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Доплату по индексированной военной пенсии произведут 1 марта - РИА Новости, 01.03.2025
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00:52 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/pensiya-2002380746.html
Доплату по индексированной военной пенсии произведут 1 марта
Доплату по индексированной военной пенсии произведут 1 марта - РИА Новости, 01.03.2025
Доплату по индексированной военной пенсии произведут 1 марта
Доплата по индексированной военной пенсии на 9,5%, исходя из новых размеров за январь и февраль 2025 года, будет произведена 1 марта после вступления закона в... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T00:52:00+03:00
2025-03-01T00:52:00+03:00
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Доплата по индексированной военной пенсии на 9,5%, исходя из новых размеров за январь и февраль 2025 года, будет произведена 1 марта после вступления закона в силу вместе с выплатой пенсии за март. Индексация пенсий также коснется вдов российских военнослужащих. Ранее об этом на заседании Госдумы РФ заявила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева. Вместе с тем, замдиректора департамента соцгарантий Минобороны РФ Павел Олюшин на заседании профильного комитета Совфеда уточнил, что доплата пенсии будет осуществлена в первые два рабочих дня марта. Инициированный правительством РФ закон ранее был направлен на исполнение решения президента РФ по индексации военных пенсий на уровень фактической инфляции за 2024 год (9,5%). Закон с 1 января 2025 года устанавливает размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии в соответствии со статьей 43 закона, в размере 93,59%, что позволяет увеличить "реальный" размер пенсии на 9,5% по отношению к январю 2024 года, сказал ранее, комментируя инициативу, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин ранее пояснил, что в октябре прошлого года военные пенсии были проиндексированы на 5,1%, однако реальный уровень инфляции по итогам года оказался выше прогнозируемых значений: 9,5%, поэтому по поручению главы государства подготовлены соответствующие корректировки закона о дополнительном увеличении военных пенсий еще на 4,4%, причем с первого января текущего года, к уже произведенным выплатам за два первых месяца будет сделана доплата.
https://ria.ru/20250129/pensii-1996042290.html
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россия, андрей картаполов, михаил мишустин, госдума рф, совет федерации рф, общество
Россия, Андрей Картаполов, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Общество
Доплату по индексированной военной пенсии произведут 1 марта

Доплату по индексированной военной пенсии на 9,5 процента произведут 1 марта

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПенсия
Пенсия - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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Пенсия. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Доплата по индексированной военной пенсии на 9,5%, исходя из новых размеров за январь и февраль 2025 года, будет произведена 1 марта после вступления закона в силу вместе с выплатой пенсии за март. Индексация пенсий также коснется вдов российских военнослужащих.
Ранее об этом на заседании Госдумы РФ заявила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.
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Вместе с тем, замдиректора департамента соцгарантий Минобороны РФ Павел Олюшин на заседании профильного комитета Совфеда уточнил, что доплата пенсии будет осуществлена в первые два рабочих дня марта.
Инициированный правительством РФ закон ранее был направлен на исполнение решения президента РФ по индексации военных пенсий на уровень фактической инфляции за 2024 год (9,5%).
Закон с 1 января 2025 года устанавливает размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии в соответствии со статьей 43 закона, в размере 93,59%, что позволяет увеличить "реальный" размер пенсии на 9,5% по отношению к январю 2024 года, сказал ранее, комментируя инициативу, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин ранее пояснил, что в октябре прошлого года военные пенсии были проиндексированы на 5,1%, однако реальный уровень инфляции по итогам года оказался выше прогнозируемых значений: 9,5%, поэтому по поручению главы государства подготовлены соответствующие корректировки закона о дополнительном увеличении военных пенсий еще на 4,4%, причем с первого января текущего года, к уже произведенным выплатам за два первых месяца будет сделана доплата.
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РоссияАндрей КартаполовМихаил МишустинГосдума РФСовет Федерации РФОбщество
 
 
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