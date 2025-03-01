https://ria.ru/20250301/aes-2002496392.html

Ротация наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС впервые прошла через Россию

Ротация наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС впервые прошла через Россию - РИА Новости, 01.03.2025

Ротация наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС впервые прошла через Россию

На Запорожской АЭС состоялась ротация наблюдателей МАГАТЭ, ее маршрут впервые проходил по территории России, сообщила госкорпорация "Росатом". РИА Новости, 01.03.2025

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магатэ

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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рафаэль гросси

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безопасность

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. На Запорожской АЭС состоялась ротация наблюдателей МАГАТЭ, ее маршрут впервые проходил по территории России, сообщила госкорпорация "Росатом"."На Запорожской АЭС состоялась ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В составе 27-й команды наблюдателей три инспектора. Их задача, как и прежде, — наблюдение и оценка состояния безопасности станции, как эксплуатационной, так и физической", — говорится в заявлении.Очередная ротация должна была произойти еще месяц назад, но ее дважды пришлось переносить из-за провокаций ВСУ. Чтобы найти решение для безопасной смены команды агентства и сохранить ее присутствие на площадке, в феврале прошли напряженные консультации, включая состоявшуюся в Москве встречу в межведомственном формате между генеральными директорами МАГАТЭ и "Росатома"."В конечном итоге благодаря самоотверженной и профессиональной работе военнослужащих Министерства обороны России и Росгвардии была обеспечена безопасность проведения ротации. <...> Принципиально важно, что маршрут впервые проходил по территории России", — отметили в госкорпорации.Там напомнили, что эксперты МАГАТЭ работают на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита гендиректора агентства Рафаэля Гросси. Подчеркивается, что это помогает сдерживать безрассудные попытки армии противника наносить удары по станции.Очередная ротация сотрудников МАГАТЭ должна была пройти в середине февраля. Как сообщило Минобороны, российские военные полностью выполнили все обязательства по безопасности и созданию "режима тишины". Процесс начался штатно, но затем движение представителей агентства заблокировали ВСУ. Российские бойцы несколько часов ждали их в условленном месте под ударами БПЛА, но те так и не появились. По этой причине было принято решение отозвать группу.При возвращении колонна, в которой находились сотрудники МАГАТЭ, собиравшиеся покинуть ЗАЭС, вновь подверглась атакам украинских дронов и минометному обстрелу.

https://ria.ru/20250223/nagrada-2001075532.html

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магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс, россия, рафаэль гросси, вооруженные силы украины, безопасность