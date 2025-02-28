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Европа приготовила Москве предложение с подвохом

Европа приготовила Москве предложение с подвохом - РИА Новости, 28.02.2025

Европа приготовила Москве предложение с подвохом

Украина сменила главного партнера. На фоне упадка отношений с США лидеры Евросоюза усиливают поддержку киевского режима. Брюссель хочет не только помочь... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T08:00:00+03:00

2025-02-28T08:00:00+03:00

2025-02-28T11:37:00+03:00

украина

европа

брюссель

эммануэль макрон

кайя каллас

владимир оленченко

евросоюз

верховная рада украины

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости, Виктор Жданов. Украина сменила главного партнера. На фоне упадка отношений с США лидеры Евросоюза усиливают поддержку киевского режима. Брюссель хочет не только помочь Зеленскому удержать власть, но и повлиять на исход конфликта в свою пользу. Какие на это шансы — в материале РИА Новости.Хорошая памятьТрамп и его команда все чаще указывают Зеленскому на проблемы с легитимностью и необходимость выборов, ЕС же всеми силами старается убедить международную общественность в обратном.Так, президент Франции, заочно полемизируя с американским коллегой, назвал главу киевского режима "легитимным". Дескать, за него же когда-то проголосовало большинство."Помню, словно это было вчера", — добавил Макрон.Срок полномочий Зеленского истек почти год назад, а точных формулировок в законодательстве, позволяющих оставаться главой государства, нет. Тем не менее верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас также заявила о ненужности выборов на Украине.Пытаясь урегулировать эту юридическую коллизию, Верховная рада в присутствии европейских руководителей вынесла на голосование вопрос о сохранении за Зеленским власти "до вступления на пост нового президента". За — 218, а нужно 226.Экс-депутат Рады Владимир Олейник в разговоре с РИА Новости расценил это как "полную конфузию". Выяснилось, что не вся фракция "Слуг народа" присутствовала на заседании."У них 235 мандатов. Легко бы набрали 226 голосов", — отметил бывший нардеп.Процедуру повторили на следующий день и добились своего. По словам Олейника, депутатов "сгоняли" уголовными делами, угрозами и деньгами. В то же время на украинских политиков влияет позиция Трампа. Многие уже поняли: Зеленского списали."Проведите выборы", — так в соцсети X Илон Маск прокомментировал происходившее в Раде.Подозрительная сделкаЕС на Украине становится альтернативой США. Европейские лидеры предложили собственную сделку по редкоземельным ресурсам, сообщает Politico. При этом в Брюсселе подчеркивают: никто не собирается навязывать Киеву невыгодное соглашение. Очевидно, в отличие от Вашингтона."Речь идет о 21 из 30 важнейших материалов, в которых нуждается Европа. Украина может предоставить их в рамках взаимовыгодного партнерства", — пояснил еврокомиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне.Позднее спикер Еврокомиссии Томас Ренье опроверг, что ЕС собирается конкурировать с США в этой сфере. Сотрудничество по ресурсам выстроят в рамках договора по сырью, подписанном еще в 2021-м.Брюссель настроен заменить Вашингтон в другой нише, и это более чем устраивает американского президента."Думаю, Европа в значительной степени возьмет на себя ответственность", — так он ответил на вопрос журналистов о дальнейшей поддержке военной машины киевского режима.На завершение конфликта в ЕС не настроены. По словам премьер-министра Дании Метте Фредериксен, "мир на Украине будет опаснее войны", а "мирное решение" только кажется хорошей идеей.Правда, Копенгаген в этом году согласился помочь Киеву лишь на 285 миллионов долларов. Больше всех даст не входящая в ЕС Британия — 5,6 миллиарда. Всего Каллас обещает собрать 20 миллиардов.Politico, ссылаясь на дипломатов, отмечает, что не все согласны тратиться на Украину. Возражают Италия, Португалия, Испания. Франция и Германия взяли паузу, прежде чем ответить Каллас."Америка превыше всего"Старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований (IISS) Бен Барри считает, что без США Украина потеряет около половины вооружений, при том "самых эффективных". По мнению The Wall Street Journal, "в нынешнем темпе" на одних европейских плечах ВСУ продержатся максимум до лета. С этой оценкой согласен бывший киевский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.Вдобавок у Европы нет собственной стратегии по Украине, указал в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. В Брюсселе не знают, ни к чему приведут их действия, ни даже к чему они должны привести."Идея истощении России сейчас теряет смысл, поскольку Трамп этот тезис снял. Военная помощь, чтобы Украина вела переговоры с сильных позиций, — больше лозунг, чем реальная цель. Западная Европа в растерянности. Поэтому так много разных заявлений и призывов", — рассуждает аналитик.Еще один вопрос: кто заплатит? Оленченко напомнил, что общий бюджет Евросоюза рассчитан на семь лет. Текущий — на 2021-2027-й. Там не прописано, как помогать Украине без США. Следующий бюджет подготовят к 2028-му. К тому моменту закончатся полномочия действующего состава Еврокомиссии."Но не исключен подвох. Европа в своем стиле и по прежнему опыту взаимоотношений с США надеется, что когда начнутся какие-то действия, в том числе военные, американцы так или иначе поддержат и втянутся. Скорее всего, именно это подразумевают Макрон и британский премьер Кир Стармер — два основных автора идеи максимальной поддержки", — подчеркивает Оленченко.В поисках средств Великобритания и ЕС могут обратится к американским банкам, добавляет он. Однако там прежде всего посмотрят, насколько это выгодно. На одно самолюбие европейцев денег нет. В остальном многое зависит от того, как будут развиваться российско-американские отношения. Для Европы Вашингтон гораздо важнее Киева. Учитывая изменчивость позиции Запада, впереди еще много неожиданного.

https://ria.ru/20250220/tramp-2000361726.html

украина

европа

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украина, европа, брюссель, эммануэль макрон, кайя каллас, владимир оленченко, евросоюз, верховная рада украины, политика