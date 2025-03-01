https://ria.ru/20250301/maslenitsa-2002464652.html

Русский дом в Армении отпраздновал Масленицу

Русский дом в Армении отпраздновал Масленицу - РИА Новости, 01.03.2025

Русский дом в Армении отпраздновал Масленицу

Русский дом в Армении (представительство Россотрудничества) отпраздновал в субботу Масленицу в центре Еревана, у здания Музея русского искусства, передает... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T16:07:00+03:00

2025-03-01T16:07:00+03:00

2025-03-01T16:13:00+03:00

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ЕРЕВАН, 1 мар – РИА Новости. Русский дом в Армении (представительство Россотрудничества) отпраздновал в субботу Масленицу в центре Еревана, у здания Музея русского искусства, передает корреспондент РИА Новости. В нынешнем году русская Масленица совпадает с армянской Масленицей – Бун Барекендан. Гостей ждали горячий чай, сладости традиционные блины с вареньем и сметаной, а также армянские национальные угощения. Для участников масленичных гуляний, среди которых было много детей, были организованы веселые игры и конкурсы, выступления фольклорных коллективов. "Традиционно каждый год мы отмечаем Масленицу. Спасибо вам, что вы к нам пришли. Всем мира, добра, вкусных блинов. Мы вас очень любим. Веселитесь и получайте хорошее настроение. А мы с моими помощниками пошли печь блины. Так что приходите к нам", - сказала, обратившись к гостям заместитель директора Русского дома в Армении Виктория Дерипаско. Представитель Армянской апостольской церкви иерей Шмавон Гевондян отметил, что в этом году и Русская, и Армянская церкви встречают Масленицу, а также Пасху в одно и то же время. "И поэтому сегодня тут собрались все, чтобы встретить Масленицу, или по-армянски Бун Барекендан. Это самый замечательный и веселый праздник. После этого уже начинается Великий пост. И поэтому сегодня надо радоваться", - сказал он. Праздник был организован представительством Россотрудничества в Армении совместно с посольством России и Музеем русского искусства.

https://ria.ru/20250301/maslenitsa-1600125076.html

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армения, россия, масленица, общество