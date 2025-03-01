https://ria.ru/20250301/baza-2002412749.html

Базы данных подтвердили принадлежность Иванковича к сторонникам Навального

Базы данных подтвердили принадлежность Иванковича к сторонникам Навального - РИА Новости, 01.03.2025

Базы данных подтвердили принадлежность Иванковича к сторонникам Навального

Слитые в интернет базы данных сайта Алексея Навального подтверждают, что готовивший теракт против митрополита Тихона клирик Никита Иванкович был сторонником... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T09:20:00+03:00

2025-03-01T09:20:00+03:00

2025-03-01T09:20:00+03:00

религия

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фонд борьбы с коррупцией

сретенский монастырь

попытка покушения на митрополита тихона

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Слитые в интернет базы данных сайта Алексея Навального подтверждают, что готовивший теракт против митрополита Тихона клирик Никита Иванкович был сторонником политика. Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что Иванкович регистрировался на интернет-платформах, поддерживающих Навального. Согласно информации из базы данных с сайта в поддержку Навального, с которой ознакомилось РИА Новости, Иванкович зарегистрировался на ресурсе, указав свою почту, в марте 2021 года. Об утечке базы электронных адресов сторонников Навального в 2021 году писали российские СМИ, в частности, "Коммерсантъ". ФБК* (внесен в реестр иноагентов) Навального подтвердил их подлинность. Ранее ФСБ России сообщила о предотвращении в Москве теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшегося украинскими спецслужбами. В российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. Убийство митрополита Тихона готовили его помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович, следует из видео ФСБ, показанного на телеканале "Россия 24". Задержанный за подготовку теракта против митрополита Тихона на видео ФСБ России признался, что взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре в Москве. Задержанный рассказал также, что за несогласие совершить преступление украинские спецслужбы угрожали ему убийством родственников.* Экстремистская организация, запрещена в России.

https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002106399.html

https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002108173.html

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россия, москва, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), фонд борьбы с коррупцией, сретенский монастырь, попытка покушения на митрополита тихона, происшествия