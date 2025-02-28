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Зеленский продолжил врать на переговорах в Белом доме, заявил Косачев - РИА Новости, 28.02.2025
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22:54 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/zelenskij-2002369724.html
Зеленский продолжил врать на переговорах в Белом доме, заявил Косачев
Зеленский продолжил врать на переговорах в Белом доме, заявил Косачев - РИА Новости, 28.02.2025
Зеленский продолжил врать на переговорах в Белом доме, заявил Косачев
Владимир Зеленский продолжал врать на переговорах в Белом доме про готовность к миру, не прокатило, этот раунд он проиграл с треском, к следующему придется... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T22:54:00+03:00
2025-02-28T22:54:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский продолжал врать на переговорах в Белом доме про готовность к миру, не прокатило, этот раунд он проиграл с треском, к следующему придется ползти уже на коленях, написал вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале. Зеленский в пятницу покинул Белый дом раньше запланированного после перепалки с президентом США Дональдом Трампом. Американский президент заявил о неуважении со стороны Зеленского. "Этот раунд Зеленский проиграл с оглушительным треском. И к следующему ему придется ползти уже на коленях", - отметил Косачев. По словам сенатора, "когда на протяжении нескольких лет тебе сходит с рук любая ложь, а аплодисменты заглушают любые сомнения, возникает иллюзия, что дозволено всё и что так будет всегда". "Сегодня в Овальном кабинете Зеленский продолжал врать - и про силу Украины, и про благодарность Америке, и про готовность к миру. Не прокатило", - написал политик. По словам Косачева, к разговору по-честному и по существу Зеленский оказался совершенно не готов. "Как не был готов никогда, начиная с собственной предвыборной кампании шесть лет назад", - подчеркнул вице-спикер СФ.
https://ria.ru/20250228/zaharova-2002367050.html
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в мире, сша, украина, америка, владимир зеленский, константин косачев, дональд трамп, совет федерации рф
В мире, США, Украина, Америка, Владимир Зеленский, Константин Косачев, Дональд Трамп, Совет Федерации РФ
Зеленский продолжил врать на переговорах в Белом доме, заявил Косачев

Косачев: Зеленский на переговорах в Белом доме врал про готовность к миру

© AP Photo / Mstyslav ChernoДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Mstyslav Cherno
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский продолжал врать на переговорах в Белом доме про готовность к миру, не прокатило, этот раунд он проиграл с треском, к следующему придется ползти уже на коленях, написал вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале.
Зеленский в пятницу покинул Белый дом раньше запланированного после перепалки с президентом США Дональдом Трампом. Американский президент заявил о неуважении со стороны Зеленского.
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«
"Этот раунд Зеленский проиграл с оглушительным треском. И к следующему ему придется ползти уже на коленях", - отметил Косачев.
По словам сенатора, "когда на протяжении нескольких лет тебе сходит с рук любая ложь, а аплодисменты заглушают любые сомнения, возникает иллюзия, что дозволено всё и что так будет всегда".
«
"Сегодня в Овальном кабинете Зеленский продолжал врать - и про силу Украины, и про благодарность Америке, и про готовность к миру. Не прокатило", - написал политик.
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По словам Косачева, к разговору по-честному и по существу Зеленский оказался совершенно не готов.
«
"Как не был готов никогда, начиная с собственной предвыборной кампании шесть лет назад", - подчеркнул вице-спикер СФ.
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В миреСШАУкраинаАмерикаВладимир ЗеленскийКонстантин КосачевДональд ТрампСовет Федерации РФ
 
 
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