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Клишас назвал Зеленского клоуном, которого Трамп выставил за дверь
Клишас назвал Зеленского клоуном, которого Трамп выставил за дверь - РИА Новости, 28.02.2025
Клишас назвал Зеленского клоуном, которого Трамп выставил за дверь
Владимир Зеленский – плохо сыгравший свою роль клоун, которого президент США Дональд Трамп выставил за дверь за плохое поведение и неуважение к Штатам, заявил... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T22:20:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский – плохо сыгравший свою роль клоун, которого президент США Дональд Трамп выставил за дверь за плохое поведение и неуважение к Штатам, заявил сенатор Совфеда Андрей Клишас в Telegram-канале."Киевский клоун плохо сыграл свою роль "президента" в Белом доме и его выставили вон за плохое поведение и неуважение к США. Блестящий результат. Похоже, что клоун уволен", - написал Клишас.Ранее Трамп назвал проявлением неуважения поведение Зеленского в Белом доме. По словам американского лидера, Зеленский к миру не готов.
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В мире, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Андрей Клишас, Совет Федерации РФ
Клишас назвал Зеленского клоуном, которого Трамп выставил за дверь
Сенатор Клишас: Зеленского выставили за плохое поведение и неуважение к США