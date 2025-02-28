https://ria.ru/20250228/whatsapp-2002321205.html
В работе WhatsApp произошел сбой
В работе WhatsApp произошел сбой - РИА Новости, 28.02.2025
В работе WhatsApp произошел сбой
Россияне жалуются на сбои в работе WhatsApp, число жалоб, по данным детектора сбоев Downdetector, на 19.00 по московскому времени достигло 4 тысяч. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T19:05:00+03:00
2025-02-28T19:05:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россияне жалуются на сбои в работе WhatsApp, число жалоб, по данным детектора сбоев Downdetector, на 19.00 по московскому времени достигло 4 тысяч.Согласно данным сервиса, жалобы на работу мессенджера начали расти с 18.45 по московскому времени.Больше всего жалоб поступило от жителей Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Ставрополья. Самая распространенная проблема связана с тем, что пользователям не приходят оповещения. Также есть жалобы на сбой мобильного приложения, сайты и личного кабинета.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская/
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WhatsApp Inc., Технологии, Россия, В мире, США, Общество
В работе WhatsApp произошел сбой
Downdetector зафиксировал четыре тысячи жалоб от россиян на работу WhatsApp