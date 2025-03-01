Бойцы "Востока" освободили Скудное и Бурлацкое в ДНР
Бойцы "Востока" освободили населенные пункты Скудное и Бурлацкое в ДНР
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа реактивной системы залпового огня "Град"
Боевая работа реактивной системы залпового огня "Град". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Скудное и поселок Бурлацкое в ДНР, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных наступательных действий освободили населенные пункты Скудное и Бурлацкое Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаГруппировка войск "Восток" освободила населенные пункты Скудное и Бурлацкое в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Восток" освободила населенные пункты Скудное и Бурлацкое в ДНР
На прошлой неделе ВС России освободили населенные пункты Новоселка и Новоочеретоватое. Как сообщал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, войска продолжают расширять плацдарм на Времевском направлении.
Кроме того, бойцы "Востока" нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районе населенных пунктов Зеленый Гай, Поддубное, Искра в ДНР и Январское в Днепропетровской области.
Противник потерял до 160 военных, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая самоходную артиллерийскую установку Krab, две станции радиоэлектронной борьбы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18