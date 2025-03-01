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Трамп и Зеленский добились своих целей, устроив перепалку, считает эксперт - РИА Новости, 01.03.2025
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16:01 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/perepalka-2002464142.html
Трамп и Зеленский добились своих целей, устроив перепалку, считает эксперт
Трамп и Зеленский добились своих целей, устроив перепалку, считает эксперт - РИА Новости, 01.03.2025
Трамп и Зеленский добились своих целей, устроив перепалку, считает эксперт
Как президент США Дональд Трамп, так и Владимир Зеленский добились своих целей, устроив перепалку в ходе встречи в пятницу, заявил немецкий политолог Александр... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T16:01:00+03:00
2025-03-01T16:01:00+03:00
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Как президент США Дональд Трамп, так и Владимир Зеленский добились своих целей, устроив перепалку в ходе встречи в пятницу, заявил немецкий политолог Александр Рар в своем Telegram-канале. Трамп и Зеленский встретились накануне в Вашингтоне. Встреча перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, почувствовав неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп также заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ. "Но, может, у каждого из них был свой сценарий? Трампу нужно отделаться от назойливого Зеленского, который считает себя в моральном праве требовать всего что угодно от западных лидеров, притом оскорбляя их, если те не исполняют его пожелания. Трамп хочет новый раздел мира, но добиться этого он собирается без Украины и без европейцев. Теперь у него развязаны руки уже не играть в посредника, а диктовать Украине мир", - написал Рар. При этом, по мнению политолога, Зеленский тоже добился своих целей. По словам Рара, Зеленский полностью изолировал Трампа на Западе и "невозвратно" вовлек европейцев в конфликт, вынудив их "вооружаться до зубов и поставлять ему всё оставшееся на складах оружие" и военнослужащих. Европа, с одной стороны, продолжает считать "повиновение США законом", а с другой - стремится нанести России поражение, даже если это противоречит ее экономическим интересам, добавил Рар. "Если Европа на этой почве расколется, то это произойдет из-за нежелания ряда стран идти против Америки", - предположил политолог. При этом, по мнению Рара, не исключен и вариант, при котором европейским "правящим элитам удастся сплотить Евросоюз вокруг нового центра", которым может стать Берлин, Лондон или Париж, а также вокруг идеи противостояния так называемым "врагам демократии", к которым эти элиты причисляют самого Трампа, а также президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. "Это уже иная концепция Европы, не мирной, дипломатической, а воинствующей, миссионерской", - подчеркнул политолог. В минувшем году президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, александр рар, нато
Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Александр Рар, НАТО
Трамп и Зеленский добились своих целей, устроив перепалку, считает эксперт

Политолог Рар: и Трамп, и Зеленский добились своих целей, устроив перепалку

© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Как президент США Дональд Трамп, так и Владимир Зеленский добились своих целей, устроив перепалку в ходе встречи в пятницу, заявил немецкий политолог Александр Рар в своем Telegram-канале.
Трамп и Зеленский встретились накануне в Вашингтоне. Встреча перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, почувствовав неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп также заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ.
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"Но, может, у каждого из них был свой сценарий? Трампу нужно отделаться от назойливого Зеленского, который считает себя в моральном праве требовать всего что угодно от западных лидеров, притом оскорбляя их, если те не исполняют его пожелания. Трамп хочет новый раздел мира, но добиться этого он собирается без Украины и без европейцев. Теперь у него развязаны руки уже не играть в посредника, а диктовать Украине мир", - написал Рар.
При этом, по мнению политолога, Зеленский тоже добился своих целей. По словам Рара, Зеленский полностью изолировал Трампа на Западе и "невозвратно" вовлек европейцев в конфликт, вынудив их "вооружаться до зубов и поставлять ему всё оставшееся на складах оружие" и военнослужащих. Европа, с одной стороны, продолжает считать "повиновение США законом", а с другой - стремится нанести России поражение, даже если это противоречит ее экономическим интересам, добавил Рар.
«
"Если Европа на этой почве расколется, то это произойдет из-за нежелания ряда стран идти против Америки", - предположил политолог.
При этом, по мнению Рара, не исключен и вариант, при котором европейским "правящим элитам удастся сплотить Евросоюз вокруг нового центра", которым может стать Берлин, Лондон или Париж, а также вокруг идеи противостояния так называемым "врагам демократии", к которым эти элиты причисляют самого Трампа, а также президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
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"Это уже иная концепция Европы, не мирной, дипломатической, а воинствующей, миссионерской", - подчеркнул политолог.
В минувшем году президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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