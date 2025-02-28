https://ria.ru/20250228/zarplata-2002081261.html

Средняя зарплата по итогам года выросла во всех регионах России

Средняя зарплата по итогам года выросла во всех регионах России - РИА Новости, 28.02.2025

Средняя зарплата по итогам года выросла во всех регионах России

Средняя зарплата по итогам 2024 года увеличилась во всех регионах России, при этом в 11 из них она превысила сто тысяч рублей, следует из анализа РИА Новости... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T01:00:00+03:00

2025-02-28T01:00:00+03:00

2025-02-28T01:48:00+03:00

россия

чукотка

москва

общество

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Средняя зарплата по итогам 2024 года увеличилась во всех регионах России, при этом в 11 из них она превысила сто тысяч рублей, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы.По всей стране показатель составил почти 88 тысяч рублей, что на 19 процентов выше уровня годом ранее. Самые высокие ежемесячные выплаты оказались на Чукотке — 185 тысяч рублей, Ямало-Ненецком автономном округе — 164 тысячи рублей и Москве — 162 тысячи рублей.Кроме того, средняя зарплата выше 100 тысяч рублей наблюдалась в Магаданской и Сахалинской областях, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Камчатском крае и Якутии. В прошлом году в число этих регионов вошли Мурманская область и Санкт-Петербург.Немного не дотянули до такого показателя Подмосковье (98,8 тысячи рублей) и Красноярский край (93,6 тысячи рублей). Свыше 50 тысяч рублей в среднем в месяц получали жители еще 64 регионов, а ниже — восьми. Самая низкая средняя зарплата по стране зафиксирована в Ингушетии — около 40 тысяч рублей.Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включая премии. Она учитывает доходы всех сотрудников компаний в субъектах федерации, включая тех, кто получает сверхвысокие зарплаты.

https://ria.ru/20250226/rabota-2001616963.html

https://ria.ru/20250118/zarplata-1994315740.html

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чукотка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, чукотка, москва, общество