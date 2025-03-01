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Эрдоган пригрозил возобновить операции против "Рабочей партии Курдистана" - РИА Новости, 01.03.2025
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20:59 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/erdogan-2002502643.html
Эрдоган пригрозил возобновить операции против "Рабочей партии Курдистана"
Эрдоган пригрозил возобновить операции против "Рабочей партии Курдистана" - РИА Новости, 01.03.2025
Эрдоган пригрозил возобновить операции против "Рабочей партии Курдистана"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, впервые выступая после объявления "Рабочей партии Курдистана" о прекращении огня, пригрозил возобновить операции против... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T20:59:00+03:00
2025-03-01T20:59:00+03:00
в мире
турция
мраморное море
абдуллах оджалан
реджеп тайип эрдоган
рабочая партия курдистана
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СТАМБУЛ, 1 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, впервые выступая после объявления "Рабочей партии Курдистана" о прекращении огня, пригрозил возобновить операции против РПК, если партия прибегнет к хитростям или затормозит процесс. Признанная в Турции террористической и запрещенная "Рабочая партия Курдистана" (РПК) в субботу объявила о прекращении огня с Турцией в ответ на призыв ее лидера Абдуллы Оджалана, отбывающего пожизненное наказание в тюрьме на острове Имралы в Мраморном море. При этом РПК заявила, что готова созвать конгресс, где обсудит вопрос самороспуска, но только при личном присутствии ее лидера. Оджалан ранее призывал боевиков созвать конгресс и объявить по его итогам о самороспуске партии и разоружении ее отрядов. РПК подчеркнула, что прекращение огня действует, пока на отряды РПК никто не нападает. "Мы не будем виноваты, если данные нам обещания не будут выполнены, если будут попытки прибегнуть к таким ... хитростям как промедление, сокрытие, если нам будут пытаться пускать пыль в глаза... Если понадобится, мы будем вести наши нынешние операции, пока не уничтожим последнего террориста и не оставим камня на камне. Интересы страны и нации превыше любых счетов", - заявил Эрдоган, выступая на ифтаре (вечернем разговении). Представители турецкой прокурдской партии DEM зачитали в четверг обращение отбывающего пожизненное наказание в тюрьме лидера РПК Абдуллы Оджалана к боевикам группировки с призывом к роспуску и разоружению. Курдские вооруженные отряды PYD (Партии демократического союза) заявили после этого, что готовы сложить оружие, если им разрешат вести политическую деятельность в Турции. Правительство Турции рассчитывает, что роспуск РПК займет два-три месяца, передал CNN Türk со ссылкой на источники. Это уже не первый подобный призыв Оджалана к РПК из тюрьмы. Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году.
https://ria.ru/20250228/turtsiya-2002090144.html
https://ria.ru/20250301/rpk-2002422560.html
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в мире, турция, мраморное море, абдуллах оджалан, реджеп тайип эрдоган, рабочая партия курдистана
В мире, Турция, Мраморное море, Абдуллах Оджалан, Реджеп Тайип Эрдоган, Рабочая партия Курдистана
Эрдоган пригрозил возобновить операции против "Рабочей партии Курдистана"

Эрдоган пригрозил РПК возобновить операции, если партия прибегнет к хитростям

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 1 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, впервые выступая после объявления "Рабочей партии Курдистана" о прекращении огня, пригрозил возобновить операции против РПК, если партия прибегнет к хитростям или затормозит процесс.
Признанная в Турции террористической и запрещенная "Рабочая партия Курдистана" (РПК) в субботу объявила о прекращении огня с Турцией в ответ на призыв ее лидера Абдуллы Оджалана, отбывающего пожизненное наказание в тюрьме на острове Имралы в Мраморном море. При этом РПК заявила, что готова созвать конгресс, где обсудит вопрос самороспуска, но только при личном присутствии ее лидера. Оджалан ранее призывал боевиков созвать конгресс и объявить по его итогам о самороспуске партии и разоружении ее отрядов. РПК подчеркнула, что прекращение огня действует, пока на отряды РПК никто не нападает.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Глава МИД Турции призвал США отказаться от поддержки РПК
28 февраля, 03:57
«
"Мы не будем виноваты, если данные нам обещания не будут выполнены, если будут попытки прибегнуть к таким ... хитростям как промедление, сокрытие, если нам будут пытаться пускать пыль в глаза... Если понадобится, мы будем вести наши нынешние операции, пока не уничтожим последнего террориста и не оставим камня на камне. Интересы страны и нации превыше любых счетов", - заявил Эрдоган, выступая на ифтаре (вечернем разговении).
Представители турецкой прокурдской партии DEM зачитали в четверг обращение отбывающего пожизненное наказание в тюрьме лидера РПК Абдуллы Оджалана к боевикам группировки с призывом к роспуску и разоружению. Курдские вооруженные отряды PYD (Партии демократического союза) заявили после этого, что готовы сложить оружие, если им разрешат вести политическую деятельность в Турции. Правительство Турции рассчитывает, что роспуск РПК займет два-три месяца, передал CNN Türk со ссылкой на источники.
Это уже не первый подобный призыв Оджалана к РПК из тюрьмы. Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году.
Флаг Рабочей партии Курдистана - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
РПК заявила о готовности обсудить самороспуск только в присутствии Оджалана
Вчера, 10:36
 
В миреТурцияМраморное мореАбдуллах ОджаланРеджеп Тайип ЭрдоганРабочая партия Курдистана
 
 
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