Эрдоган пригрозил возобновить операции против "Рабочей партии Курдистана"
Эрдоган пригрозил РПК возобновить операции, если партия прибегнет к хитростям
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 1 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, впервые выступая после объявления "Рабочей партии Курдистана" о прекращении огня, пригрозил возобновить операции против РПК, если партия прибегнет к хитростям или затормозит процесс.
Признанная в Турции террористической и запрещенная "Рабочая партия Курдистана" (РПК) в субботу объявила о прекращении огня с Турцией в ответ на призыв ее лидера Абдуллы Оджалана, отбывающего пожизненное наказание в тюрьме на острове Имралы в Мраморном море. При этом РПК заявила, что готова созвать конгресс, где обсудит вопрос самороспуска, но только при личном присутствии ее лидера. Оджалан ранее призывал боевиков созвать конгресс и объявить по его итогам о самороспуске партии и разоружении ее отрядов. РПК подчеркнула, что прекращение огня действует, пока на отряды РПК никто не нападает.
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"Мы не будем виноваты, если данные нам обещания не будут выполнены, если будут попытки прибегнуть к таким ... хитростям как промедление, сокрытие, если нам будут пытаться пускать пыль в глаза... Если понадобится, мы будем вести наши нынешние операции, пока не уничтожим последнего террориста и не оставим камня на камне. Интересы страны и нации превыше любых счетов", - заявил Эрдоган, выступая на ифтаре (вечернем разговении).
Представители турецкой прокурдской партии DEM зачитали в четверг обращение отбывающего пожизненное наказание в тюрьме лидера РПК Абдуллы Оджалана к боевикам группировки с призывом к роспуску и разоружению. Курдские вооруженные отряды PYD (Партии демократического союза) заявили после этого, что готовы сложить оружие, если им разрешат вести политическую деятельность в Турции. Правительство Турции рассчитывает, что роспуск РПК займет два-три месяца, передал CNN Türk со ссылкой на источники.
Это уже не первый подобный призыв Оджалана к РПК из тюрьмы. Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году.