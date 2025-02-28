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В Турции заявили, что процесс урегулирования на Украине не будет легким - РИА Новости, 28.02.2025
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21:25 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/ukraina-2002357111.html
В Турции заявили, что процесс урегулирования на Украине не будет легким
В Турции заявили, что процесс урегулирования на Украине не будет легким - РИА Новости, 28.02.2025
В Турции заявили, что процесс урегулирования на Украине не будет легким
Главный советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по внешней политике и вопросам безопасности, посол Акиф Чагатай Кылыч заявил, что судя по... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T21:25:00+03:00
2025-02-28T21:25:00+03:00
в мире
украина
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дональд трамп
владимир зеленский
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 28 фев – РИА Новости. Главный советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по внешней политике и вопросам безопасности, посол Акиф Чагатай Кылыч заявил, что судя по напряженности на переговорах президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, процесс урегулирования на Украине не будет легким, Анкара при этом рассчитывает на обеспечение мира. Кылычу, дающему в эти минуты интервью телеканалу Haber Global, показали в эфире кадры словесной перепалки Трампа и Зеленского. "Всё это показывает, что процесс не будет легким. У сторон (Украины и США) различные подходы к урегулированию. В Стамбуле в 2022 году мы были близки к миру, к сожалению, не удалось. Мы надеемся, что будет обеспечен справедливый и устойчивый мир", - сказал Кылыч. Зеленский прибыл в Вашингтон для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы. Трамп жестко отчитал его на встрече в Вашингтоне и поставил ультиматум: либо Киев соглашается на сделку, либо Вашингтон умывает руки.
https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002356528.html
https://ria.ru/20250228/tramp-2002354596.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган
В Турции заявили, что процесс урегулирования на Украине не будет легким

Советник Эрдогана Кылыч: процесс урегулирования на Украине не будет легким

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 28 фев – РИА Новости. Главный советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по внешней политике и вопросам безопасности, посол Акиф Чагатай Кылыч заявил, что судя по напряженности на переговорах президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, процесс урегулирования на Украине не будет легким, Анкара при этом рассчитывает на обеспечение мира.
Кылычу, дающему в эти минуты интервью телеканалу Haber Global, показали в эфире кадры словесной перепалки Трампа и Зеленского.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Зеленский не готов к миру, заявил Трамп
Вчера, 21:21
«
"Всё это показывает, что процесс не будет легким. У сторон (Украины и США) различные подходы к урегулированию. В Стамбуле в 2022 году мы были близки к миру, к сожалению, не удалось. Мы надеемся, что будет обеспечен справедливый и устойчивый мир", - сказал Кылыч.
Зеленский прибыл в Вашингтон для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы. Трамп жестко отчитал его на встрече в Вашингтоне и поставил ультиматум: либо Киев соглашается на сделку, либо Вашингтон умывает руки.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Трамп и Зеленский устроили перепалку в Белом доме
Вчера, 21:07
 
В миреУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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