https://ria.ru/20250228/whatsapp-2002321205.html

В работе WhatsApp произошел сбой

В работе WhatsApp произошел сбой - РИА Новости, 28.02.2025

В работе WhatsApp произошел сбой

Россияне жалуются на сбои в работе WhatsApp, число жалоб, по данным детектора сбоев Downdetector, на 19.00 по московскому времени достигло 4 тысяч. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T19:05:00+03:00

2025-02-28T19:05:00+03:00

2025-02-28T19:16:00+03:00

whatsapp inc.

технологии

россия

в мире

сша

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923211643_0:221:3072:1948_1920x0_80_0_0_ce9b45ad3724f355c8f91e3de35aa6fe.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россияне жалуются на сбои в работе WhatsApp, число жалоб, по данным детектора сбоев Downdetector, на 19.00 по московскому времени достигло 4 тысяч.Согласно данным сервиса, жалобы на работу мессенджера начали расти с 18.45 по московскому времени.Больше всего жалоб поступило от жителей Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Ставрополья. Самая распространенная проблема связана с тем, что пользователям не приходят оповещения. Также есть жалобы на сбой мобильного приложения, сайты и личного кабинета.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская/

https://ria.ru/20250226/bilayn-2001695239.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

whatsapp inc., технологии, россия, в мире, сша, общество