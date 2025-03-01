https://ria.ru/20250301/gosuslugi-2002425362.html

На "Госуслугах" заработал сервис по самозапрету на кредиты и займы

На "Госуслугах" заработал сервис по самозапрету на кредиты и займы - РИА Новости, 01.03.2025

На "Госуслугах" заработал сервис по самозапрету на кредиты и займы

На "Госуслугах" заработал сервис, позволяющий установить самозапрет на кредиты и займы, сообщило Минцифры в Telegram-канале. РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T10:58:00+03:00

2025-03-01T10:58:00+03:00

2025-03-01T15:15:00+03:00

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министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. На "Госуслугах" заработал сервис, позволяющий установить самозапрет на кредиты и займы, сообщило Минцифры в Telegram-канале."На "Госуслугах" заработал сервис по самозапрету на кредиты и займы. Защитите себя от мошенников! Воспользуйтесь сервисом на "Госуслугах", который позволяет установить добровольный запрет на выдачу кредитов и займов", — указано в релизе. У подавших заявление появится специальная отметка с датой начала действия самозапрета. После этого банки и МФО будут отвечать отказом на запросы о выдаче кредита или микрозайма.Самозапрет доступен для всех кредитов и займов, ограничения могут быть частными или полными. Так, клиент может запретить оформлять займы дистанционно, но при личном присутствии в офисе банка или МФО ему разрешат заключить договор. Эта возможность действует с ипотекой, образовательными и автокредитами, а также уже с заключенными договорами.Снять ограничение можно в любой момент, для этого следует подать заявление на "Госуслугах", потребуется электронная подпись, которую можно создать в приложении "Госключ". Это обеспечит дополнительную защиту от мошенников, уточнили в Минцифры.Самозапрет перестанет действовать на второй день после внесения данных в кредитную историю. Затем при необходимости можно установить новый запрет.

https://ria.ru/20250220/kredit-2000435781.html

https://ria.ru/20250215/moshennichestvo-1999547194.html

https://ria.ru/20241218/dolgi-1789521168.html

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ипотека, общество, госуслуги, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), кредит, экономика