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В Петербурге нашли два чемодана с частями тела, пишут СМИ - РИА Новости, 01.03.2025
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15:30 01.03.2025 (обновлено: 17:51 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/peterburg-2002460820.html
В Петербурге нашли два чемодана с частями тела, пишут СМИ
В Петербурге нашли два чемодана с частями тела, пишут СМИ - РИА Новости, 01.03.2025
В Петербурге нашли два чемодана с частями тела, пишут СМИ
В Невском районе Санкт-Петербурга обнаружили два чемодана с расчлененным телом, пишет 78.ru."Чемоданы нашли возле третьего дома на улице Славянской", —... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T15:30:00+03:00
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происшествия
санкт-петербург
россия
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В Невском районе Санкт-Петербурга обнаружили два чемодана с расчлененным телом, пишет 78.ru."Чемоданы нашли возле третьего дома на улице Славянской", — говорится в публикации. В статье отмечается, что обнаружил их мужчина, занимавшийся неподалеку моржеванием.Правоохранительные органы устанавливают личность погибшего.
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге нашли два чемодана с частями тела, пишут СМИ

В Невском районе Петербурга обнаружили два чемодана с расчлененным телом

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В Невском районе Санкт-Петербурга обнаружили два чемодана с расчлененным телом, пишет 78.ru.

"Чемоданы нашли возле третьего дома на улице Славянской", — говорится в публикации.

В статье отмечается, что обнаружил их мужчина, занимавшийся неподалеку моржеванием.
Правоохранительные органы устанавливают личность погибшего.
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