Вчера, 08:00
Шалленберг также отметил, что у европейцев остаются рычаги влияния в украинском вопросе. Под ними он подразумевает замороженные в ЕС российские активы в размере 200 миллиардов евро. Поэтому, по мнению врио канцлера, Европа "в любом случае" должна сидеть за столом переговоров и участвовать в урегулировании конфликта.
При сохранении открытости к диалогу Европа не должна мириться со всеми действиями Трампа, подчеркнул политик.
"Если Трамп угрожает поднять пошлины на 25%, Европа тоже должна угрожать (ввести пошлины в размере – ред.) как минимум 25%. И тогда мы будем вести переговоры. Мы к этому готовы", - заявил он.
В понедельник с Трампом в Вашингтоне встречался президент Франции Эммануэль Макрон. В четверг визит в США совершил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Трамп заставит расплачиваться за американскую помощь всех
28 февраля, 08:00
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
После начала конфликта на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В ведомстве подчеркивали, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Европа приватизировала страх перед Россией
Вчера, 08:00
 
РоссияЕвропаУкраинаДональд ТрампАлександер ШалленбергЭммануэль МакронЕвросоюзРоссийский фонд прямых инвестицийG7В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала