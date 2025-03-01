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Базы данных подтвердили принадлежность Иванковича к сторонникам Навального - РИА Новости, 01.03.2025
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
09:20 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/baza-2002412749.html
Базы данных подтвердили принадлежность Иванковича к сторонникам Навального
Базы данных подтвердили принадлежность Иванковича к сторонникам Навального - РИА Новости, 01.03.2025
Базы данных подтвердили принадлежность Иванковича к сторонникам Навального
Слитые в интернет базы данных сайта Алексея Навального подтверждают, что готовивший теракт против митрополита Тихона клирик Никита Иванкович был сторонником... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T09:20:00+03:00
2025-03-01T09:20:00+03:00
религия
россия
москва
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
фонд борьбы с коррупцией
сретенский монастырь
попытка покушения на митрополита тихона
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Слитые в интернет базы данных сайта Алексея Навального подтверждают, что готовивший теракт против митрополита Тихона клирик Никита Иванкович был сторонником политика. Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что Иванкович регистрировался на интернет-платформах, поддерживающих Навального. Согласно информации из базы данных с сайта в поддержку Навального, с которой ознакомилось РИА Новости, Иванкович зарегистрировался на ресурсе, указав свою почту, в марте 2021 года. Об утечке базы электронных адресов сторонников Навального в 2021 году писали российские СМИ, в частности, "Коммерсантъ". ФБК* (внесен в реестр иноагентов) Навального подтвердил их подлинность. Ранее ФСБ России сообщила о предотвращении в Москве теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшегося украинскими спецслужбами. В российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. Убийство митрополита Тихона готовили его помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович, следует из видео ФСБ, показанного на телеканале "Россия 24". Задержанный за подготовку теракта против митрополита Тихона на видео ФСБ России признался, что взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре в Москве. Задержанный рассказал также, что за несогласие совершить преступление украинские спецслужбы угрожали ему убийством родственников.* Экстремистская организация, запрещена в России.
https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002106399.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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россия, москва, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), фонд борьбы с коррупцией, сретенский монастырь, попытка покушения на митрополита тихона, происшествия
Религия, Россия, Москва, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Фонд борьбы с коррупцией, Сретенский монастырь, Попытка покушения на митрополита Тихона, Происшествия
Базы данных подтвердили принадлежность Иванковича к сторонникам Навального

Базы данных ФБК подтвердили, что клирик Иванкович был сторонником Навального

© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкНикита Иванкович
Никита Иванкович - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Никита Иванкович. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Слитые в интернет базы данных сайта Алексея Навального подтверждают, что готовивший теракт против митрополита Тихона клирик Никита Иванкович был сторонником политика.
Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что Иванкович регистрировался на интернет-платформах, поддерживающих Навального.
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Убийство митрополита Тихона готовили его помощник и клирик по заданию Киева
Вчера, 08:18
Согласно информации из базы данных с сайта в поддержку Навального, с которой ознакомилось РИА Новости, Иванкович зарегистрировался на ресурсе, указав свою почту, в марте 2021 года.
Об утечке базы электронных адресов сторонников Навального в 2021 году писали российские СМИ, в частности, "Коммерсантъ". ФБК* (внесен в реестр иноагентов) Навального подтвердил их подлинность.
Ранее ФСБ России сообщила о предотвращении в Москве теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшегося украинскими спецслужбами. В российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. Убийство митрополита Тихона готовили его помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович, следует из видео ФСБ, показанного на телеканале "Россия 24".
Задержанный за подготовку теракта против митрополита Тихона на видео ФСБ России признался, что взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре в Москве. Задержанный рассказал также, что за несогласие совершить преступление украинские спецслужбы угрожали ему убийством родственников.
* Экстремистская организация, запрещена в России.
Показания задержанного за подготовку теракта против митрополита Тихона - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Помощник митрополита Тихона рассказал детали подготовки теракта против него
Вчера, 08:44
 
РелигияРоссияМоскваУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Фонд борьбы с коррупциейСретенский монастырьПопытка покушения на митрополита ТихонаПроисшествия
 
 
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