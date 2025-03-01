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Казахстан изучает слова спецпосланника ЕС по санкциям - РИА Новости, 01.03.2025
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05:58 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/kazahstan-2002400460.html
Казахстан изучает слова спецпосланника ЕС по санкциям
Казахстан изучает слова спецпосланника ЕС по санкциям - РИА Новости, 01.03.2025
Казахстан изучает слова спецпосланника ЕС по санкциям
Казахстан изучает слова спецпосланника ЕС по санкциям о возможности включить казахстанские фирмы в пакет санкций, Казахстан не присоединяется к антироссийским... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T05:58:00+03:00
2025-03-01T05:58:00+03:00
казахстан
россия
даурен абаев
евросоюз
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Казахстан изучает слова спецпосланника ЕС по санкциям о возможности включить казахстанские фирмы в пакет санкций, Казахстан не присоединяется к антироссийским санкциям, но настроен на защиту интересов казахстанских компаний, заявил РИА Новости посол Казахстана в РФ Даурен Абаев. Ранее специальный посланник Европейского союза по санкциям Дэвид О'Салливан заявлял, что некоторые казахстанские компании могут попасть в очередные пакеты санкций, направленных против России. "Мы изучаем этот вопрос. Наша страна действует строго в рамках международного права. Как известно, Казахстан неоднократно и предельно четко заявлял о неприсоединении к антироссийским санкциям. В то же время руководство страны выступает в защиту собственных законных экономических интересов и казахстанских компаний, которые не хотят попасть под санкции", - заявил Абаев.
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казахстан, россия, даурен абаев, евросоюз
Казахстан, Россия, Даурен Абаев, Евросоюз
Казахстан изучает слова спецпосланника ЕС по санкциям

Посол Абаев: Казахстан изучит угрозы спецпосланника ЕС по санкциям

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАстана
Астана - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Казахстан изучает слова спецпосланника ЕС по санкциям о возможности включить казахстанские фирмы в пакет санкций, Казахстан не присоединяется к антироссийским санкциям, но настроен на защиту интересов казахстанских компаний, заявил РИА Новости посол Казахстана в РФ Даурен Абаев.
Ранее специальный посланник Европейского союза по санкциям Дэвид О'Салливан заявлял, что некоторые казахстанские компании могут попасть в очередные пакеты санкций, направленных против России.
"Мы изучаем этот вопрос. Наша страна действует строго в рамках международного права. Как известно, Казахстан неоднократно и предельно четко заявлял о неприсоединении к антироссийским санкциям. В то же время руководство страны выступает в защиту собственных законных экономических интересов и казахстанских компаний, которые не хотят попасть под санкции", - заявил Абаев.
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