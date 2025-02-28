https://ria.ru/20250228/zelenskij-2002369724.html

Зеленский продолжил врать на переговорах в Белом доме, заявил Косачев

Зеленский продолжил врать на переговорах в Белом доме, заявил Косачев - РИА Новости, 28.02.2025

Зеленский продолжил врать на переговорах в Белом доме, заявил Косачев

Владимир Зеленский продолжал врать на переговорах в Белом доме про готовность к миру, не прокатило, этот раунд он проиграл с треском, к следующему придется... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T22:54:00+03:00

2025-02-28T22:54:00+03:00

2025-02-28T22:54:00+03:00

в мире

сша

украина

америка

владимир зеленский

константин косачев

дональд трамп

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002344031_0:465:2492:1867_1920x0_80_0_0_4471e96a4e332c6254bbcac33c4a6f5c.jpg

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский продолжал врать на переговорах в Белом доме про готовность к миру, не прокатило, этот раунд он проиграл с треском, к следующему придется ползти уже на коленях, написал вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале. Зеленский в пятницу покинул Белый дом раньше запланированного после перепалки с президентом США Дональдом Трампом. Американский президент заявил о неуважении со стороны Зеленского. "Этот раунд Зеленский проиграл с оглушительным треском. И к следующему ему придется ползти уже на коленях", - отметил Косачев. По словам сенатора, "когда на протяжении нескольких лет тебе сходит с рук любая ложь, а аплодисменты заглушают любые сомнения, возникает иллюзия, что дозволено всё и что так будет всегда". "Сегодня в Овальном кабинете Зеленский продолжал врать - и про силу Украины, и про благодарность Америке, и про готовность к миру. Не прокатило", - написал политик. По словам Косачева, к разговору по-честному и по существу Зеленский оказался совершенно не готов. "Как не был готов никогда, начиная с собственной предвыборной кампании шесть лет назад", - подчеркнул вице-спикер СФ.

https://ria.ru/20250228/zaharova-2002367050.html

https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002369351.html

https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002368372.html

сша

украина

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, америка, владимир зеленский, константин косачев, дональд трамп, совет федерации рф