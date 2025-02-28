В команде Трампа видят Вэнса будущим президентом, считают в Совфеде
Шендерюк-Жидков: технолобби в команде Трампа видят Вэнса будущим президентом
© AP Photo / Stefan JeremiahДжей Ди Вэнс
© AP Photo / Stefan Jeremiah
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Технологическое лобби новой администрации Белого дома видит вице-президента Джей Ди Вэнса будущим американским лидером, для России он стал бы нейтральным кандидатом, который заботится об интересах США, считает сенатор Александр Шендерюк-Жидков.
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"Очевидно, что технологическое лобби новой администрации Трампа видит Джей Ди Вэнса будущим президентом, думаю, этого не исключает и сам (президент США Дональд) Трамп, хотя говорить об этом ещё рано", - сказал сенатор РИА Новости.
"Поэтому очевидно, что технобизнесмены надеются на последующее президентство Вэнса, и своей мюнхенской речью он, по сути дела, сделал заявку на участие в будущей гонке", - добавил политик.
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Другое дело, что именно успехи Трампа в ближайшие четыре года, и в том числе его отношения со своим заместителем, определят, сможет ли Вэнс стать кандидатом республиканцев, сказал Шендерюк-Жидков.
"Сегодня Вэнс олицетворяет собой самую консервативную часть республиканской партии, его экономические и политические взгляды во многом радикальнее большинства правых политиков США, и успех вице-президента, в том числе, будет зависеть от того, насколько будут сильны его единомышленники", - полагает законодатель.
Для России Вэнс - "нейтральный кандидат", считает Шендерюк-Жидков.
"Он много раз высказывался негативно по отношению к поставкам оружия США на Украину, однако понятно, что прежде всего он будет следовать американским интересам, которые могут как сочетаться с российскими, так и им противоречить. В сегодняшней ситуации Вэнс играет позитивную роль в российско-американских отношениях, надеюсь, он её и сохранит", - заключил парламентарий.
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