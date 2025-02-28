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Средняя зарплата по итогам года выросла во всех регионах России - РИА Новости, 28.02.2025
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01:00 28.02.2025 (обновлено: 01:48 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/zarplata-2002081261.html
Средняя зарплата по итогам года выросла во всех регионах России
Средняя зарплата по итогам года выросла во всех регионах России - РИА Новости, 28.02.2025
Средняя зарплата по итогам года выросла во всех регионах России
Средняя зарплата по итогам 2024 года увеличилась во всех регионах России, при этом в 11 из них она превысила сто тысяч рублей, следует из анализа РИА Новости... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T01:00:00+03:00
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россия
чукотка
москва
общество
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Средняя зарплата по итогам 2024 года увеличилась во всех регионах России, при этом в 11 из них она превысила сто тысяч рублей, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы.По всей стране показатель составил почти 88 тысяч рублей, что на 19 процентов выше уровня годом ранее. Самые высокие ежемесячные выплаты оказались на Чукотке — 185 тысяч рублей, Ямало-Ненецком автономном округе — 164 тысячи рублей и Москве — 162 тысячи рублей.Кроме того, средняя зарплата выше 100 тысяч рублей наблюдалась в Магаданской и Сахалинской областях, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Камчатском крае и Якутии. В прошлом году в число этих регионов вошли Мурманская область и Санкт-Петербург.Немного не дотянули до такого показателя Подмосковье (98,8 тысячи рублей) и Красноярский край (93,6 тысячи рублей). Свыше 50 тысяч рублей в среднем в месяц получали жители еще 64 регионов, а ниже — восьми. Самая низкая средняя зарплата по стране зафиксирована в Ингушетии — около 40 тысяч рублей.Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включая премии. Она учитывает доходы всех сотрудников компаний в субъектах федерации, включая тех, кто получает сверхвысокие зарплаты.
https://ria.ru/20250226/rabota-2001616963.html
https://ria.ru/20250118/zarplata-1994315740.html
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чукотка
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россия, чукотка, москва, общество
Россия, Чукотка, Москва, Общество
Средняя зарплата по итогам года выросла во всех регионах России

В России выросло число регионов со средней зарплатой выше ста тысяч рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Средняя зарплата по итогам 2024 года увеличилась во всех регионах России, при этом в 11 из них она превысила сто тысяч рублей, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы.
По всей стране показатель составил почти 88 тысяч рублей, что на 19 процентов выше уровня годом ранее. Самые высокие ежемесячные выплаты оказались на Чукотке — 185 тысяч рублей, Ямало-Ненецком автономном округе — 164 тысячи рублей и Москве — 162 тысячи рублей.
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Кроме того, средняя зарплата выше 100 тысяч рублей наблюдалась в Магаданской и Сахалинской областях, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Камчатском крае и Якутии. В прошлом году в число этих регионов вошли Мурманская область и Санкт-Петербург.
Немного не дотянули до такого показателя Подмосковье (98,8 тысячи рублей) и Красноярский край (93,6 тысячи рублей). Свыше 50 тысяч рублей в среднем в месяц получали жители еще 64 регионов, а ниже — восьми. Самая низкая средняя зарплата по стране зафиксирована в Ингушетии — около 40 тысяч рублей.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включая премии. Она учитывает доходы всех сотрудников компаний в субъектах федерации, включая тех, кто получает сверхвысокие зарплаты.
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