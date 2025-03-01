https://ria.ru/20250301/peterburg-2002460820.html

В Петербурге нашли два чемодана с частями тела, пишут СМИ

В Петербурге нашли два чемодана с частями тела, пишут СМИ - РИА Новости, 01.03.2025

В Петербурге нашли два чемодана с частями тела, пишут СМИ

В Невском районе Санкт-Петербурга обнаружили два чемодана с расчлененным телом, пишет 78.ru."Чемоданы нашли возле третьего дома на улице Славянской", —... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T15:30:00+03:00

2025-03-01T15:30:00+03:00

2025-03-01T17:51:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

россия

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В Невском районе Санкт-Петербурга обнаружили два чемодана с расчлененным телом, пишет 78.ru."Чемоданы нашли возле третьего дома на улице Славянской", — говорится в публикации. В статье отмечается, что обнаружил их мужчина, занимавшийся неподалеку моржеванием.Правоохранительные органы устанавливают личность погибшего.

https://ria.ru/20250301/peterburg-2002427239.html

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происшествия, санкт-петербург, россия