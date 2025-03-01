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Русский дом в Армении отпраздновал Масленицу - РИА Новости, 01.03.2025
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16:07 01.03.2025 (обновлено: 16:13 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/maslenitsa-2002464652.html
Русский дом в Армении отпраздновал Масленицу
Русский дом в Армении отпраздновал Масленицу - РИА Новости, 01.03.2025
Русский дом в Армении отпраздновал Масленицу
Русский дом в Армении (представительство Россотрудничества) отпраздновал в субботу Масленицу в центре Еревана, у здания Музея русского искусства, передает... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T16:07:00+03:00
2025-03-01T16:13:00+03:00
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россия
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ЕРЕВАН, 1 мар – РИА Новости. Русский дом в Армении (представительство Россотрудничества) отпраздновал в субботу Масленицу в центре Еревана, у здания Музея русского искусства, передает корреспондент РИА Новости. В нынешнем году русская Масленица совпадает с армянской Масленицей – Бун Барекендан. Гостей ждали горячий чай, сладости традиционные блины с вареньем и сметаной, а также армянские национальные угощения. Для участников масленичных гуляний, среди которых было много детей, были организованы веселые игры и конкурсы, выступления фольклорных коллективов. "Традиционно каждый год мы отмечаем Масленицу. Спасибо вам, что вы к нам пришли. Всем мира, добра, вкусных блинов. Мы вас очень любим. Веселитесь и получайте хорошее настроение. А мы с моими помощниками пошли печь блины. Так что приходите к нам", - сказала, обратившись к гостям заместитель директора Русского дома в Армении Виктория Дерипаско. Представитель Армянской апостольской церкви иерей Шмавон Гевондян отметил, что в этом году и Русская, и Армянская церкви встречают Масленицу, а также Пасху в одно и то же время. "И поэтому сегодня тут собрались все, чтобы встретить Масленицу, или по-армянски Бун Барекендан. Это самый замечательный и веселый праздник. После этого уже начинается Великий пост. И поэтому сегодня надо радоваться", - сказал он. Праздник был организован представительством Россотрудничества в Армении совместно с посольством России и Музеем русского искусства.
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армения, россия, масленица, общество
Армения, Россия, Масленица, Общество
Русский дом в Армении отпраздновал Масленицу

Русский дом в Армении отпраздновал Масленицу в центре Еревана

© Фото : Русский дом в Армении/TelegramПразднование Масленицы в центре Еревана. 1 марта 2025
Празднование Масленицы в центре Еревана. 1 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© Фото : Русский дом в Армении/Telegram
Празднование Масленицы в центре Еревана. 1 марта 2025
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ЕРЕВАН, 1 мар – РИА Новости. Русский дом в Армении (представительство Россотрудничества) отпраздновал в субботу Масленицу в центре Еревана, у здания Музея русского искусства, передает корреспондент РИА Новости.
В нынешнем году русская Масленица совпадает с армянской Масленицей – Бун Барекендан. Гостей ждали горячий чай, сладости традиционные блины с вареньем и сметаной, а также армянские национальные угощения. Для участников масленичных гуляний, среди которых было много детей, были организованы веселые игры и конкурсы, выступления фольклорных коллективов.
Масленица - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
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"Традиционно каждый год мы отмечаем Масленицу. Спасибо вам, что вы к нам пришли. Всем мира, добра, вкусных блинов. Мы вас очень любим. Веселитесь и получайте хорошее настроение. А мы с моими помощниками пошли печь блины. Так что приходите к нам", - сказала, обратившись к гостям заместитель директора Русского дома в Армении Виктория Дерипаско.
Представитель Армянской апостольской церкви иерей Шмавон Гевондян отметил, что в этом году и Русская, и Армянская церкви встречают Масленицу, а также Пасху в одно и то же время. "И поэтому сегодня тут собрались все, чтобы встретить Масленицу, или по-армянски Бун Барекендан. Это самый замечательный и веселый праздник. После этого уже начинается Великий пост. И поэтому сегодня надо радоваться", - сказал он.
Праздник был организован представительством Россотрудничества в Армении совместно с посольством России и Музеем русского искусства.
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