https://ria.ru/20250301/peterburg-2002506944.html

СК возбудил дело после обнаружения останков в чемоданах в Петербурге

СК возбудил дело после обнаружения останков в чемоданах в Петербурге - РИА Новости, 01.03.2025

СК возбудил дело после обнаружения останков в чемоданах в Петербурге

Уголовное дело возбудили после обнаружения человеческих останков в чемоданах в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба главного следственного управления (ГСУ)... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T21:37:00+03:00

2025-03-01T21:37:00+03:00

2025-03-01T22:03:00+03:00

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после обнаружения человеческих останков в чемоданах в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба главного следственного управления (ГСУ) СК по городу. "Следственным отделом по Невскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - сообщает пресс-служба. По данным следствия, 1 марта на склоне, ведущем от улицы Славянской к реке Неве, обнаружено два чемодана. В ходе осмотра места происшествия следователями и криминалистами установлено, что в чемоданах находятся человеческие останки. "По результатам осмотра назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе медицинская для установления причины смерти", - добавили в пресс-службе городского главка СК.

https://ria.ru/20250301/peterburg-2002469385.html

https://ria.ru/20250226/peterburg-2001717574.html

санкт-петербург

россия

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происшествия, санкт-петербург, россия, нева (река), следственный комитет россии (ск рф)