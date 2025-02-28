https://ria.ru/20250228/vens-2002279971.html

В команде Трампа видят Вэнса будущим президентом, считают в Совфеде

В команде Трампа видят Вэнса будущим президентом, считают в Совфеде - РИА Новости, 28.02.2025

В команде Трампа видят Вэнса будущим президентом, считают в Совфеде

Технологическое лобби новой администрации Белого дома видит вице-президента Джей Ди Вэнса будущим американским лидером, для России он стал бы нейтральным... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T17:35:00+03:00

2025-02-28T17:35:00+03:00

2025-02-28T17:35:00+03:00

в мире

сша

александр шендерюк-жидков

джеймс дэвид вэнс

совет федерации рф

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Технологическое лобби новой администрации Белого дома видит вице-президента Джей Ди Вэнса будущим американским лидером, для России он стал бы нейтральным кандидатом, который заботится об интересах США, считает сенатор Александр Шендерюк-Жидков. Следующим президентом США может стать нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс, написал предприниматель Илон Маск в соцсети Х. "Очевидно, что технологическое лобби новой администрации Трампа видит Джей Ди Вэнса будущим президентом, думаю, этого не исключает и сам (президент США Дональд) Трамп, хотя говорить об этом ещё рано", - сказал сенатор РИА Новости. По его словам, Вэнс долгие годы работал в команде Питера Тиля, одного из коллег Маска ещё по PayPal, где также работал ответственный сегодня за криптовалюты в администрации США Дэвид Сакс. "Поэтому очевидно, что технобизнесмены надеются на последующее президентство Вэнса, и своей мюнхенской речью он, по сути дела, сделал заявку на участие в будущей гонке", - добавил политик. Другое дело, что именно успехи Трампа в ближайшие четыре года, и в том числе его отношения со своим заместителем, определят, сможет ли Вэнс стать кандидатом республиканцев, сказал Шендерюк-Жидков. "Сегодня Вэнс олицетворяет собой самую консервативную часть республиканской партии, его экономические и политические взгляды во многом радикальнее большинства правых политиков США, и успех вице-президента, в том числе, будет зависеть от того, насколько будут сильны его единомышленники", - полагает законодатель. Для России Вэнс - "нейтральный кандидат", считает Шендерюк-Жидков. "Он много раз высказывался негативно по отношению к поставкам оружия США на Украину, однако понятно, что прежде всего он будет следовать американским интересам, которые могут как сочетаться с российскими, так и им противоречить. В сегодняшней ситуации Вэнс играет позитивную роль в российско-американских отношениях, надеюсь, он её и сохранит", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20250226/vance-2001553757.html

https://ria.ru/20250220/vens-2000634524.html

https://ria.ru/20250225/zelenskiy-2001602076.html

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в мире, сша, александр шендерюк-жидков, джеймс дэвид вэнс, совет федерации рф