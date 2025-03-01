https://ria.ru/20250301/peterburg-2002456333.html

У переехавшей в Петербург из Испании пары родился четырнадцатый ребенок

У переехавшей в Петербург из Испании пары родился четырнадцатый ребенок - РИА Новости, 01.03.2025

У переехавшей в Петербург из Испании пары родился четырнадцатый ребенок

У пары, которая 10 лет назад переехала из Испании в Санкт-Петербург, родился четырнадцатый ребенок, сообщил родильный дом №9. РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T14:46:00+03:00

2025-03-01T14:46:00+03:00

2025-03-01T14:46:00+03:00

испания

санкт-петербург

россия

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар - РИА Новости. У пары, которая 10 лет назад переехала из Испании в Санкт-Петербург, родился четырнадцатый ребенок, сообщил родильный дом №9. "Пара из Испании родила в нашем родильном доме четырнадцатого ребёнка. Арасель и Хавьер вот уже 10 лет назад переехали из Испании в Россию. И это уже восьмой малыш, который появляется на свет в нашем родильном доме", - сообщается в Telegram-канале роддома. Отмечается, что Хавьер и Арасель тоже из многодетных семей. Он - шестой ребёнок в семье, она - седьмая. Они встретились и поженились на родине. Там обзавелись шестью малышами, а позже переехали в Петербург. В настоящее время их старшие дети уже ходят в школу и детский сад. Дома дети говорят на испанском языке , а с друзьями - на русском языке.

https://ria.ru/20240815/semja-1966330299.html

испания

санкт-петербург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

испания, санкт-петербург, россия, общество