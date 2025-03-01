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У переехавшей в Петербург из Испании пары родился четырнадцатый ребенок - РИА Новости, 01.03.2025
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14:46 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/peterburg-2002456333.html
У переехавшей в Петербург из Испании пары родился четырнадцатый ребенок
У переехавшей в Петербург из Испании пары родился четырнадцатый ребенок - РИА Новости, 01.03.2025
У переехавшей в Петербург из Испании пары родился четырнадцатый ребенок
У пары, которая 10 лет назад переехала из Испании в Санкт-Петербург, родился четырнадцатый ребенок, сообщил родильный дом №9. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T14:46:00+03:00
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испания
санкт-петербург
россия
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар - РИА Новости. У пары, которая 10 лет назад переехала из Испании в Санкт-Петербург, родился четырнадцатый ребенок, сообщил родильный дом №9. "Пара из Испании родила в нашем родильном доме четырнадцатого ребёнка. Арасель и Хавьер вот уже 10 лет назад переехали из Испании в Россию. И это уже восьмой малыш, который появляется на свет в нашем родильном доме", - сообщается в Telegram-канале роддома. Отмечается, что Хавьер и Арасель тоже из многодетных семей. Он - шестой ребёнок в семье, она - седьмая. Они встретились и поженились на родине. Там обзавелись шестью малышами, а позже переехали в Петербург. В настоящее время их старшие дети уже ходят в школу и детский сад. Дома дети говорят на испанском языке , а с друзьями - на русском языке.
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испания, санкт-петербург, россия, общество
Испания, Санкт-Петербург, Россия, Общество
У переехавшей в Петербург из Испании пары родился четырнадцатый ребенок

У переехавшей из Испании в Россию 10 лет назад пары родился 14-й ребенок

© Родильный дом №9/TelegramАрасель с новорожденным ребенком
Арасель с новорожденным ребенком - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© Родильный дом №9/Telegram
Арасель с новорожденным ребенком
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар - РИА Новости. У пары, которая 10 лет назад переехала из Испании в Санкт-Петербург, родился четырнадцатый ребенок, сообщил родильный дом №9.
"Пара из Испании родила в нашем родильном доме четырнадцатого ребёнка. Арасель и Хавьер вот уже 10 лет назад переехали из Испании в Россию. И это уже восьмой малыш, который появляется на свет в нашем родильном доме", - сообщается в Telegram-канале роддома.
Отмечается, что Хавьер и Арасель тоже из многодетных семей. Он - шестой ребёнок в семье, она - седьмая. Они встретились и поженились на родине. Там обзавелись шестью малышами, а позже переехали в Петербург. В настоящее время их старшие дети уже ходят в школу и детский сад. Дома дети говорят на испанском языке , а с друзьями - на русском языке.
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