На могиле Владислава Листьева прошла панихида

В день 30-летней годовщины смерти на могиле Владислава Листьева провели панихиду
Журналистская карьера Владислава Листьева началась на Всесоюзном радио, где он проработал пять лет.
Журналистская карьера Владислава Листьева началась на Всесоюзном радио, где он проработал пять лет.
С 1987 по 1990 год вел культовую программу "Взгляд" на Центральном телевидении.
С 1987 по 1990 год вел культовую программу "Взгляд" на Центральном телевидении.
С 1990-го работал художественным руководителем и ведущим программ "Поле чудес", "Тема", "Час пик", организатором детской передачи "Галактика".
С 1990-го работал художественным руководителем и ведущим программ "Поле чудес", "Тема", "Час пик", организатором детской передачи "Галактика".
На фото: авторы сценария и ведущие передачи (слева направо): Александр Любимов, Дмитрий Захаров и Владислав Листьев.
На фото: авторы сценария и ведущие передачи (слева направо): Александр Любимов, Дмитрий Захаров и Владислав Листьев.
Листьев был продюсером телепрограмм "Звездный час", "Автошоу", "L-клуб", "Академия". В сентябре 1994 года его избрали вице-президентом Академии Российского телевидения.
Листьев был продюсером телепрограмм "Звездный час", "Автошоу", "L-клуб", "Академия". В сентябре 1994 года его избрали вице-президентом Академии Российского телевидения.
В январе 1995-го Листьев стал генеральным директором ОАО "Общественное российское телевидение". Этот пост он занимал всего два месяца.
В январе 1995-го Листьев стал генеральным директором ОАО "Общественное российское телевидение". Этот пост он занимал всего два месяца.
Если человек вспоминает Влада Листьева, в первую очередь на ум приходят его улыбка, фирменное движение — он хватается за кончик усов, отмечал гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Он считает журналиста первым настоящим продюсером отечественного ТВ.
Если человек вспоминает Влада Листьева, в первую очередь на ум приходят его улыбка, фирменное движение — он хватается за кончик усов, отмечал гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Он считает журналиста первым настоящим продюсером отечественного ТВ.
Первого марта 1995 года Листьева застрелили в подъезде его дома в центре Москвы.
Первого марта 1995 года Листьева застрелили в подъезде его дома в центре Москвы.
На фото: толпы людей собрались у телецентра "Останкино", чтобы почтить память журналиста. Коллеги говорили о нем как о талантливом телеведущем, хорошем компаньоне, многостороннем и легком в общении человеке.
На фото: толпы людей собрались у телецентра "Останкино", чтобы почтить память журналиста. Коллеги говорили о нем как о талантливом телеведущем, хорошем компаньоне, многостороннем и легком в общении человеке.
Преступление стало одним из самых громких заказных убийств. Расследование длилось 14 лет, его приостановили в апреле 2009-го с формулировкой "в связи с невозможностью установить лицо, подлежащее уголовной ответственности".
Преступление стало одним из самых громких заказных убийств. Расследование длилось 14 лет, его приостановили в апреле 2009-го с формулировкой "в связи с невозможностью установить лицо, подлежащее уголовной ответственности".
Журналистская карьера Владислава Листьева началась на Всесоюзном радио, где он проработал пять лет.
С 1987 по 1990 год вел культовую программу "Взгляд" на Центральном телевидении.
С 1990-го работал художественным руководителем и ведущим программ "Поле чудес", "Тема", "Час пик", организатором детской передачи "Галактика".
На фото: авторы сценария и ведущие передачи (слева направо): Александр Любимов, Дмитрий Захаров и Владислав Листьев.
Листьев был продюсером телепрограмм "Звездный час", "Автошоу", "L-клуб", "Академия". В сентябре 1994 года его избрали вице-президентом Академии Российского телевидения.
В январе 1995-го Листьев стал генеральным директором ОАО "Общественное российское телевидение". Этот пост он занимал всего два месяца.
Если человек вспоминает Влада Листьева, в первую очередь на ум приходят его улыбка, фирменное движение — он хватается за кончик усов, отмечал гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Он считает журналиста первым настоящим продюсером отечественного ТВ.
Первого марта 1995 года Листьева застрелили в подъезде его дома в центре Москвы.
На фото: толпы людей собрались у телецентра "Останкино", чтобы почтить память журналиста. Коллеги говорили о нем как о талантливом телеведущем, хорошем компаньоне, многостороннем и легком в общении человеке.
Преступление стало одним из самых громких заказных убийств. Расследование длилось 14 лет, его приостановили в апреле 2009-го с формулировкой "в связи с невозможностью установить лицо, подлежащее уголовной ответственности".