https://ria.ru/20250301/peterburg-2002469385.html

Появились подробности о найденных в Петербурге чемоданах с останками

Появились подробности о найденных в Петербурге чемоданах с останками - РИА Новости, 01.03.2025

Появились подробности о найденных в Петербурге чемоданах с останками

Житель Санкт-Петербурга сообщил правоохранителям, что нашёл на берегу Невы два чемодана, предположительно, с человеческими останками, на месте происшествия... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T16:38:00+03:00

2025-03-01T16:38:00+03:00

2025-03-01T16:38:00+03:00

происшествия

нева (река)

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар - РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга сообщил правоохранителям, что нашёл на берегу Невы два чемодана, предположительно, с человеческими останками, на месте происшествия работают профильные службы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Сегодня около 11 (часов) утра в полицию Невского района поступило сообщение от прохожего о том, что он обнаружил два чемодана, предположительно, с человеческими останками на берегу Невы, недалеко от Славянской улицы, 3", - сказал собеседник агентства. По его словам, на место происшествия оперативно выехали полицейские, а также другие экстренные службы. Обстоятельства инцидента устанавливаются. "Пока не установлена ни принадлежность останков, ни причина смерти", - отметил представитель правоохранительных органов. Официальным комментарием профильных ведомств о случившемся РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20250301/peterburg-2002427239.html

нева (река)

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нева (река), санкт-петербург