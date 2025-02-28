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В работе WhatsApp произошел сбой - РИА Новости, 28.02.2025
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19:05 28.02.2025 (обновлено: 19:16 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/whatsapp-2002321205.html
В работе WhatsApp произошел сбой
В работе WhatsApp произошел сбой - РИА Новости, 28.02.2025
В работе WhatsApp произошел сбой
Россияне жалуются на сбои в работе WhatsApp, число жалоб, по данным детектора сбоев Downdetector, на 19.00 по московскому времени достигло 4 тысяч. РИА Новости, 28.02.2025
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россияне жалуются на сбои в работе WhatsApp, число жалоб, по данным детектора сбоев Downdetector, на 19.00 по московскому времени достигло 4 тысяч.Согласно данным сервиса, жалобы на работу мессенджера начали расти с 18.45 по московскому времени.Больше всего жалоб поступило от жителей Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Ставрополья. Самая распространенная проблема связана с тем, что пользователям не приходят оповещения. Также есть жалобы на сбой мобильного приложения, сайты и личного кабинета.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская/
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whatsapp inc., технологии, россия, в мире, сша, общество
WhatsApp Inc., Технологии, Россия, В мире, США, Общество
В работе WhatsApp произошел сбой

Downdetector зафиксировал четыре тысячи жалоб от россиян на работу WhatsApp

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип мессенджера WhatsApp. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россияне жалуются на сбои в работе WhatsApp, число жалоб, по данным детектора сбоев Downdetector, на 19.00 по московскому времени достигло 4 тысяч.
Согласно данным сервиса, жалобы на работу мессенджера начали расти с 18.45 по московскому времени.
Больше всего жалоб поступило от жителей Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Ставрополья. Самая распространенная проблема связана с тем, что пользователям не приходят оповещения. Также есть жалобы на сбой мобильного приложения, сайты и личного кабинета.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская/
Логотип компании Билайн - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
"Билайн" подвергся DDoS-атаке
26 февраля, 12:56
 
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