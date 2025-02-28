В трех областях Украины ввели аварийные отключения света
В Днепропетровской и еще двух областях Украины ввели аварийные отключения света
Линии электропередачи на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии введены в пятницу в Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины, сообщают областные энергокомпании.
"На территории Сумской области в 06.39 (7.39 мск) введены графики аварийных отключений", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале областной энергокомпании "Сумыоблэнерго".
Областная энергокомпания "Полтавоблэнерго" сообщила в своем Telegram-канале о введении графиков аварийных отключений света в Полтавской области.
Украинская энергококмпания ДТЭК в свою очередь сообщила о введении графиков в Днепропетровской области, а также на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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