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Казахстан изучает слова спецпосланника ЕС по санкциям
Казахстан изучает слова спецпосланника ЕС по санкциям - РИА Новости, 01.03.2025
Казахстан изучает слова спецпосланника ЕС по санкциям
Казахстан изучает слова спецпосланника ЕС по санкциям о возможности включить казахстанские фирмы в пакет санкций, Казахстан не присоединяется к антироссийским... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T05:58:00+03:00
2025-03-01T05:58:00+03:00
2025-03-01T05:58:00+03:00
казахстан
россия
даурен абаев
евросоюз
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Казахстан изучает слова спецпосланника ЕС по санкциям о возможности включить казахстанские фирмы в пакет санкций, Казахстан не присоединяется к антироссийским санкциям, но настроен на защиту интересов казахстанских компаний, заявил РИА Новости посол Казахстана в РФ Даурен Абаев. Ранее специальный посланник Европейского союза по санкциям Дэвид О'Салливан заявлял, что некоторые казахстанские компании могут попасть в очередные пакеты санкций, направленных против России. "Мы изучаем этот вопрос. Наша страна действует строго в рамках международного права. Как известно, Казахстан неоднократно и предельно четко заявлял о неприсоединении к антироссийским санкциям. В то же время руководство страны выступает в защиту собственных законных экономических интересов и казахстанских компаний, которые не хотят попасть под санкции", - заявил Абаев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, россия, даурен абаев, евросоюз
Казахстан, Россия, Даурен Абаев, Евросоюз
Казахстан изучает слова спецпосланника ЕС по санкциям
Посол Абаев: Казахстан изучит угрозы спецпосланника ЕС по санкциям