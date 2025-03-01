https://ria.ru/20250301/mo-2002435800.html

Бойцы "Востока" освободили Скудное и Бурлацкое в ДНР

Бойцы "Востока" освободили Скудное и Бурлацкое в ДНР - РИА Новости, 01.03.2025

Бойцы "Востока" освободили Скудное и Бурлацкое в ДНР

Российские военные взяли под контроль село Скудное и поселок Бурлацкое в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T12:13:00+03:00

2025-03-01T12:13:00+03:00

2025-03-01T13:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

днепропетровская область

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Скудное и поселок Бурлацкое в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных наступательных действий освободили населенные пункты Скудное и Бурлацкое Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы "Востока" нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районе населенных пунктов Зеленый Гай, Поддубное, Искра в ДНР и Январское в Днепропетровской области.Противник потерял до 160 военных, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая самоходную артиллерийскую установку Krab, две станции радиоэлектронной борьбы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

днепропетровская область

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донецкая народная республика, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, днепропетровская область