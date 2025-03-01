https://ria.ru/20250301/listev-2002434298.html

На могиле Владислава Листьева прошла панихида

На могиле Владислава Листьева прошла панихида - РИА Новости, 01.03.2025

На могиле Владислава Листьева прошла панихида

На могиле тележурналиста Владислава Листьева в день 30-летней годовщины его смерти провели панихиду, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2025

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. На могиле тележурналиста Владислава Листьева в день 30-летней годовщины его смерти провели панихиду, передает корреспондент РИА Новости. Утром могилу телеведущего на Ваганьковском кладбище украсили свежими красными розами. Священнослужитель провел панихиду в сопровождении небольшого хора и прочитал проповедь. Вспомнить Листьева пришли его поклонники: они возложили цветы к его могиле. Известный тележурналист, первый генеральный директор ОАО "Общественное Российское Телевидение" Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде своего дома в центре Москвы. Когда журналист поднимался по лестнице, двое преступников открыли огонь из пистолета и пистолета-пулемета. От ранения в голову Листьев скончался на месте. Это преступление стало одним из самых громких в 1990-е годы. Уголовное дело об убийстве несколько раз возобновлялось. Срок давности по делу Листьева истек 1 марта 2010 года. Вместе с тем в октябре 2010 года появились новые данные: осужденный по делу об убийстве Галины Старовойтовой Юрий Колчин рассказал, что Листьева убили Эдуард Канимото, Валерий Суликовский и еще "один стрелок" по заказу предпринимателя Бориса Березовского, который тогда являлся членом совета директоров ОРТ. Березовский проверялся Следственным комитетом РФ на причастность к убийству Листьева, однако следствие не нашло подтверждения этой версии. Березовский был найден мертвым в своем особняке в британском графстве Беркшир 23 марта 2013 года. Уголовное дело до сих пор остается нераскрытым.

https://ria.ru/20250301/vlad-2002264859.html

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Панихида на могиле Листьева в день 30-летней годовщины смерти Панихида на могиле Листьева в день 30-летней годовщины смерти 2025-03-01T12:02 true PT0M21S

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москва, россия, беркшир, владислав листьев, борис березовский, галина старовойтова