В Петербурге в захламленной квартире нашли тело младенца
В Петербурге завели дело после обнаружения тела младенца в захламленной квартире
© Фото : ГСУ СК России по Санкт-Петербургу/TelegramТело младенца нашли в захламленной квартире в Петербурге
Тело младенца нашли в захламленной квартире в Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар — РИА Новости. В Петербурге нашли тело младенца в захламленной квартире, сообщила пресс-служба главка СК России по городу.
"Следственным отделом по Калининскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу по факту обнаружения тела месячного ребенка возбуждено уголовное дело по части первой статьи 109 УК России ("Причинение смерти по неосторожности")", — говорится в релизе.
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В пятницу следователи получили сообщение о смерти младенца в квартире на улице Луначарского. Тело ребенка обнаружили в антисанитарных условиях, непригодных для проживания, помещение было завалено мусором.
"В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства о защите прав детей, профилактике безнадзорности несовершеннолетних, а также жилищным и социальным условиям семьи, в которых находился ребенок", — заявили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
Ведомство поставило на контроль ход и результаты расследования.
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