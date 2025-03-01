Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Востока" освободили Скудное и Бурлацкое в ДНР - РИА Новости, 01.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:13 01.03.2025 (обновлено: 13:49 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/mo-2002435800.html
Бойцы "Востока" освободили Скудное и Бурлацкое в ДНР
Бойцы "Востока" освободили Скудное и Бурлацкое в ДНР - РИА Новости, 01.03.2025
Бойцы "Востока" освободили Скудное и Бурлацкое в ДНР
Российские военные взяли под контроль село Скудное и поселок Бурлацкое в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T12:13:00+03:00
2025-03-01T13:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
днепропетровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997025317_0:162:3077:1893_1920x0_80_0_0_b5d3fbd4a9262d5f4144419c1fbd3f2f.jpg
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Скудное и поселок Бурлацкое в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных наступательных действий освободили населенные пункты Скудное и Бурлацкое Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы "Востока" нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районе населенных пунктов Зеленый Гай, Поддубное, Искра в ДНР и Январское в Днепропетровской области.Противник потерял до 160 военных, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая самоходную артиллерийскую установку Krab, две станции радиоэлектронной борьбы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997025317_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_90e85e3f1c7a15ce73ae5b6f90383463.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Днепропетровская область
Бойцы "Востока" освободили Скудное и Бурлацкое в ДНР

Бойцы "Востока" освободили населенные пункты Скудное и Бурлацкое в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа реактивной системы залпового огня "Град"
Боевая работа реактивной системы залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа реактивной системы залпового огня "Град". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Скудное и поселок Бурлацкое в ДНР, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных наступательных действий освободили населенные пункты Скудное и Бурлацкое Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаГруппировка войск "Восток" освободила населенные пункты Скудное и Бурлацкое в ДНР
Группировка войск Восток освободила населенные пункты Скудное и Бурлацкое в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Восток" освободила населенные пункты Скудное и Бурлацкое в ДНР

На прошлой неделе ВС России освободили населенные пункты Новоселка и Новоочеретоватое. Как сообщал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, войска продолжают расширять плацдарм на Времевском направлении.

Кроме того, бойцы "Востока" нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районе населенных пунктов Зеленый Гай, Поддубное, Искра в ДНР и Январское в Днепропетровской области.
Противник потерял до 160 военных, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая самоходную артиллерийскую установку Krab, две станции радиоэлектронной борьбы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныДнепропетровская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала