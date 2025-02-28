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Клишас назвал Зеленского клоуном, которого Трамп выставил за дверь - РИА Новости, 28.02.2025
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22:20 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002366150.html
Клишас назвал Зеленского клоуном, которого Трамп выставил за дверь
Клишас назвал Зеленского клоуном, которого Трамп выставил за дверь - РИА Новости, 28.02.2025
Клишас назвал Зеленского клоуном, которого Трамп выставил за дверь
Владимир Зеленский – плохо сыгравший свою роль клоун, которого президент США Дональд Трамп выставил за дверь за плохое поведение и неуважение к Штатам, заявил... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T22:20:00+03:00
2025-02-28T22:20:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский – плохо сыгравший свою роль клоун, которого президент США Дональд Трамп выставил за дверь за плохое поведение и неуважение к Штатам, заявил сенатор Совфеда Андрей Клишас в Telegram-канале.&quot;Киевский клоун плохо сыграл свою роль &quot;президента&quot; в Белом доме и его выставили вон за плохое поведение и неуважение к США. Блестящий результат. Похоже, что клоун уволен&quot;, - написал Клишас.Ранее Трамп назвал проявлением неуважения поведение Зеленского в Белом доме. По словам американского лидера, Зеленский к миру не готов.
https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002364043.html
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в мире, сша, владимир зеленский, дональд трамп, андрей клишас, совет федерации рф
В мире, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Андрей Клишас, Совет Федерации РФ
Клишас назвал Зеленского клоуном, которого Трамп выставил за дверь

Сенатор Клишас: Зеленского выставили за плохое поведение и неуважение к США

© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский – плохо сыгравший свою роль клоун, которого президент США Дональд Трамп выставил за дверь за плохое поведение и неуважение к Штатам, заявил сенатор Совфеда Андрей Клишас в Telegram-канале.
«

"Киевский клоун плохо сыграл свою роль "президента" в Белом доме и его выставили вон за плохое поведение и неуважение к США. Блестящий результат. Похоже, что клоун уволен", - написал Клишас.

Ранее Трамп назвал проявлением неуважения поведение Зеленского в Белом доме. По словам американского лидера, Зеленский к миру не готов.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
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Вчера, 22:09
 
В миреСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампАндрей КлишасСовет Федерации РФ
 
 
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