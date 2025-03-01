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В Казахстане увеличили число терминалов, принимающих карты "Мир"
В Казахстане увеличили число терминалов, принимающих карты "Мир" - РИА Новости, 01.03.2025
В Казахстане увеличили число терминалов, принимающих карты "Мир"
Картой "Мир" можно расплачиваться в Казахстане, в 2024 году количество терминалов, принимающих "Мир", в Казахстане выросло в 1,7 раз, заявил РИА Новости посол... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T09:40:00+03:00
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Картой "Мир" можно расплачиваться в Казахстане, в 2024 году количество терминалов, принимающих "Мир", в Казахстане выросло в 1,7 раз, заявил РИА Новости посол Казахстана в РФ Даурен Абаев. "Карта "Мир" принимается в банкоматах и торговых точках, обслуживаемых банком ВТБ (Казахстан). В прошлом году количество его терминалов увеличено в 1,7 раз – с 108 до 183 единиц. Банк планирует дальнейшее расширение сети приёма карт, в том числе в аэропортах Астаны и Алма-Аты", - заявил Абаев. Он отметил, что за 10 месяцев 2024 года в Казахстане посредством карт "Мир" было проведено операций на 50 миллиардов тенге (около 8,77 миллиарда рублей). "В настоящее время отсутствуют какие-либо системные проблемы в проведении трансграничных платежей и переводов денег", - добавил Абаев.
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экономика, технологии, казахстан, россия, астана, даурен абаев, в мире
Экономика, Технологии, Казахстан, Россия, Астана, Даурен Абаев, В мире
В Казахстане увеличили число терминалов, принимающих карты "Мир"
Посол Абаев: число терминалов с картой "Мир" в Казахстане выросло в 1,7 раза