https://ria.ru/20250301/peterburg-2002469385.html
Появились подробности о найденных в Петербурге чемоданах с останками
Появились подробности о найденных в Петербурге чемоданах с останками - РИА Новости, 01.03.2025
Появились подробности о найденных в Петербурге чемоданах с останками
Житель Санкт-Петербурга сообщил правоохранителям, что нашёл на берегу Невы два чемодана, предположительно, с человеческими останками, на месте происшествия... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T16:38:00+03:00
2025-03-01T16:38:00+03:00
2025-03-01T16:38:00+03:00
происшествия
нева (река)
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар - РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга сообщил правоохранителям, что нашёл на берегу Невы два чемодана, предположительно, с человеческими останками, на месте происшествия работают профильные службы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Сегодня около 11 (часов) утра в полицию Невского района поступило сообщение от прохожего о том, что он обнаружил два чемодана, предположительно, с человеческими останками на берегу Невы, недалеко от Славянской улицы, 3", - сказал собеседник агентства. По его словам, на место происшествия оперативно выехали полицейские, а также другие экстренные службы. Обстоятельства инцидента устанавливаются. "Пока не установлена ни принадлежность останков, ни причина смерти", - отметил представитель правоохранительных органов. Официальным комментарием профильных ведомств о случившемся РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20250301/peterburg-2002427239.html
нева (река)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, нева (река), санкт-петербург
Происшествия, Нева (река), Санкт-Петербург
Появились подробности о найденных в Петербурге чемоданах с останками
Житель Петербурга нашел на берегу Невы два чемодана с человеческими останками
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар - РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга сообщил правоохранителям, что нашёл на берегу Невы два чемодана, предположительно, с человеческими останками, на месте происшествия работают профильные службы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
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"Сегодня около 11 (часов) утра в полицию Невского района поступило сообщение от прохожего о том, что он обнаружил два чемодана, предположительно, с человеческими останками на берегу Невы, недалеко от Славянской улицы, 3", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на место происшествия оперативно выехали полицейские, а также другие экстренные службы. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
"Пока не установлена ни принадлежность останков, ни причина смерти", - отметил представитель правоохранительных органов.
Официальным комментарием профильных ведомств о случившемся РИА Новости пока не располагает.