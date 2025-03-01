https://ria.ru/20250301/peterburg-2002427239.html

В Петербурге в захламленной квартире нашли тело младенца

В Петербурге в захламленной квартире нашли тело младенца - РИА Новости, 01.03.2025

В Петербурге в захламленной квартире нашли тело младенца

В Петербурге нашли тело младенца в захламленной квартире, сообщила пресс-служба главка СК России по городу. РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T11:11:00+03:00

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происшествия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар — РИА Новости. В Петербурге нашли тело младенца в захламленной квартире, сообщила пресс-служба главка СК России по городу."Следственным отделом по Калининскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу по факту обнаружения тела месячного ребенка возбуждено уголовное дело по части первой статьи 109 УК России ("Причинение смерти по неосторожности")", — говорится в релизе.В пятницу следователи получили сообщение о смерти младенца в квартире на улице Луначарского. Тело ребенка обнаружили в антисанитарных условиях, непригодных для проживания, помещение было завалено мусором."В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства о защите прав детей, профилактике безнадзорности несовершеннолетних, а также жилищным и социальным условиям семьи, в которых находился ребенок", — заявили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.Ведомство поставило на контроль ход и результаты расследования.

https://ria.ru/20250219/rebenok-2000252682.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)