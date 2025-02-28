https://ria.ru/20250228/zelenskij-2002077880.html

Зеленский попытается заключить с США соглашение по ископаемым

Зеленский попытается заключить с США соглашение по ископаемым - РИА Новости, 28.02.2025

Зеленский попытается заключить с США соглашение по ископаемым

Владимир Зеленский в ходе официального визита в Вашингтон в пятницу попытается заключить сделку, по которой США получат доступ к украинским ископаемым. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T00:09:00+03:00

2025-02-28T00:09:00+03:00

2025-02-28T00:09:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе официального визита в Вашингтон в пятницу попытается заключить сделку, по которой США получат доступ к украинским ископаемым. Инициатором соглашения был сам Зеленский. Таким образом он пытался обменять украинские ресурсы на неограниченную военную, финансовую помощь США и гарантии безопасности. При этом заверял, что заключать соглашение, которое идет вразрез с национальными интересами Украины и не содержит конкретных гарантий безопасности, не будет. Спустя две недели торгов с американской стороной пункт с четким указанием гарантий для Украины в проекте документа так и не появился. На фоне поражений ВСУ на поле боя, приостановки американской военной помощи и давления со стороны администрации США высока вероятность, что Зеленский согласится даже на невыгодные для Украины условия Штатов. Торг за недра Обменять доступ к украинским ископаемым, в частности редкоземельным металлам, на военную помощь США и гарантии безопасности Зеленский предлагал еще осенью 2024 года. По его признанию, такой пункт был в его так называемом "плане победы". В начале февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов писала, что проект соглашения предполагал передачу США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Ожидалось, что документ может быть подписан 14-15 февраля на полях мюнхенской конференции по безопасности. Однако Зеленский в последний момент отказался, заявив, что подписание этого документа "не в интересах суверенной Украины". По его словам, в соглашении отсутствуют гарантии безопасности для Украины. Также он жаловался, что Вашингтон рассматривает право на ископаемые как компенсацию за оказанную штатами помощь Киеву, при этом сумма финансирования со стороны штатов, по его словам, была в разы меньше, заявленной Трампом. "США дали нам 67 миллиардов (долларов) оружием и 31,5 миллиарда прямой финансовой помощи в бюджет... Это нельзя насчитывать как 500 миллиардов. "Вот это всё стоило 500 миллиардов, и верните нам эти... миллиарды минералами и так далее" - это не серьезный разговор", - заявил Зеленский. После отказа Зеленского подписывать соглашение Трамп обвинил Киев в срыве сделки и обрушился на главу киевского режима с критикой. Он назвал Зеленского "диктатором без выборов", добавив, что тот плохо справлялся даже с работой комедианта, выпрашивал у США деньги для конфликта, в котором не смог бы победить. "Кот в мешке" Несмотря на критику Зеленского со стороны администрации США, работа над соглашением продолжилась. В украинских и западных СМИ появлялась информация о том, что новая версия документа "на порядок жестче, чем первый вариант". Газета New York Times со ссылкой на документ писала, что США требуют половину доходов не только от ископаемых, но и от портов и другой инфраструктуры. В среду премьер Украины Денис Шмыгаль объявил, что Киев и Вашингтон практически выработали окончательный вариант соглашения по редкоземельным металлам. Оно предусматривает создание общего инвестиционного фонда и использование только будущих разработок. Он отметил, что это предварительный договор, предусматривающий создание инвестиционного фонда для восстановления Украины, которым стороны будут управлять на равных. По словам украинского премьера, вклад украинской стороны в фонд – это 50% будущих доходов, полученных Украиной от ренты или лицензий на полезные ископаемые, дивидендов на объекты инфраструктуры, которая используется для транспортировки или добычи полезных ископаемых. США, по его словам, со своей стороны также будут делать соответствующие взносы, а управлять фондом будут правительства стран. По словам Зеленского, нынешнее соглашение между США и Украиной не будет содержать точных пунктов о гарантиях безопасности. При этом он отметил, что очень просил, чтобы в соглашении появилось "хотя бы понимание", что оно может являться частью возможных гарантий безопасности. Украинское издание "Европейская правда", приводя текст документа, указывало, что в нем содержится лишь формулировка, что "правительство Соединенных Штатов Америки поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания длительного мира". Депутат Верховной рады Ирина Фриз отметила, что опубликованная версия соглашения является лишь декларацией, ключевые детали которой скрыты в приложениях. По ее словам, кабмин фактически отстранил парламент от работы над документом. Ресурсная колония США Британская газета Telegraph писала, что соглашением с Киевом по полезным ископаемым Трамп фактически превращает Украину в экономическую колонию, в то время как ЕС оказался на грани потери возможности пользоваться украинскими ресурсами. Президент Колумбии Густаво Петро назвал соглашение с США "глупостью Зеленского". По его мнению, глава киевского режима позволил собой манипулировать европейцам и в итоге отдает Украину американцам. Участник движения "Другая Украина", кандидат экономических наук Александр Дудчак выразил мнение, что Соединенные Штаты хотят заработать на продаже природных ресурсов Украины, а не покупать их. Депутат Рады Александр Дубинский заявил, что Зеленский просто заложил останки Украины в ломбард. По его словам, после подписания соглашения Украина превратится в колонию. "Зеленский сдает страну. Не продает, а именно сдает… Хочу подчеркнуть - все претензии по сделке, в которой Украина отдает навечно права распоряжаться своими недрами США, - к Зеленскому", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. Он убежден, что Зеленский врет, что не будет подписывать соглашение, если оно будет идти вразрез с интересами Украины, поскольку тот идет на это, чтобы получить гарантии безопасности для себя самого.

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https://ria.ru/20250225/es-2001503282.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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