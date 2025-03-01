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На "Госуслугах" заработал сервис по самозапрету на кредиты и займы - РИА Новости, 01.03.2025
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10:58 01.03.2025 (обновлено: 15:15 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/gosuslugi-2002425362.html
На "Госуслугах" заработал сервис по самозапрету на кредиты и займы
На "Госуслугах" заработал сервис по самозапрету на кредиты и займы - РИА Новости, 01.03.2025
На "Госуслугах" заработал сервис по самозапрету на кредиты и займы
На "Госуслугах" заработал сервис, позволяющий установить самозапрет на кредиты и займы, сообщило Минцифры в Telegram-канале. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T10:58:00+03:00
2025-03-01T15:15:00+03:00
ипотека
общество
госуслуги
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
кредит
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. На "Госуслугах" заработал сервис, позволяющий установить самозапрет на кредиты и займы, сообщило Минцифры в Telegram-канале."На "Госуслугах" заработал сервис по самозапрету на кредиты и займы. Защитите себя от мошенников! Воспользуйтесь сервисом на "Госуслугах", который позволяет установить добровольный запрет на выдачу кредитов и займов", — указано в релизе. У подавших заявление появится специальная отметка с датой начала действия самозапрета. После этого банки и МФО будут отвечать отказом на запросы о выдаче кредита или микрозайма.Самозапрет доступен для всех кредитов и займов, ограничения могут быть частными или полными. Так, клиент может запретить оформлять займы дистанционно, но при личном присутствии в офисе банка или МФО ему разрешат заключить договор. Эта возможность действует с ипотекой, образовательными и автокредитами, а также уже с заключенными договорами.Снять ограничение можно в любой момент, для этого следует подать заявление на "Госуслугах", потребуется электронная подпись, которую можно создать в приложении "Госключ". Это обеспечит дополнительную защиту от мошенников, уточнили в Минцифры.Самозапрет перестанет действовать на второй день после внесения данных в кредитную историю. Затем при необходимости можно установить новый запрет.
https://ria.ru/20250220/kredit-2000435781.html
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ипотека, общество, госуслуги, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), кредит, экономика
Ипотека, Общество, Госуслуги, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Кредит, Экономика
На "Госуслугах" заработал сервис по самозапрету на кредиты и займы

Минцифры запустило сервис по самозапрету на кредиты для защиты от мошенников

© РИА НовостиОфициальный интернет-портал государственных услуг
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости
Официальный интернет-портал государственных услуг. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. На "Госуслугах" заработал сервис, позволяющий установить самозапрет на кредиты и займы, сообщило Минцифры в Telegram-канале.
"На "Госуслугах" заработал сервис по самозапрету на кредиты и займы. Защитите себя от мошенников! Воспользуйтесь сервисом на "Госуслугах", который позволяет установить добровольный запрет на выдачу кредитов и займов", — указано в релизе.
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У подавших заявление появится специальная отметка с датой начала действия самозапрета. После этого банки и МФО будут отвечать отказом на запросы о выдаче кредита или микрозайма.
Самозапрет доступен для всех кредитов и займов, ограничения могут быть частными или полными. Так, клиент может запретить оформлять займы дистанционно, но при личном присутствии в офисе банка или МФО ему разрешат заключить договор. Эта возможность действует с ипотекой, образовательными и автокредитами, а также уже с заключенными договорами.
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Снять ограничение можно в любой момент, для этого следует подать заявление на "Госуслугах", потребуется электронная подпись, которую можно создать в приложении "Госключ". Это обеспечит дополнительную защиту от мошенников, уточнили в Минцифры.
Самозапрет перестанет действовать на второй день после внесения данных в кредитную историю. Затем при необходимости можно установить новый запрет.
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