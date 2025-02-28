Европа приготовила Москве предложение с подвохом
Политолог Оленченко: у Европы нет собственной стратегии по Украине
© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкВоенные у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Военные у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе . Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости, Виктор Жданов. Украина сменила главного партнера. На фоне упадка отношений с США лидеры Евросоюза усиливают поддержку киевского режима. Брюссель хочет не только помочь Зеленскому удержать власть, но и повлиять на исход конфликта в свою пользу. Какие на это шансы — в материале РИА Новости.
Хорошая память
Трамп и его команда все чаще указывают Зеленскому на проблемы с легитимностью и необходимость выборов, ЕС же всеми силами старается убедить международную общественность в обратном.
Так, президент Франции, заочно полемизируя с американским коллегой, назвал главу киевского режима "легитимным". Дескать, за него же когда-то проголосовало большинство.
"Помню, словно это было вчера", — добавил Макрон.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМонитор с информацией о предварительных результатах подсчета голосов второго тура президентских выборов в ЦИК Украины
Монитор с информацией о предварительных результатах подсчета голосов второго тура президентских выборов в ЦИК Украины
Срок полномочий Зеленского истек почти год назад, а точных формулировок в законодательстве, позволяющих оставаться главой государства, нет. Тем не менее верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас также заявила о ненужности выборов на Украине.
Пытаясь урегулировать эту юридическую коллизию, Верховная рада в присутствии европейских руководителей вынесла на голосование вопрос о сохранении за Зеленским власти "до вступления на пост нового президента". За — 218, а нужно 226.
Экс-депутат Рады Владимир Олейник в разговоре с РИА Новости расценил это как "полную конфузию". Выяснилось, что не вся фракция "Слуг народа" присутствовала на заседании.
"У них 235 мандатов. Легко бы набрали 226 голосов", — отметил бывший нардеп.
Процедуру повторили на следующий день и добились своего. По словам Олейника, депутатов "сгоняли" уголовными делами, угрозами и деньгами. В то же время на украинских политиков влияет позиция Трампа. Многие уже поняли: Зеленского списали.
"Проведите выборы", — так в соцсети X Илон Маск прокомментировал происходившее в Раде.
© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineВладимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины
Подозрительная сделка
ЕС на Украине становится альтернативой США. Европейские лидеры предложили собственную сделку по редкоземельным ресурсам, сообщает Politico. При этом в Брюсселе подчеркивают: никто не собирается навязывать Киеву невыгодное соглашение. Очевидно, в отличие от Вашингтона.
"Речь идет о 21 из 30 важнейших материалов, в которых нуждается Европа. Украина может предоставить их в рамках взаимовыгодного партнерства", — пояснил еврокомиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне.
© AP Photo / Bilal HusseinЕврокомиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне
© AP Photo / Bilal Hussein
Еврокомиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне
Позднее спикер Еврокомиссии Томас Ренье опроверг, что ЕС собирается конкурировать с США в этой сфере. Сотрудничество по ресурсам выстроят в рамках договора по сырью, подписанном еще в 2021-м.
Брюссель настроен заменить Вашингтон в другой нише, и это более чем устраивает американского президента.
"Думаю, Европа в значительной степени возьмет на себя ответственность", — так он ответил на вопрос журналистов о дальнейшей поддержке военной машины киевского режима.
На завершение конфликта в ЕС не настроены. По словам премьер-министра Дании Метте Фредериксен, "мир на Украине будет опаснее войны", а "мирное решение" только кажется хорошей идеей.
Правда, Копенгаген в этом году согласился помочь Киеву лишь на 285 миллионов долларов. Больше всех даст не входящая в ЕС Британия — 5,6 миллиарда. Всего Каллас обещает собрать 20 миллиардов.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен
Politico, ссылаясь на дипломатов, отмечает, что не все согласны тратиться на Украину. Возражают Италия, Португалия, Испания. Франция и Германия взяли паузу, прежде чем ответить Каллас.
"Америка превыше всего"
Старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований (IISS) Бен Барри считает, что без США Украина потеряет около половины вооружений, при том "самых эффективных". По мнению The Wall Street Journal, "в нынешнем темпе" на одних европейских плечах ВСУ продержатся максимум до лета. С этой оценкой согласен бывший киевский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
© AP PhotoУкраинский военный
© AP Photo
Украинский военный
Вдобавок у Европы нет собственной стратегии по Украине, указал в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. В Брюсселе не знают, ни к чему приведут их действия, ни даже к чему они должны привести.
"Идея истощении России сейчас теряет смысл, поскольку Трамп этот тезис снял. Военная помощь, чтобы Украина вела переговоры с сильных позиций, — больше лозунг, чем реальная цель. Западная Европа в растерянности. Поэтому так много разных заявлений и призывов", — рассуждает аналитик.
Еще один вопрос: кто заплатит? Оленченко напомнил, что общий бюджет Евросоюза рассчитан на семь лет. Текущий — на 2021-2027-й. Там не прописано, как помогать Украине без США. Следующий бюджет подготовят к 2028-му. К тому моменту закончатся полномочия действующего состава Еврокомиссии.
© AP Photo / Aurelien MorissardДональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже, Франция
© AP Photo / Aurelien Morissard
Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже, Франция
"Но не исключен подвох. Европа в своем стиле и по прежнему опыту взаимоотношений с США надеется, что когда начнутся какие-то действия, в том числе военные, американцы так или иначе поддержат и втянутся. Скорее всего, именно это подразумевают Макрон и британский премьер Кир Стармер — два основных автора идеи максимальной поддержки", — подчеркивает Оленченко.
В поисках средств Великобритания и ЕС могут обратится к американским банкам, добавляет он. Однако там прежде всего посмотрят, насколько это выгодно. На одно самолюбие европейцев денег нет. В остальном многое зависит от того, как будут развиваться российско-американские отношения. Для Европы Вашингтон гораздо важнее Киева. Учитывая изменчивость позиции Запада, впереди еще много неожиданного.
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