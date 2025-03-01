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Глава МИД Канады подтвердила готовность оказывать поддержку Украине - РИА Новости, 01.03.2025
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02:58 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/kanada-2002389937.html
Глава МИД Канады подтвердила готовность оказывать поддержку Украине
Глава МИД Канады подтвердила готовность оказывать поддержку Украине - РИА Новости, 01.03.2025
Глава МИД Канады подтвердила готовность оказывать поддержку Украине
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли провела беседу с главой министерства иностранных дел Украины Андреем Сибигой, в ходе которой подтвердила готовность... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T02:58:00+03:00
2025-03-01T02:58:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли провела беседу с главой министерства иностранных дел Украины Андреем Сибигой, в ходе которой подтвердила готовность Канады и в дальнейшем оказывать поддержку Украине. Об этом она написала в социальной сети Х."Я только что поговорила с главой МИД Украины и подтвердила неизменную поддержку, которую Канада оказывает этой стране. Мы продолжим предоставлять необходимую помощь, чтобы гарантировать безопасность, суверенитет и жизнеспособность Украины", – написала она. В феврале на пресс-конференции Жоли сообщила журналистам, что канадцы "очень поддерживают украинцев" и подчеркнула, что Оттава стремится стать частью обсуждений по гарантиям безопасности для Украины. После конфликта в Овальном кабинете между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским премьер-министр Канады Джастин Трюдо соцсети Х выразил поддержку и сочувствие Украине. В период с 2022 по 2024 год правительство Канады выделило около 19 миллиардов канадских долларов (примерно 13,6 миллиарда долларов США) в качестве поддержки Украины. В частности, Оттава предоставила финансирование для обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16, а также поставила зенитный ракетный комплекс NASAMS, сообщал премьер-министр Канады Джастин Трюдо на 70-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявлял Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах. Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо обсудить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков, США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250301/ouens-2002388447.html
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в мире, украина, сша, канада, мелани жоли, дональд трамп, джастин трюдо, нато, f-16
В мире, Украина, США, Канада, Мелани Жоли, Дональд Трамп, Джастин Трюдо, НАТО, F-16
Глава МИД Канады подтвердила готовность оказывать поддержку Украине

Глава МИД Канады Жоли подтвердила готовность Канады оказывать поддержку Украине

© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанкОттава
Оттава - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Владимир Родионов
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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли провела беседу с главой министерства иностранных дел Украины Андреем Сибигой, в ходе которой подтвердила готовность Канады и в дальнейшем оказывать поддержку Украине. Об этом она написала в социальной сети Х.
"Я только что поговорила с главой МИД Украины и подтвердила неизменную поддержку, которую Канада оказывает этой стране. Мы продолжим предоставлять необходимую помощь, чтобы гарантировать безопасность, суверенитет и жизнеспособность Украины", – написала она.
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В феврале на пресс-конференции Жоли сообщила журналистам, что канадцы "очень поддерживают украинцев" и подчеркнула, что Оттава стремится стать частью обсуждений по гарантиям безопасности для Украины.
После конфликта в Овальном кабинете между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским премьер-министр Канады Джастин Трюдо соцсети Х выразил поддержку и сочувствие Украине.
В период с 2022 по 2024 год правительство Канады выделило около 19 миллиардов канадских долларов (примерно 13,6 миллиарда долларов США) в качестве поддержки Украины. В частности, Оттава предоставила финансирование для обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16, а также поставила зенитный ракетный комплекс NASAMS, сообщал премьер-министр Канады Джастин Трюдо на 70-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО.
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Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявлял Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах.
Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо обсудить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков, США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
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В миреУкраинаСШАКанадаМелани ЖолиДональд ТрампДжастин ТрюдоНАТОF-16
 
 
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