Рейтинг@Mail.ru
В команде Трампа видят Вэнса будущим президентом, считают в Совфеде - РИА Новости, 28.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:35 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/vens-2002279971.html
В команде Трампа видят Вэнса будущим президентом, считают в Совфеде
В команде Трампа видят Вэнса будущим президентом, считают в Совфеде - РИА Новости, 28.02.2025
В команде Трампа видят Вэнса будущим президентом, считают в Совфеде
Технологическое лобби новой администрации Белого дома видит вице-президента Джей Ди Вэнса будущим американским лидером, для России он стал бы нейтральным... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T17:35:00+03:00
2025-02-28T17:35:00+03:00
в мире
сша
александр шендерюк-жидков
джеймс дэвид вэнс
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1959955481_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_d9df712ce8bcea394e8ba58759f9b5c9.jpg
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Технологическое лобби новой администрации Белого дома видит вице-президента Джей Ди Вэнса будущим американским лидером, для России он стал бы нейтральным кандидатом, который заботится об интересах США, считает сенатор Александр Шендерюк-Жидков. Следующим президентом США может стать нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс, написал предприниматель Илон Маск в соцсети Х. "Очевидно, что технологическое лобби новой администрации Трампа видит Джей Ди Вэнса будущим президентом, думаю, этого не исключает и сам (президент США Дональд) Трамп, хотя говорить об этом ещё рано", - сказал сенатор РИА Новости. По его словам, Вэнс долгие годы работал в команде Питера Тиля, одного из коллег Маска ещё по PayPal, где также работал ответственный сегодня за криптовалюты в администрации США Дэвид Сакс. "Поэтому очевидно, что технобизнесмены надеются на последующее президентство Вэнса, и своей мюнхенской речью он, по сути дела, сделал заявку на участие в будущей гонке", - добавил политик. Другое дело, что именно успехи Трампа в ближайшие четыре года, и в том числе его отношения со своим заместителем, определят, сможет ли Вэнс стать кандидатом республиканцев, сказал Шендерюк-Жидков. "Сегодня Вэнс олицетворяет собой самую консервативную часть республиканской партии, его экономические и политические взгляды во многом радикальнее большинства правых политиков США, и успех вице-президента, в том числе, будет зависеть от того, насколько будут сильны его единомышленники", - полагает законодатель. Для России Вэнс - "нейтральный кандидат", считает Шендерюк-Жидков. "Он много раз высказывался негативно по отношению к поставкам оружия США на Украину, однако понятно, что прежде всего он будет следовать американским интересам, которые могут как сочетаться с российскими, так и им противоречить. В сегодняшней ситуации Вэнс играет позитивную роль в российско-американских отношениях, надеюсь, он её и сохранит", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20250226/vance-2001553757.html
https://ria.ru/20250220/vens-2000634524.html
https://ria.ru/20250225/zelenskiy-2001602076.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1959955481_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ed29470ded589f482f168ae07a6fd18b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, александр шендерюк-жидков, джеймс дэвид вэнс, совет федерации рф
В мире, США, Александр Шендерюк-Жидков, Джеймс Дэвид Вэнс, Совет Федерации РФ
В команде Трампа видят Вэнса будущим президентом, считают в Совфеде

Шендерюк-Жидков: технолобби в команде Трампа видят Вэнса будущим президентом

© AP Photo / Stefan JeremiahДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Stefan Jeremiah
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Технологическое лобби новой администрации Белого дома видит вице-президента Джей Ди Вэнса будущим американским лидером, для России он стал бы нейтральным кандидатом, который заботится об интересах США, считает сенатор Александр Шендерюк-Жидков.
Следующим президентом США может стать нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс, написал предприниматель Илон Маск в соцсети Х.
Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
"Чтит Серафима Саровского". Кто на самом деле стоит за преемником Трампа
26 февраля, 08:00
"Очевидно, что технологическое лобби новой администрации Трампа видит Джей Ди Вэнса будущим президентом, думаю, этого не исключает и сам (президент США Дональд) Трамп, хотя говорить об этом ещё рано", - сказал сенатор РИА Новости.
По его словам, Вэнс долгие годы работал в команде Питера Тиля, одного из коллег Маска ещё по PayPal, где также работал ответственный сегодня за криптовалюты в администрации США Дэвид Сакс.
"Поэтому очевидно, что технобизнесмены надеются на последующее президентство Вэнса, и своей мюнхенской речью он, по сути дела, сделал заявку на участие в будущей гонке", - добавил политик.
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс на конференции консервативных политических действий - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Европейцы не разделяют ценностей США, заявил вице-президент США
20 февраля, 19:02
Другое дело, что именно успехи Трампа в ближайшие четыре года, и в том числе его отношения со своим заместителем, определят, сможет ли Вэнс стать кандидатом республиканцев, сказал Шендерюк-Жидков.
"Сегодня Вэнс олицетворяет собой самую консервативную часть республиканской партии, его экономические и политические взгляды во многом радикальнее большинства правых политиков США, и успех вице-президента, в том числе, будет зависеть от того, насколько будут сильны его единомышленники", - полагает законодатель.
Для России Вэнс - "нейтральный кандидат", считает Шендерюк-Жидков.
"Он много раз высказывался негативно по отношению к поставкам оружия США на Украину, однако понятно, что прежде всего он будет следовать американским интересам, которые могут как сочетаться с российскими, так и им противоречить. В сегодняшней ситуации Вэнс играет позитивную роль в российско-американских отношениях, надеюсь, он её и сохранит", - заключил парламентарий.
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
"Не уловил сигнал". Вэнс резко высказался в адрес Зеленского
25 февраля, 23:26
 
В миреСШААлександр Шендерюк-ЖидковДжеймс Дэвид ВэнсСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала