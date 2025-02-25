СМИ: Украина без помощи США потеряет около половины вооружений
Politico: Украина без военной помощи США потеряет порядка 50% вооружений
© AP Photo / Matt Rourke155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в США
© AP Photo / Matt Rourke
155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в США. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Украина без военной помощи США лишится около половины вооружений, в том числе наиболее эффективных, пишет газета Politico со ссылкой на старшего научного сотрудника Международного института стратегических исследований (IISS) Бена Барри.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на нынешних и бывших западных чиновников сообщала, что Киев без военной помощи США сможет вести боевые действия "в нынешнем темпе" только до лета, после этого ВСУ рискуют оказаться без боеприпасов и потеряют возможность использовать некоторые виды передового вооружения и наносить удары на большие расстояния.
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"Прекращение поставок США не только обойдется Украине в около половины его вооружения, оно также лишит страну многих "самых эффективных" его единиц", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что некоторые американские системы, например, танки Abrams и комплексы ПВО Patriot, можно заменить на европейские аналоги. Истребители F-16 в свою очередь поставляются европейскими странами.
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в свою очередь посетовал на то, что, по его мнению, через полгода ВСУ на передовой начнут ощущать недостаток вооружений.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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