https://ria.ru/20250228/ukraina-2002357111.html

В Турции заявили, что процесс урегулирования на Украине не будет легким

В Турции заявили, что процесс урегулирования на Украине не будет легким - РИА Новости, 28.02.2025

В Турции заявили, что процесс урегулирования на Украине не будет легким

Главный советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по внешней политике и вопросам безопасности, посол Акиф Чагатай Кылыч заявил, что судя по... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T21:25:00+03:00

2025-02-28T21:25:00+03:00

2025-02-28T21:25:00+03:00

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АНКАРА, 28 фев – РИА Новости. Главный советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по внешней политике и вопросам безопасности, посол Акиф Чагатай Кылыч заявил, что судя по напряженности на переговорах президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, процесс урегулирования на Украине не будет легким, Анкара при этом рассчитывает на обеспечение мира. Кылычу, дающему в эти минуты интервью телеканалу Haber Global, показали в эфире кадры словесной перепалки Трампа и Зеленского. "Всё это показывает, что процесс не будет легким. У сторон (Украины и США) различные подходы к урегулированию. В Стамбуле в 2022 году мы были близки к миру, к сожалению, не удалось. Мы надеемся, что будет обеспечен справедливый и устойчивый мир", - сказал Кылыч. Зеленский прибыл в Вашингтон для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы. Трамп жестко отчитал его на встрече в Вашингтоне и поставил ультиматум: либо Киев соглашается на сделку, либо Вашингтон умывает руки.

https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002356528.html

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в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган