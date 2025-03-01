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В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 01.03.2025
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T10:02:00+03:00
2025-03-01T10:02:00+03:00
2025-03-01T10:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
происшествия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. Опасность атаки БПЛА была объявлена на территории региона в пятницу в 21.23 мск, ее отменили спустя 12 часов 28 минут. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал Гусев в Telegram-канале.
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воронежская область, александр гусев (губернатор), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Происшествия
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Губернатор Гусев: в Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА