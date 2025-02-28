https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002366150.html

Клишас назвал Зеленского клоуном, которого Трамп выставил за дверь

Клишас назвал Зеленского клоуном, которого Трамп выставил за дверь - РИА Новости, 28.02.2025

Клишас назвал Зеленского клоуном, которого Трамп выставил за дверь

Владимир Зеленский – плохо сыгравший свою роль клоун, которого президент США Дональд Трамп выставил за дверь за плохое поведение и неуважение к Штатам, заявил... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T22:20:00+03:00

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2025-02-28T22:20:00+03:00

в мире

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владимир зеленский

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андрей клишас

совет федерации рф

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский – плохо сыгравший свою роль клоун, которого президент США Дональд Трамп выставил за дверь за плохое поведение и неуважение к Штатам, заявил сенатор Совфеда Андрей Клишас в Telegram-канале."Киевский клоун плохо сыграл свою роль "президента" в Белом доме и его выставили вон за плохое поведение и неуважение к США. Блестящий результат. Похоже, что клоун уволен", - написал Клишас.Ранее Трамп назвал проявлением неуважения поведение Зеленского в Белом доме. По словам американского лидера, Зеленский к миру не готов.

https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002364043.html

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в мире, сша, владимир зеленский, дональд трамп, андрей клишас, совет федерации рф