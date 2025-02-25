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СМИ: Украина без помощи США потеряет около половины вооружений - РИА Новости, 25.02.2025
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09:52 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/ukraina-2001416692.html
СМИ: Украина без помощи США потеряет около половины вооружений
СМИ: Украина без помощи США потеряет около половины вооружений - РИА Новости, 25.02.2025
СМИ: Украина без помощи США потеряет около половины вооружений
Украина без военной помощи США лишится около половины вооружений, в том числе наиболее эффективных, пишет газета Politico со ссылкой на старшего научного... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T09:52:00+03:00
2025-02-25T09:52:00+03:00
украина
сша
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дмитрий кулеба
сергей лавров
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Украина без военной помощи США лишится около половины вооружений, в том числе наиболее эффективных, пишет газета Politico со ссылкой на старшего научного сотрудника Международного института стратегических исследований (IISS) Бена Барри. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на нынешних и бывших западных чиновников сообщала, что Киев без военной помощи США сможет вести боевые действия "в нынешнем темпе" только до лета, после этого ВСУ рискуют оказаться без боеприпасов и потеряют возможность использовать некоторые виды передового вооружения и наносить удары на большие расстояния. "Прекращение поставок США не только обойдется Украине в около половины его вооружения, оно также лишит страну многих "самых эффективных" его единиц", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что некоторые американские системы, например, танки Abrams и комплексы ПВО Patriot, можно заменить на европейские аналоги. Истребители F-16 в свою очередь поставляются европейскими странами. Впрочем, глава МИД Литвы Кестутис Будрис указал на то, что некоторое американское вооружение Европа восполнить пока не может, например, боеприпасы дальнего действия. Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в свою очередь посетовал на то, что, по его мнению, через полгода ВСУ на передовой начнут ощущать недостаток вооружений. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250222/postavki-2000956025.html
https://ria.ru/20250225/ukraina-2001409105.html
https://ria.ru/20241211/ukraina-1988547188.html
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украина, сша, россия, дмитрий кулеба, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, f-16, в мире
Украина, США, Россия, Дмитрий Кулеба, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО, F-16, В мире
СМИ: Украина без помощи США потеряет около половины вооружений

Politico: Украина без военной помощи США потеряет порядка 50% вооружений

© AP Photo / Matt Rourke155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в США
155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в США - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / Matt Rourke
155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в США. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Украина без военной помощи США лишится около половины вооружений, в том числе наиболее эффективных, пишет газета Politico со ссылкой на старшего научного сотрудника Международного института стратегических исследований (IISS) Бена Барри.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на нынешних и бывших западных чиновников сообщала, что Киев без военной помощи США сможет вести боевые действия "в нынешнем темпе" только до лета, после этого ВСУ рискуют оказаться без боеприпасов и потеряют возможность использовать некоторые виды передового вооружения и наносить удары на большие расстояния.
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"Прекращение поставок США не только обойдется Украине в около половины его вооружения, оно также лишит страну многих "самых эффективных" его единиц", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что некоторые американские системы, например, танки Abrams и комплексы ПВО Patriot, можно заменить на европейские аналоги. Истребители F-16 в свою очередь поставляются европейскими странами.
Впрочем, глава МИД Литвы Кестутис Будрис указал на то, что некоторое американское вооружение Европа восполнить пока не может, например, боеприпасы дальнего действия.
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Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в свою очередь посетовал на то, что, по его мнению, через полгода ВСУ на передовой начнут ощущать недостаток вооружений.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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