https://ria.ru/20250228/ukraina-2002112294.html

В трех областях Украины ввели аварийные отключения света

В трех областях Украины ввели аварийные отключения света - РИА Новости, 28.02.2025

В трех областях Украины ввели аварийные отключения света

Аварийные отключения электроэнергии введены в пятницу в Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины, сообщают областные энергокомпании. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T09:11:00+03:00

2025-02-28T09:11:00+03:00

2025-02-28T09:11:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии введены в пятницу в Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины, сообщают областные энергокомпании. "На территории Сумской области в 06.39 (7.39 мск) введены графики аварийных отключений", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале областной энергокомпании "Сумыоблэнерго". Областная энергокомпания "Полтавоблэнерго" сообщила в своем Telegram-канале о введении графиков аварийных отключений света в Полтавской области. Украинская энергококмпания ДТЭК в свою очередь сообщила о введении графиков в Днепропетровской области, а также на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

в мире, днепропетровская область, россия, украина, дтэк, вооруженные силы украины