https://ria.ru/20250301/evropa-2002334995.html

Европа приватизировала страх перед Россией

Европа приватизировала страх перед Россией - РИА Новости, 01.03.2025

Европа приватизировала страх перед Россией

"Мы боимся России" — так Кая Каллас, шеф еэсовской дипломатии, праздновала накануне свой звездный час. Она попыталась закрыть очередной гештальт, а природное... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T08:00:00+03:00

2025-03-01T08:00:00+03:00

2025-03-01T08:03:00+03:00

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"Мы боимся России" — так Кая Каллас, шеф еэсовской дипломатии, праздновала накануне свой звездный час. Она попыталась закрыть очередной гештальт, а природное "красноречие" не подвело экс-премьер-министерку маленькой лимитрофной страны. Страхами "русские нападают" Каллас объяснила и расширение НАТО на восток, и нынешние военные игрища альянса, и пока не снятое официально с повестки дня вступление Украины в Североатлантический альянс.Пресс-подход Каллас был гомерически смешон. Она заявила, что страны НАТО "никогда не нападали на Россию", тогда как нам дали понять, что Россия буквально спит и видит, чтобы "учинить военное непотребство" в государствах, в альянс входящих.Каллас, у которой прадед руководил перед самым началом Великой Отечественной войны эстонским националистическим формированием "Кайтселийт" и был активнейшим сторонником бесноватого фюрера, забыла, что на протяжении всей своей истории Большая Россия бесконечно выбрасывала страны НАТО, пусть и назывались их альянсы иначе, со своей территории. Это мы защищались и защищали наши исконные, исторические земли.Это натовцы (сегодня), а раньше — от гитлеровского вермахта до наполеоновской Великой армии — бесконечно строили планы, как нас победить. Мы знаем, что их почины оканчивались тотальным поражением и капитуляцией, но европейская историография — наука с очень низкой социальной ответственностью, поэтому все наши победы над ними трактует либо как победы (например, таков во Франции официальный итог сражения на той же Березине), либо как вмешательство природы, погоды и размеров русских земель. В победе над германскими войсками в сражении под Москвой ключевым фактором, по мнению европейских историков, стал не беспримерный героизм красноармейцев и гений наших полководцев, а… трескучие морозы.Добро пожаловать в страну невыученных уроков и тягучего военного реваншизма! Ее лидеры съезжаются в Лондон, на третий за последние десять дней саммит. Туда же прилетят фон дер Ляйен, Рютте и — куда же без него — Зеленский.Мы сегодня благодаря завоеванному нашими солдатами и офицерами военному преимуществу на ЛБС в Донбассе можем высмеивать этот сбор полувчерашних политиков, не имеющих практически никаких и ни на что мандатов от избирателей, — столько, сколько хотим. Но в смехе и иронии не должно быть затушевано главное.Собирающиеся в столице Соединенного Королевства не желают ни на йоту отступать от планов нанесения нам стратегического поражения. Блиц-визиты в Вашингтон Макрона и Стармера не могут восприниматься только и исключительно как вызов последних на ковер к начальству.Французский президент и британский премьер встречались с Трампом не только ради ритуального "целования в плечико", но и для согласования политических и финансовых позиций перед открывающимся лондонским саммитом.Да, формально Америка бросает европейский блок один на один с большим геополитическим кризисом на континенте. Да, и снова формально — именно ЕС будет обязан (но он этого и хочет) — дать некие "гарантии безопасности Украине".Европейцы последнее обязательство понимают абсолютно однозначно: для них это подразумевает ввод войск на Украину. Своих, каких-то особых и отдельных от НАТО военных подразделений у них нет. Значит, они предполагают ввести армейский контингент Североатлантического альянса.Таким образом, пока конфигурация завершения геополитического кризиса выглядит так: Вашингтон получает все права внешнего экономического администратора Украины (того, что от нее останется), а ЕС получает права внешнего военного администратора тех территорий, что от Украины останутся. США снимают с себя весь груз финансового обеспечения военных поставок, подставляя под Киев оба плеча Брюсселя — и натовское, и еэсовское.Фактически же оставшиеся от Украины территории не потребуется никуда юридически принимать, поскольку присутствие военных из ЕС (сегодня это, по сути, иное название НАТО) автоматически влечет за собой перетаскивание всей инфраструктуры альянса. От оборудованных КП с соответствующими связью и контролем и вплоть до спутниковой разведки. Там и тогда, где и когда "присутствующие на Украине европейские военные" сочтут это нужным и правильным для "обеспечения гарантий безопасности Украины".Это та же "Украина в НАТО", только не на правах субъекта международного права и суверена, а в качестве объекта внешнего управления и вассала.Это тот же натовский нахрап, известный нам последние 30 лет, но вид — не в анфас, а сбоку, в профиль. Авось русские не разберутся.В отличие от страны невыученных уроков, совпадающей в границах с "райским садом" и со "сверкающим градом на холме", за ошибки прошлого, за распад страны, за коварство западников мы заплатили колоссальную цену. Мы провели работу над ними, чтобы не совершать их вновь.Ходить по граблям, уповая, что нас поймут, поддержат и предложат дружбу — давно не наша специфика. Дураков пресмыкаться пусть ищут в Киеве или, на худой конец, в Париже. Или в Лондоне. На том самом спешно организованном саммите.Для нас — Москвы и Большой России — любая позиция, кроме принятия развития ситуации на ЛБС (там все в нашу пользу), кроме учета всех наших озабоченностей, кроме выполнения всех целей спецоперации, обозначенных российским президентом три года назад, будет отступлением от наших стратегических национальных интересов.

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аналитика, украина, россия, москва, кайя каллас, нато, евросоюз, европа