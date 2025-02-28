https://ria.ru/20250228/kallas-2002108025.html

"Мы боимся". Каллас сделала заявление о России

"Мы боимся". Каллас сделала заявление о России - РИА Новости, 28.02.2025

"Мы боимся". Каллас сделала заявление о России

Страны ЕС состоят в НАТО из страха перед Россией, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в интервью AFP. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T08:41:00+03:00

2025-02-28T08:41:00+03:00

2025-02-28T13:24:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Страны ЕС состоят в НАТО из страха перед Россией, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в интервью AFP."Почему мы в НАТО? Потому что мы боимся России. И единственное, что действительно работает, единственная гарантия безопасности, которая работает, — это зонтик НАТО", — утверждает она.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Вместе с тем в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.

https://ria.ru/20250228/ryutte-2002113025.html

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россия, европа, кайя каллас, нато, евросоюз, в мире