Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге в захламленной квартире нашли тело младенца - РИА Новости, 01.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:11 01.03.2025 (обновлено: 14:41 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/peterburg-2002427239.html
В Петербурге в захламленной квартире нашли тело младенца
В Петербурге в захламленной квартире нашли тело младенца - РИА Новости, 01.03.2025
В Петербурге в захламленной квартире нашли тело младенца
В Петербурге нашли тело младенца в захламленной квартире, сообщила пресс-служба главка СК России по городу. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T11:11:00+03:00
2025-03-01T14:41:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/01/2002427000_0:0:694:390_1920x0_80_0_0_81197b7450508481d180c31f626bf7cb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар — РИА Новости. В Петербурге нашли тело младенца в захламленной квартире, сообщила пресс-служба главка СК России по городу."Следственным отделом по Калининскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу по факту обнаружения тела месячного ребенка возбуждено уголовное дело по части первой статьи 109 УК России ("Причинение смерти по неосторожности")", — говорится в релизе.В пятницу следователи получили сообщение о смерти младенца в квартире на улице Луначарского. Тело ребенка обнаружили в антисанитарных условиях, непригодных для проживания, помещение было завалено мусором."В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства о защите прав детей, профилактике безнадзорности несовершеннолетних, а также жилищным и социальным условиям семьи, в которых находился ребенок", — заявили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.Ведомство поставило на контроль ход и результаты расследования.
https://ria.ru/20250219/rebenok-2000252682.html
https://ria.ru/20250219/ubiystvo-2000072818.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/01/2002427000_0:0:694:522_1920x0_80_0_0_126a2ae0d910cdf022d0e1fe599d1c5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге в захламленной квартире нашли тело младенца

В Петербурге завели дело после обнаружения тела младенца в захламленной квартире

© Фото : ГСУ СК России по Санкт-Петербургу/TelegramТело младенца нашли в захламленной квартире в Петербурге
Тело младенца нашли в захламленной квартире в Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© Фото : ГСУ СК России по Санкт-Петербургу/Telegram
Тело младенца нашли в захламленной квартире в Петербурге
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар — РИА Новости. В Петербурге нашли тело младенца в захламленной квартире, сообщила пресс-служба главка СК России по городу.
"Следственным отделом по Калининскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу по факту обнаружения тела месячного ребенка возбуждено уголовное дело по части первой статьи 109 УК России ("Причинение смерти по неосторожности")", — говорится в релизе.
Квартира в Москве, где был найден трехлетний ребенок - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
В Москве нашли трехлетнего ребенка в захламленной квартире
19 февраля, 12:06
В пятницу следователи получили сообщение о смерти младенца в квартире на улице Луначарского. Тело ребенка обнаружили в антисанитарных условиях, непригодных для проживания, помещение было завалено мусором.
"В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства о защите прав детей, профилактике безнадзорности несовершеннолетних, а также жилищным и социальным условиям семьи, в которых находился ребенок", — заявили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
Ведомство поставило на контроль ход и результаты расследования.
Клетка для обвиняемых - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
"Ее не посадят". Новые подробности убийства младенца на Урале
19 февраля, 08:00
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала