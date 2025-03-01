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Один человек погиб при пожаре в административном здании в Петербурге
Один человек погиб при пожаре в административном здании в Петербурге - РИА Новости, 01.03.2025
Один человек погиб при пожаре в административном здании в Петербурге
Пожар в административном здании в Санкт-Петербурге потушили, в результате пожара погиб мужчина, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T10:34:00+03:00
2025-03-01T10:34:00+03:00
2025-03-01T10:40:00+03:00
происшествия
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санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар - РИА Новости. Пожар в административном здании в Санкт-Петербурге потушили, в результате пожара погиб мужчина, сообщает городское ГУМЧС. Пожар произошел накануне вечером в здании на Курляндской улице. В административном здании происходило горение на площади 600 квадратных метров. Из опасной зоны были эвакуированы 21 человек. Пожар был локализован в 01:20 мск. "В 09:04 пожар ликвидирован. В результате пожара погиб мужчина", - говорится в сообщении. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 19 единиц техники и 80 человек.
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происшествия, коммерческая недвижимость, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Один человек погиб при пожаре в административном здании в Петербурге
В Петербурге потушили пожар в административном здании, погиб мужчина