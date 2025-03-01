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СК возбудил дело после обнаружения останков в чемоданах в Петербурге - РИА Новости, 01.03.2025
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21:37 01.03.2025 (обновлено: 22:03 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/peterburg-2002506944.html
СК возбудил дело после обнаружения останков в чемоданах в Петербурге
СК возбудил дело после обнаружения останков в чемоданах в Петербурге - РИА Новости, 01.03.2025
СК возбудил дело после обнаружения останков в чемоданах в Петербурге
Уголовное дело возбудили после обнаружения человеческих останков в чемоданах в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба главного следственного управления (ГСУ)... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T21:37:00+03:00
2025-03-01T22:03:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
нева (река)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после обнаружения человеческих останков в чемоданах в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба главного следственного управления (ГСУ) СК по городу. "Следственным отделом по Невскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - сообщает пресс-служба. По данным следствия, 1 марта на склоне, ведущем от улицы Славянской к реке Неве, обнаружено два чемодана. В ходе осмотра места происшествия следователями и криминалистами установлено, что в чемоданах находятся человеческие останки. "По результатам осмотра назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе медицинская для установления причины смерти", - добавили в пресс-службе городского главка СК.
https://ria.ru/20250301/peterburg-2002469385.html
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, россия, нева (река), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Нева (река), Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после обнаружения останков в чемоданах в Петербурге

В Петербурге возбудили дело после обнаружения человеческих останков в чемоданах

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после обнаружения человеческих останков в чемоданах в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба главного следственного управления (ГСУ) СК по городу.
«
"Следственным отделом по Невскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - сообщает пресс-служба.
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Появились подробности о найденных в Петербурге чемоданах с останками
Вчера, 16:38
По данным следствия, 1 марта на склоне, ведущем от улицы Славянской к реке Неве, обнаружено два чемодана. В ходе осмотра места происшествия следователями и криминалистами установлено, что в чемоданах находятся человеческие останки.
«
"По результатам осмотра назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе медицинская для установления причины смерти", - добавили в пресс-службе городского главка СК.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияНева (река)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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