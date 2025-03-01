https://ria.ru/20250301/kazahstan-2002400460.html

Казахстан изучает слова спецпосланника ЕС по санкциям

Казахстан изучает слова спецпосланника ЕС по санкциям - РИА Новости, 01.03.2025

Казахстан изучает слова спецпосланника ЕС по санкциям

Казахстан изучает слова спецпосланника ЕС по санкциям о возможности включить казахстанские фирмы в пакет санкций, Казахстан не присоединяется к антироссийским... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T05:58:00+03:00

2025-03-01T05:58:00+03:00

2025-03-01T05:58:00+03:00

казахстан

россия

даурен абаев

евросоюз

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Казахстан изучает слова спецпосланника ЕС по санкциям о возможности включить казахстанские фирмы в пакет санкций, Казахстан не присоединяется к антироссийским санкциям, но настроен на защиту интересов казахстанских компаний, заявил РИА Новости посол Казахстана в РФ Даурен Абаев. Ранее специальный посланник Европейского союза по санкциям Дэвид О'Салливан заявлял, что некоторые казахстанские компании могут попасть в очередные пакеты санкций, направленных против России. "Мы изучаем этот вопрос. Наша страна действует строго в рамках международного права. Как известно, Казахстан неоднократно и предельно четко заявлял о неприсоединении к антироссийским санкциям. В то же время руководство страны выступает в защиту собственных законных экономических интересов и казахстанских компаний, которые не хотят попасть под санкции", - заявил Абаев.

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казахстан

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

казахстан, россия, даурен абаев, евросоюз